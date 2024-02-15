«Отмены терапии не было»: в роддоме ответили на обвинения сибирячки, которая потеряла дочь на пятом месяце беременности

Также она отметила, что ее не предупредили о смене ведущего ее гинеколога, а при обращении 8 февраля без записи отказали в осмотре. Она сказала, что врач сказала ей снижать дозы гормонов, которые назначили для предупреждения выкидыша, что женщина в итоге и сделала.