IKEA объяснила, как проходит распродажа и почему товар не могут купить даже сотрудники
Возможность заказать товар сейчас дается дозированно
Компания IKEA заявила, что у сотрудников сейчас такие же права на покупку товаров онлайн, как и у обычных покупателей. Об этом журналисту НГС рассказали в пресс-службе в ответ на запрос о новосибирских работниках.
У сотрудников те же права, что и у обычных покупателей
— Любые процессы в IKEA основываются на ценностях и принципах, и поддержка сотрудников является одной из главных ценностей для нас. Именно поэтому мы хотели выразить свою благодарность и дать сотрудникам возможность приобрести товары до начала онлайн-продаж остальным покупателям. На данный момент сотрудники могут покупать товары онлайн, как и все остальные покупатели, — объяснили в пресс-службе компании.
То есть сейчас сотрудники в теории могут покупать товары как обычные покупатели, если у них открывается сайт, без привилегий.
Но лидер профсоюза IKEA в Новосибирске Нина Харитонова заявила журналисту НГС, что возможности купить что-то раньше у сотрудников и не было:
— С первых часов старта распродажи сайт перестал работать. Стало невозможно оформить заказ. Руководство довело до сотрудников информацию о том, что интернет-магазин не работает по всему миру. В то же время лично я связалась со своими знакомыми из Сербии и Германии. Попросила их проверить, работает ли сайт у них. И да — сайт работает, товары можно заказать, оформить карту лояльности, зарегистрировать личный кабинет. Эти функции недоступны в России.
«Нужно просто ждать своей очереди»
— Сейчас продажа товаров происходит порциями, потому что желающих купить товары очень много. Поэтому нужно просто ждать своей очереди, периодически обновляя сайт. У всех равные права — и у обычных покупателей, и у сотрудников, — пояснили журналисту НГС в IKEA.
Журналист НГС проверил, работает ли у него сайт IKEA — результат был отрицательным. При этом наши коллеги из MSK1.RU пишут, что у кого-то всё же есть возможно заказать товары.
Кроме того, журналисту НГС пресс-служба IKEA прокомментировала и работу магазина шведских товаров в новосибирской «МЕГЕ»:
— Как только мы открыли онлайн-продажу, везде рядом с пунктами самовывоза открылись магазины шведских продуктов. Они закроются, когда закончится продажа товаров.
При этом обычным покупателям по общему телефону «МЕГИ» говорят, что в данный момент магазин шведских продуктов в Новосибирске не работает.
Нина Харитонова также переживает, что будет дальше с компанией и ее сотрудниками, как именно их уволят, поэтому профсоюзы по всей стране начали запускать флешмоб с хэштегом «мы остаемся». Так они хотят избежать увольнения по соглашению сторон и привлечь нового собственника компании, чтобы сохранить рабочие места.
Ранее журналист НГС спрашивал пресс-службу IKEA о том, как будет проходить увольнение сотрудников: прямого ответа на вопрос не было, но в компании уверяли, что будут делать всё, что от них зависит, чтобы поддержать сотрудников.
Прежде мы рассказывали, что значит для покупателей в Новосибирске и рынка окончательный уход IKEA.