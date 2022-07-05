IKEA начинает последнюю распродажу: как купить товары и что делать жителям городов без магазинов?

Сегодня, 5 июля, в России стартует большая распродажа IKEA: купить можно будет любой товар, который останется на складе. Компания сворачивает свои магазины в стране и распродает остатки перед окончательным уходом с российского рынка. На сайте IKEA уже сообщили, что покупки можно будет совершить только онлайн, а продолжаться распродажа будет до тех пор, пока товары на складах не закончатся. Кроме того, доставка будет доступна лишь в радиусе 50 километров от тех городов, где есть магазины IKEA. Тем не менее вопросы по поводу распродажи еще остались. Понизятся ли цены во время распродажи? Как можно будет забрать покупки? Можно ли будет поучаствовать в распродаже, если в городе не было магазина IKEA? Разбираемся в этих сложностях.