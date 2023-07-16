Попали в сети: 6 самых горячих трендов лета-2023 — они удивляют обывателей, но модницы их просто обожают

Несмотря на то что брюки всё еще держатся в трендах, прежде чем покупать их, стоит хорошо подумать. Во-первых, модель опасная: девушек невысокого роста она укорачивает, во-вторых, добавляет объем на бедрах. Если ваши параметры ближе к plus size, а рост около 165 см, смело проходите мимо. Тренд для высоких и худых, как бы грустно ни было это признавать.

Альтернатива для тех, кому не хочется брюк, — юбка карго, миди или мини. Вариант более современный, еще не успевший надоесть. Мешковатые, в спортивном стиле — сочетайте их с топами и жакетом, рубашками, кроссовками или кедами. Можно добавить немного изысканности: наденьте карго с туфлями на шпильке. Но в таком случае верх непременно должен быть по фигуре.

