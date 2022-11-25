Mango без испанцев: кто снова открыл в Новосибирске магазины известного бренда и как там с ценами

В Новосибирске возобновили работу магазины испанского бренда Mango. Это уже не первое возвращение крупных одежных ритейлеров на российский рынок. Обозреватель НГС познакомился с ценами и ассортиментом, а так же попытался выяснить, кто же решился вновь открыть эти торговые точки в Сибири.



Компания Mango приостановила работу в России еще в марте этого года вместе с целым рядом других западных брендов, которые сочли продолжение работы в стране угрозой для своего имиджа. Всего у Mango в России было 55 собственных магазинов, еще 53 точки работали по франшизе. В июне в Mango заявили, что сам бренд уйдет из России, передав собственные точки франчайзи. Однако ясности с будущим конкретных магазинов не было.