Mango без испанцев: кто снова открыл в Новосибирске магазины известного бренда и как там с ценами

В Новосибирске возобновили работу магазины испанского бренда Mango. Это уже не первое возвращение крупных одежных ритейлеров на российский рынок. Обозреватель НГС познакомился с ценами и ассортиментом, а так же попытался выяснить, кто же решился вновь открыть эти торговые точки в Сибири.
Компания Mango приостановила работу в России еще в марте этого года вместе с целым рядом других западных брендов, которые сочли продолжение работы в стране угрозой для своего имиджа. Всего у Mango в России было 55 собственных магазинов, еще 53 точки работали по франшизе. В июне в Mango заявили, что сам бренд уйдет из России, передав собственные точки франчайзи. Однако ясности с будущим конкретных магазинов не было.
По данным «Контур.Фокус», компания «Манго Раша», управлявшая торговой сетью и поставками на российский рынок, в 2021 году продала товаров почти на 13 миллиардов рублей, получив чистую прибыль в размере 581 миллион рублей.
В Новосибирске у Mango было два магазина — в ТРЦ «Галерея Новосибирск» и МЕГА. Если предположить, что продажи в Новосибирске соответствовали средним по России, то годовая выручка этих торговых точек могла составлять 240 миллионов рублей.
Магазины открылись 24 ноября без какой-либо помпы, на входе нет даже обычных для новой точки шариков, призванных привлечь внимание публики. Несмотря на объявленные скидки (в рамках «Черной пятницы»), с утра в магазине, расположенном в «Галерее Новосибирск», покупателей было едва не меньше, чем сотрудников магазина.
По всему торговому залу видны призывные распродажные ценники. Правда, цифры на них стоит сверять с теми, что указаны на ярлычках конкретных вещей, поскольку перед этой набранной крупно ценой стоит менее заметный предлог «от». Размер дисконта можно прикинуть по ярлычку, где на красном стикере указана якобы старая цена.
Так, женская зимняя куртка продается по 6799 рублей (старая цена —
На джинсах цена в 2299 рублей, однако прежних цен тут не одна, а сразу две (4999 и 3299 рублей). Да и сам стикер с ценами на ярлычке — уже третий. Полосатые женские футболки продаются по 999 рублей.
На всех товарах в качестве поставщика указан адрес производителя Palau-solità i Plegamans — это маленький городок на северо-востоке Барселоны, где находится штаб-квартира Mango. Продавцом, впрочем, выступает российское ООО «АРМ», зарегистрированное в Москве на улице Земляной вал в июне 2022 года.
Единственный учредитель «АРМ» — Вячеслав Мареев, у которого есть 14 действующих бизнесов в разных сферах: микрокредиты (микрофинансовая компания «Веритас»,) общепит («Бергер-Лук», «Велес»), а также сразу несколько компаний, занимающихся управлением недвижимостью.
Ситуация у новосибирских торговых точек международных брендов неодинакова. Так, шведский бренд H&M принял решение полностью уйти с российского рынка, устроив тотальную распродажу и окончательно закрыв свои магазины.
Испанская компания Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и
Похожий выход из положения нашла польская LPP Group (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay). Формально эти торговые точки даже были переименованы, но старые вывески висят если не на входе, то внутри до сих пор.