«Приходите завтра, за мной будете». Как сибиряки брали штурмом H&M — репортаж со дня открытия
Километровая очередь, трехчасовое ожидание, злые и уставшие сибиряки — а вам слабо?
23 августа новосибирцы запомнят как день, когда после почти полугода простоя в ТЦ «Галерея Новосибирск» открылся магазин одежды и товаров для дома H&M. Земля содрогнулась и разверзлись небеса, и мы сейчас не утрируем — подобного апокалипсиса мы не наблюдали со времен закрытия IKEA, а, может быть, вообще никогда. НГС в течение дня наблюдал за происходящим, пропустить вечернее зрелище было бы преступлением. Наш корреспондент Алёна Золотухина отправилась в магазин ближе к закрытию — рассказываем, что там творилось.
Счастливых обладателей крафтовых пакетов с красными буквами H&M можно было встретить на подходе к торговому центру. Эмоции на лицах читались разные: кто-то порхал, прижимая к сердцу заветные покупки, кто-то едва полз, с облегчением осознавая, что одержал великую победу.
Народу на первом этаже — яблоку негде упасть. Если днем было относительно свободно, то к 20 часам вечера очередь в магазин получилась километровая, отыскать последнего — та еще задача. Настроение у ожидающих разное: и смешно, и грустно.
Покупателей в магазин запускали группами человек по 20 каждые 10–15 минут в зависимости от скопления людей на кассе. О том, чтобы прорваться без очереди, даже думать страшно.
— Минут 50 уже в очереди стою. Охрана следит, стоим, ждем, когда запустят, но чем ближе ко входу, тем меньше цивилизации, — сообщает женщина, улыбаясь.
Сибирячку явно веселит ситуация. Однако тем, кто еще в хвосте, совсем не весело, ведь до закрытия магазина осталось два часа.
Бинго: отодвинули красную ленточку и толпа ринулась внутрь — вспомнился отрывок из фильма «Спарта». В самом магазине всё относительно спокойно. Покупатели рассредоточились по периметру, скопление людей можно наблюдать в примерочную и на кассу.
Товара много, представлена весенняя коллекция и остатки прошлогодних. На позициях «сейла» висят летние вещи, которые не особенно интересуют покупателей, их шопинг-лист уже явно ориентирован на осень.
Многие спросят, а чем так хорош H&M, что люди встают в очередь? Ответ прост: качественная одежда, которая соответствует современным трендам, по адекватной стоимости. Например, брюки можно купить за 1699 рублей, кардиган — за 1999 рублей, хлопковая базовая рубашка обойдется в 1500 рублей.
— Я всегда тут тарилась. Белье, носки — понятия не имею, где потом покупать, — сообщает Наталья, стоя в очереди в примерочную с невероятным количеством одежды. Она объясняет, что взяла каждую вещь по два размера.
Магазин всегда пользовался популярностью среди подростков и мам. На втором этаже в детском отделе очередь ничуть не меньше, где-то в толпе плачет испуганный ребенок.
— Сейчас закроется и что я делать буду? Где ребенка одевать? — задается вопросом Мария, выбирая брюки и рубашку для сына.
Люди нагружают полные сумки, по несколько размеров, начиная от нижнего белья, заканчивая верхней одеждой. Очередь в примерочную, кажется, не двигается — время остановилось. Не растерявшись, девочки-подростки решили померить джинсы прямо в зале, прикрывая друг друга.
Много молодежи. В руках кофточка с трендовым принтом, черная панама — вещи не особенно им нужны, но пропустить такое? Надо купить. В мужском отделе не настолько многолюдно, очередь меньше.
— Я приехала сюда в 17:30, в магазин вошла примерно в 18:10, полтора часа стояла в очереди на кассу. В примерочную не удалось пройти, мерила джинсы в зале на лосины. Купила себе вещи, мужского много и товары для дома, потратила около
Судя по тому, с какими огромными шопинг-сумками покупатели подходили к кассам,
— Мимо шли, увидели, что открылся, вот бокалы взяли для игристого, — сообщают девушки в очереди в отделе товаров для дома. У каждой в руках по четыре бокала-креманки, которые очень популярны среди блогеров.
Около девяти вечера охранник с абсолютно несчастным и усталым видом пытался объяснить гражданам, чтобы они перестали выстраиваться в очередь, больше в магазин никого не запустят.
— Вы серьезно? И что нам теперь делать? — возмущаются самые недовольные.
— Всем домой хочется, завтра магазин тоже будет работать, приходите, — отбивается мужчина.
Некоторые начали шутливо записываться в очередь по времени.
— Приходите к 10 завтра, за мной будете, — смеется женщина, пока толпа недовольно расходится.
Тем временем в самом магазине запустили последнюю партию ожидающих и опустили занавес. Выйти можно только через отдел товаров для дома или через второй этаж.
— Я пришла в шесть вечера, почти три часа здесь. Простояла в очереди на вход, в очереди в примерку, стою на кассу. Успеют ли рассчитать? Пусть до утра работают, — возмущается женщина по имени Наталья, которая набрала большое количество детских и взрослых вещей.
В службе поддержки H&M Online заявляют, что сроки распродажи пока еще не известны. Консультанты же сообщают, что магазин будет работать, пока не распродаст все остатки — несколько дней в запасе у новосибирцев еще точно есть.
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