«Приходите завтра, за мной будете». Как сибиряки брали штурмом H&M — репортаж со дня открытия

Счастливых обладателей крафтовых пакетов с красными буквами H&M можно было встретить на подходе к торговому центру. Эмоции на лицах читались разные: кто-то порхал, прижимая к сердцу заветные покупки, кто-то едва полз, с облегчением осознавая, что одержал великую победу.

Народу на первом этаже — яблоку негде упасть. Если днем было относительно свободно, то к 20 часам вечера очередь в магазин получилась километровая, отыскать последнего — та еще задача. Настроение у ожидающих разное: и смешно, и грустно.