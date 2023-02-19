Время переобуваться: что будем носить весной и летом 2023 года — вы точно не были к этому готовы (мы тоже)

Когда модные дизайнеры, стилисты, инфлюэнсеры и все причастные к сфере люди объявляют новинки сезона, становится понятно, что про Сибирь они забыли. Здорово, всё очень красиво, нам правда нравится, но как, простите, ходить по весенним лужицам в том, что вы назвали лидером модной обувной линейки? Тем не менее смотреть на картинки с красиво одетыми женщинами мы любим, оттого желание адаптировать свежий тренд под условия нашего сурового климата нестерпимо растет. Показываем модели обуви на весну и лето, которые вышли в топ сезона-2023, и придумываем, как внедрить их в наш повседневный гардероб.
Прежде чем начать обзор, хочется отметить: часть того, что будет представлено ниже, не является базой, не следует приписывать такой обуви свойства ежедневной. Это, скорее, украшение, то, что мы наденем на особый случай или когда нам захочется нарядиться, потому что настроение игривое. Опытные модницы легко впишут пару моделей в образ, сыграв на контрасте, где яркая обувь станет акцентом и основной деталью образа.
Лаковые ботфорты
Первое место присуждается сапогам, которые носила героиня Джулии Робертс в фильме «Красотка». Помните ее лаковые черные ботфорты? В них она была, когда познакомилась с героем Ричарда Гира. В целом весь тот образ Джулии сегодня считается очень актуальным. Смелый, дерзкий, с огоньком. Решитесь примерить?
Лаковые, на шпильке или с каблуком-пирамидкой, черные, белые, в цвете — красные, розовые, зеленые. Чем ярче — тем лучше. С чем носим? С юбкой мини, с удлиненным свитером, который прикрывает ягодицы, с мини-платьем.
Плохая идея — ботфорты и джинсы скинни. Казалось бы, сочетание легче легкого, но оно уносит нас на несколько лет назад. В современном исполнении джинсы лучше заменить лосинами в тон или сыграть на контрасте.
Обувь на платформе
Не сдает позиции обувь на платформе. Всё началось с босоножек бренда Versace MEDUSA AEVITAS: розовые, манящие, такие красивые — они стали главной «хотелкой» всех модниц. Постепенно платформа начала проникать и в другие модели обуви: сапоги, ботинки, сабо, кроссовки, кеды. Сейчас она везде.
Носить такую обувь можно с чем угодно: это самый универсальный тренд, который легко адаптируется под любой образ вне зависимости от возраста.
Обувь в цвете металлик
В сезоне-2023 блестящая обувь — считай «маст хэв». Это могут быть сапоги с голенищем-гармошкой, ботильоны на массивном каблуке или любая другая актуальная модель. Создавать образы с серебристой обувью не сложно, главное — не перегружать деталями. Фокус внимания сконцентрирован на ногах — значит в верхней зоне одежда должна быть в лаконичных оттенках.
Если вам, наоборот, хочется почувствовать себя звездой на красной ковровой дорожке — не стесняйтесь добавлять яркости. Розовый, зеленый, оранжевый или принт — зебра или далматинец, главное — в тон.
Туфли «Мэри-Джейн»
Очень популярная модель, отсылка к стилю преппи — адаптация американской школьной формы на повседневный лад. Свитшоты с логотипами университетов «Лиги Плюща», белая рубашка, юбка в складку, белые гольфы — и «Мэри-Джейн».
Легендарная модель туфель с круглым мысом и ремешком на подъеме. Свое название туфли получили в честь персонажа американского комикса Buster Brown, вышедшего в 1902 году. Героиню комикса — маленькую Мэри-Джейн — неизменно изображали в туфельках с ремешком и красном берете.
«Мэри-Джейн» в классическом исполнении и на трендовой платформе — любой вариант актуален. Не обязательно носить туфли только в стиле преппи, они отлично впишутся и в кежуал-вариант. Носить «Мэри-Джейн» советуем на белые носки — сейчас это очень популярно. Более грубые модели подойдут поклонникам дерзкого повседневного стиля, а элегантные «Мэри-Джейн» с бантом, как у Chanel, впишутся в образы с романтичными платьями и юбками.
Обувь в сетку
Привет из 90-х (снова). Сетка и в одежде, и в обуви, и в аксессуарах — бесспорный тренд весны-2023, который не получится игнорировать. И если, скажем, сетчатое платье — слишком смелая для вас опция, то подобные туфли могут стать способом поддержать тренд, не выходя из зоны комфорта. Босоножки и туфли на каблуке в сетку будут отлично завершать романтичные и вечерние образы.
Пластик
Обувь из пластика создает эффект босых ног. Смотрится такой тренд для всех по-разному: на картинке красиво, но каков он в жизни? В обуви из некачественного пластика нога будет потеть, швы — натирать. Стоит ли оно того?
Тем не менее модели обуви из пластика набирают популярность. Стилисты советуют носить босоножки, туфли и балетки из пластика в сочетании с нежными романтичными образами.
Балетки
Удобные тапочки на плоской подошве триумфально вернулись в прошлом году и тут же прижились среди модниц. Отличительная черта современных балеток — отсутствие круглого мыса, перфорации и бантов, как это было в начале 2010-х, когда случился «балетковый бум». Актуальные модели — остроносые, с квадратным мысом, с ремешком (отсылка к «Мэри-Джейн»). Обувь универсальная и легко впишется в любой образ.
Казаки
Не сдают позиции, а наоборот, только набирают. Классические казаки уже успели стать базой, пришло время добавить красок: казаки из джинсы, в расцветке металлик (причем цветной), лаковые казаки. Неожиданно, но приятно или нет — пока не понятно. Присматриваемся к нововведениям.
Цветные полусапоги
Тренд на цветные полусапоги на каблуке-пирамидке появился во многом благодаря сериалу «Эмили в Париже»: главная героиня ходила в таких по улицам самого романтичного города Франции. Яркая обувь станет главной деталью вашего образа — рискнете?
Носите с платьями и юбками, с джинсами, заправив штанины внутрь. Советуем использовать в образе не больше двух цветов сразу: работа с цветом — сложная штука, иногда лучше не рисковать и действовать по принципу «чем проще, тем лучше».
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