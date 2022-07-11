IKEA объяснила, как проходит распродажа и почему товар не могут купить даже сотрудники

Компания IKEA заявила, что у сотрудников сейчас такие же права на покупку товаров онлайн, как и у обычных покупателей. Об этом журналисту НГС рассказали в пресс-службе в ответ на запрос о новосибирских работниках.

У сотрудников те же права, что и у обычных покупателей

— Любые процессы в IKEA основываются на ценностях и принципах, и поддержка сотрудников является одной из главных ценностей для нас. Именно поэтому мы хотели выразить свою благодарность и дать сотрудникам возможность приобрести товары до начала онлайн-продаж остальным покупателям. На данный момент сотрудники могут покупать товары онлайн, как и все остальные покупатели, — объяснили в пресс-службе компании.