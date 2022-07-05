IKEA начинает последнюю распродажу: как купить товары и что делать жителям городов без магазинов?
Закупиться можно будет только онлайн, пока товары не закончатся на складах
Сегодня, 5 июля, в России стартует большая распродажа IKEA: купить можно будет любой товар, который останется на складе. Компания сворачивает свои магазины в стране и распродает остатки перед окончательным уходом с российского рынка. На сайте IKEA уже сообщили, что покупки можно будет совершить только онлайн, а продолжаться распродажа будет до тех пор, пока товары на складах не закончатся. Кроме того, доставка будет доступна лишь в радиусе 50 километров от тех городов, где есть магазины IKEA. Тем не менее вопросы по поводу распродажи еще остались. Понизятся ли цены во время распродажи? Как можно будет забрать покупки? Можно ли будет поучаствовать в распродаже, если в городе не было магазина IKEA? Разбираемся в этих сложностях.
Почему распродажу не объявили раньше?
27 июня IKEA начала закрытую распродажу для своих сотрудников в России. Представители IKEA пообещали, что именно их сотрудники получат право первыми выбрать лучшие товары, и эта распродажа ожидаемо вызвала большой ажиотаж. На «Авито» даже появлялись объявления, в которых люди искали сотрудников IKEA и предлагали заплатить, чтобы те купили для них нужные вещи.
Что будут продавать?
На онлайн-распродаже можно будет купить все товары, информация о наличии которых есть на сайте IKEA. Доступны будут даже крупногабаритные товары: гардеробы, системы хранения, кухни. Для проверки и заказа таких сложных систем нужно будет обратиться в Центр поддержки клиентов (но там не смогут помочь с планированием). Кроме того, некоторые виды товаров (например, петли) нельзя будет купить отдельно — только в комплекте со шкафом, гардеробом и так далее.
Сколько будут стоить товары?
Радоваться возможному снижению цен не стоит: как указано на сайте, его не будет — так же, как и скидок по карте IKEA Family. Кроме того, нельзя будет оформить товар в рассрочку или взять его в кредит. Невозможно будет также купить подарочные и виртуальные карты магазина.
— Виртуальные карты можно использовать для онлайн-покупок, а подарочные карты предназначены для оплаты в магазинах IKEA — использовать их онлайн технически невозможно. Деньги за подарочные и виртуальные карты можно вернуть в отделе IKEA Сервис, — сообщили на сайте.
В каких городах можно купить товары IKEA?
Доставка будет доступна только в тех городах, где находятся магазины IKEA: это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа; а также на прилегающих к ним территориях (не более 50 километров от города). Проверить возможность доставки по адресу можно на странице товара или на этапе оформления покупки в корзине.
Из-за нового распределения заказать доставку в другой город (туда, где нет магазинов IKEA) невозможно. Есть лишь возможность воспользоваться услугой «Закажи и забери» (самовывоз) в ближайшем магазине и забрать товар самостоятельно или заказать грузовое такси. При этом заказ нужно будет забрать в выбранный временной интервал, поскольку время хранения ограничено — это сделано для того, чтобы успеть выдать как можно больше заказов и обеспечить максимальную пропускную способность склада. Если не забрать заказ вовремя, он будет расформирован, а деньги вернутся на счет, с которого был оплачен товар.
Кроме того, можно будет оформить самовывоз из магазинов или пунктов выдачи заказов партнеров (Ozon и Почта России). Но это доступно только для городов, где есть магазины IKEA, и на прилегающей к ним территории (не более 50 километров от города). Доставка до пунктов выдачи заказов в других городах недоступна.
— Если вы видите, что ваш товар есть в наличии, но при этом не можете заказать его доставку, оформите самовывоз из этого магазина, — пояснили в пресс-службе IKEA. — Комплексные товары, состоящие из нескольких частей, могут быть недоступны для доставки целиком. На этапе оформления покупки в корзине вы увидите, какие из частей не могут быть доставлены. Проверьте их наличие и возможность самовывоза.
А что будет с сервисами IKEA?
Во время онлайн-распродажи недоступными будут многие сервисы магазина. Например, нельзя будет спланировать интерьер вместе со специалистом IKEA — при необходимости это придется делать самостоятельно. Также будут недоступны услуги сборки мебели, пошива, дизайна, выкупа и передачи мебели в переработку.
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- Рассказывали, что мы потеряем после ухода IKEA из России;
- Показывали в одном видео, как проходит распродажа для сотрудников в IKEA;
- Выясняли, почему можно не ждать распродажи: товары из IKEA уже перекочевали на маркетплейсы.