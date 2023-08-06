Не пикси: 4 варианта стрижек для тонких волос без объема, которые сделают их гуще

Важно знать перед стрижкой

Прежде чем отправиться в салон и сесть в парикмахерское кресло, предлагаем изучить несколько правил, которые помогут вам сделать правильный выбор и сохранить волосы на голове в приличном виде. Тонкие негустые волосы стригут только прямыми ножницами — филировочные не подходят, как и бритва. Ровный плотный срез визуально добавит густоты.

Присматривались к завивке, но боялись навредить волосам? Нет причин для беспокойства. Современные корейские средства для долговременной завивки весьма щадящие. Выбирайте крупные палочки, чтобы получить объемный локон, который можно будет носить волной, а при желании — вытянуть.