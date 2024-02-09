Возбудили дело через 6 часов после публикации на НГС: следователи выясняют обстоятельства смерти сибирячки Милиции

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после смерти 80-летней Милиции — пациентки ребцентра «Лесной». В СК усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. в ч. 2 ст. 238 УК).
Потерпевшей по делу признали дочь 80-летней Милиции Светлану, об этом она сама рассказала НГС.
— Спустя год моих попыток добиться возбуждения дела это наконец получилось. Подав жалобы и получив несколько отказов, не надо опускать руки. Жаль, что не у всех достаточно сил, здоровья и возможностей, довести дело до завершения. Терпение и настойчивость не всегда, но помогают. В моем случае дело сдвинулось благодаря привлечению общественности, — сказала Светлана.
Основанием для возбуждения дела в постановлении значится рапорт следователя, который обнаружил в действиях неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «РЦ Лесной» признаки состава преступления (п. в ч. 2 ст. 238 УК). Из документа (копия есть в распоряжении редакции) следует, что дело завели спустя ровно шесть часов после публикации НГС.
В СК РФ по НСО подтвердили, что следственные органы расследуют дело по указанной статье.
В этом материале мы рассказали о том, как год назад Светлана оплатила своей пожилой матери Милиции 20-дневный курс в престижном ребцентре «Лесной» — восстановление после операции на шейке бедра обошлось в 166 тысяч рублей. Женщина посещала мать каждые несколько дней, но состояние старушки резко ухудшилось после того, как прямо в санатории ей провели хирургическое вмешательство, не согласованное с дочерью.
Из «Лесного» пенсионерку увезли в больницу в тяжелом состоянии с гематомами и пролежнями. Спасти ее врачи не смогли. Проверка Росздравнадзора выявила нарушения в работе «Лесного» и даже требовала аннулировать несколько пунктов в медицинской лицензии учреждения. Следователи за год не находили оснований для возбуждения уголовного дела.
На момент публикации этого материала «Лесной» не ответил на просьбу НГС прокомментировать возбуждение уголовного дела. При получении обратной связи материал будет дополнен.
В декабре Октябрьский районный суд Новосибирска запретил деятельность пансионата для пожилых людей «Гармония» на Инской, 39. Этому решению предшествовали смерти постояльцев и выявленные нарушения закона.