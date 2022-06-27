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Мебель вывозят на газелях. Показываем в одном видео, как проходит финальная распродажа в IKEA

MSK1.RU отправился в МЕГА «Теплый стан» и поговорил с сотрудниками магазина

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27 июня в IKEA началась внутренняя распродажа для сотрудников. Работники вывозят товары из магазина коробками. MSK1.RU отправился к МЕГА «Теплый стан» и поговорил с закупившимися шведской мебелью счастливчиками. Показываем в одном видео, как происходит финальная распродажа IKEA.


Товары ИКЕА станут доступны для рядовых покупателей на сайте Ikea.ru через несколько дней, а вот сходить в любимый магазин офлайн больше не получится.

Источник MSK1.RU в компании подтвердил, что распродажа действительно началась, но отметил, что «людей запускают по бейджам» — обычным покупателям туда не попасть.

Ранее MSK1.RU писал о том, что сейчас происходит в IKEA — компания усилила охрану и готовится к массовым увольнениям. Мы также писали о пяти магазинах, которые могут заменить IKEA в России.

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