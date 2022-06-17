Прощай, Блохэй: что значит для покупателей и рынка окончательный уход ИКЕА

Любой глобальный бренд, присутствующий на рынке, не просто продает одежду, машины или диваны, но и задает планку, к которой приходится тянуться всем: и конкурентам, и подрядчикам, и производителям. И когда бренд уходит, то исчезает и эта планка. И если еще вчера российский Hoff просто вынужден был стараться хотя бы приблизиться к шведскому оригиналу, то теперь куда вы от него денетесь?



Мы ведь все помним, как проходило прежнее импортозамещение, когда Россия запретила ввоз целого ряда продуктов питания из недружественных стран. По всей стране тогда прокатился бум сыроварения, и теперь, действительно, в любом супермаркете можно купить отечественные камамбер, моцареллу и даже что-то похожее на пармезан. Нюанс в том, что стоит эта «импортозаместительная» продукция отечественных производителей раза в два-три дороже. И позволить себе ее может лишь небольшая часть покупателей. Широкие же народные массы вынуждены довольствоваться сырным продуктом. Иногда туда даже настоящее молоко добавляют.