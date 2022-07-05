«Прием заказов через корзину временно недоступен»: на сайте IKEA произошел сбой в первый день распродажи
При добавлении товаров появляется оповещение об ошибке
Сайт магазина IKEA перестал работать в первый день распродажи товаров. При добавлении любого товара в корзину в правом верхнем углу появляется уведомление с ошибкой.
— Что-то пошло не так, пожалуйста, попробуйте еще раз, — сообщается на сайте IKEA.
НГС посмотрел, как выглядит сейчас работа сайта IKEA.
В группе во «ВКонтакте» «ИКЕА Россия» сообщили, что по техническим причинам прием заказов временно недоступен, и напомнили, что товаров на складах достаточно, магазины закрыты, а отделы обмена и возврата товаров работают в прежнем режиме.
— По техническим причинам прием заказов через корзину на сайте Ikea.ru временно недоступен. Мы работаем над решением проблемы. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте, — уведомили в группе.
Сегодня в России стартовала большая распродажа IKEA: купить можно любой товар, который останется на складе. Компания сворачивает свои магазины в стране и распродает остатки перед окончательным уходом с российского рынка. На сайте IKEA уже сообщили, что покупки можно будет совершить только онлайн, а продолжаться распродажа будет до тех пор, пока товары на складах не закончатся. Кроме того, доставка будет доступна лишь в радиусе 50 километров от тех городов, где есть магазины IKEA.