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Фоторепортаж

«Приходите завтра, за мной будете». Как сибиряки брали штурмом H&M — репортаж со дня открытия

Километровая очередь, трехчасовое ожидание, злые и уставшие сибиряки — а вам слабо?

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Рассказываем, что происходило в магазине H&M к вечеру

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23 августа новосибирцы запомнят как день, когда после почти полугода простоя в ТЦ «Галерея Новосибирск» открылся магазин одежды и товаров для дома H&M. Земля содрогнулась и разверзлись небеса, и мы сейчас не утрируем — подобного апокалипсиса мы не наблюдали со времен закрытия IKEA, а, может быть, вообще никогда. НГС в течение дня наблюдал за происходящим, пропустить вечернее зрелище было бы преступлением. Наш корреспондент Алёна Золотухина отправилась в магазин ближе к закрытию — рассказываем, что там творилось.

Счастливых обладателей крафтовых пакетов с красными буквами H&M можно было встретить на подходе к торговому центру. Эмоции на лицах читались разные: кто-то порхал, прижимая к сердцу заветные покупки, кто-то едва полз, с облегчением осознавая, что одержал великую победу.

Народу на первом этаже — яблоку негде упасть. Если днем было относительно свободно, то к 20 часам вечера очередь в магазин получилась километровая, отыскать последнего — та еще задача. Настроение у ожидающих разное: и смешно, и грустно.

Игра — найди, где кончается очередь

Игра — найди, где кончается очередь

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Покупателей в магазин запускали группами человек по 20 каждые 10–15 минут в зависимости от скопления людей на кассе. О том, чтобы прорваться без очереди, даже думать страшно.

Бдительная, но уже изрядно подуставшая охрана с особой тщательностью следила за количеством вошедших

Бдительная, но уже изрядно подуставшая охрана с особой тщательностью следила за количеством вошедших

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— Минут 50 уже в очереди стою. Охрана следит, стоим, ждем, когда запустят, но чем ближе ко входу, тем меньше цивилизации, — сообщает женщина, улыбаясь.

Сибирячку явно веселит ситуация. Однако тем, кто еще в хвосте, совсем не весело, ведь до закрытия магазина осталось два часа.

Люди стояли в очереди почти час, чтобы просто пройти в магазин

Люди стояли в очереди почти час, чтобы просто пройти в магазин

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Бинго: отодвинули красную ленточку и толпа ринулась внутрь — вспомнился отрывок из фильма «Спарта». В самом магазине всё относительно спокойно. Покупатели рассредоточились по периметру, скопление людей можно наблюдать в примерочную и на кассу.

Консультанты не успевали наводить порядок в зале

Консультанты не успевали наводить порядок в зале

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Товара много, представлена весенняя коллекция и остатки прошлогодних. На позициях «сейла» висят летние вещи, которые не особенно интересуют покупателей, их шопинг-лист уже явно ориентирован на осень.

Очередь на кассу

Очередь на кассу

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Многие спросят, а чем так хорош H&M, что люди встают в очередь? Ответ прост: качественная одежда, которая соответствует современным трендам, по адекватной стоимости. Например, брюки можно купить за 1699 рублей, кардиган — за 1999 рублей, хлопковая базовая рубашка обойдется в 1500 рублей.

В H&M идут за качественными вещами по невысокой цене

В H&M идут за качественными вещами по невысокой цене

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— Я всегда тут тарилась. Белье, носки — понятия не имею, где потом покупать, — сообщает Наталья, стоя в очереди в примерочную с невероятным количеством одежды. Она объясняет, что взяла каждую вещь по два размера.

Так выглядят сумки вещей на примерку

Так выглядят сумки вещей на примерку

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Магазин всегда пользовался популярностью среди подростков и мам. На втором этаже в детском отделе очередь ничуть не меньше, где-то в толпе плачет испуганный ребенок.

— Сейчас закроется и что я делать буду? Где ребенка одевать? — задается вопросом Мария, выбирая брюки и рубашку для сына.

Самый ажиотаж творился в детском отделе

Самый ажиотаж творился в детском отделе

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Люди нагружают полные сумки, по несколько размеров, начиная от нижнего белья, заканчивая верхней одеждой. Очередь в примерочную, кажется, не двигается — время остановилось. Не растерявшись, девочки-подростки решили померить джинсы прямо в зале, прикрывая друг друга.

Сибиряки в большей степени покупали одежду на осень и детские вещи

Сибиряки в большей степени покупали одежду на осень и детские вещи

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Много молодежи. В руках кофточка с трендовым принтом, черная панама — вещи не особенно им нужны, но пропустить такое? Надо купить. В мужском отделе не настолько многолюдно, очередь меньше.

— Я приехала сюда в 17:30, в магазин вошла примерно в 18:10, полтора часа стояла в очереди на кассу. В примерочную не удалось пройти, мерила джинсы в зале на лосины. Купила себе вещи, мужского много и товары для дома, потратила около 30 000 рублей. Мне еще платье понравилось, но его не разрешили снять с манекена, вроде бы я всё купила, что хотела, но, может быть, зайду еще, — поделилась Кристина.

Судя по тому, с какими огромными шопинг-сумками покупатели подходили к кассам, 30 000 рублей — далеко не предел в чеке.

Кристина потратила около <nobr class="_">30 000</nobr> рублей

Кристина потратила около 30 000 рублей

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— Мимо шли, увидели, что открылся, вот бокалы взяли для игристого, — сообщают девушки в очереди в отделе товаров для дома. У каждой в руках по четыре бокала-креманки, которые очень популярны среди блогеров.

Прощай, H&M Home, мы будем скучать

Прощай, H&M Home, мы будем скучать

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Около девяти вечера охранник с абсолютно несчастным и усталым видом пытался объяснить гражданам, чтобы они перестали выстраиваться в очередь, больше в магазин никого не запустят.

— Вы серьезно? И что нам теперь делать? — возмущаются самые недовольные.

— Всем домой хочется, завтра магазин тоже будет работать, приходите, — отбивается мужчина.

ГБР на всякий случай

ГБР на всякий случай

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Некоторые начали шутливо записываться в очередь по времени.

— Приходите к 10 завтра, за мной будете, — смеется женщина, пока толпа недовольно расходится.

Тем временем в самом магазине запустили последнюю партию ожидающих и опустили занавес. Выйти можно только через отдел товаров для дома или через второй этаж.

В 21:10 закрыли вход в магазин и перестали запускать людей

В 21:10 закрыли вход в магазин и перестали запускать людей

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— Я пришла в шесть вечера, почти три часа здесь. Простояла в очереди на вход, в очереди в примерку, стою на кассу. Успеют ли рассчитать? Пусть до утра работают, — возмущается женщина по имени Наталья, которая набрала большое количество детских и взрослых вещей.

Магазин проработает еще несколько дней

Магазин проработает еще несколько дней

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В службе поддержки H&M Online заявляют, что сроки распродажи пока еще не известны. Консультанты же сообщают, что магазин будет работать, пока не распродаст все остатки — несколько дней в запасе у новосибирцев еще точно есть.

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