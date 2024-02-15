«Отмены терапии не было»: в роддоме ответили на обвинения сибирячки, которая потеряла дочь на пятом месяце беременности

В новосибирском роддоме №6 заявили, что оказали всю необходимую медпомощь сибирячке, которая потеряла дочь на пятом месяце беременности. Надежда Шевелёва говорит, что врачи не обратили должного, по ее мнению внимания, на жалобы о болях.
Также она отметила, что ее не предупредили о смене ведущего ее гинеколога, а при обращении 8 февраля без записи отказали в осмотре. Она сказала, что врач сказала ей снижать дозы гормонов, которые назначили для предупреждения выкидыша, что женщина в итоге и сделала.
Надежде после возвращения домой из женской консультации стало совсем плохо и она обратилась в областной перинатальный центр, где 9 февраля у нее произошел выкидыш.
— В период наблюдения пациенту была назначена гормональная терапия (до 20 недель) и витаминная терапия. С назначениями пациент был ознакомлен под роспись. Отмена гормональной терапии врачом не осуществлялась, — говорится в ответе Роддома №6.
В больнице утверждают, что 5 февраля проинформировали под роспись Надежду, что у нее будет другая врач. А также, что 8 февраля при обращении с болями в пояснице без предварительной записи «медицинская помощь была оказана в кабинете неотложной медпомощи». В консальтации не уточнили, имеется ли роспись пациентки об этом в медкарте или другом документе.
— Показаний для госпитализации на момент осмотра не имелось. Пациенту было рекомендовано посещение дневного стационара и соблюдение назначений врачей, — объяснили в медучреждении. — Жалоб на боль в животе пациент не предъявлял.
В больнице уверяют, что медпомощь Надежде оказали в полном объеме. В свою очередь женщина обратилась с жалобами не только в Минздрав, но и в следственный комитет и страховую компанию по ОМС.
В прошедшие выходные сибирячка заявила, что из-за халатности врачей ее 86-летний отец с инсультом упал со стола томографа в Городской больнице № 11 в Новосибирске. Она уверена, что из-за дополнительного ушиба и затягивания времени после происшествия ее отец в итоге «превратился в овощ».