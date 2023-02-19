Время переобуваться: что будем носить весной и летом 2023 года — вы точно не были к этому готовы (мы тоже)

Прежде чем начать обзор, хочется отметить: часть того, что будет представлено ниже, не является базой, не следует приписывать такой обуви свойства ежедневной. Это, скорее, украшение, то, что мы наденем на особый случай или когда нам захочется нарядиться, потому что настроение игривое. Опытные модницы легко впишут пару моделей в образ, сыграв на контрасте, где яркая обувь станет акцентом и основной деталью образа.

Лаковые ботфорты

Первое место присуждается сапогам, которые носила героиня Джулии Робертс в фильме «Красотка». Помните ее лаковые черные ботфорты? В них она была, когда познакомилась с героем Ричарда Гира. В целом весь тот образ Джулии сегодня считается очень актуальным. Смелый, дерзкий, с огоньком. Решитесь примерить?