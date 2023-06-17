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«Белые шорты и муслиновое платье в пол»: что покупают сибирячки на лето и сколько тратят на новый гардероб

Самый ненавистный тренд лета, обязательная вещь в гардеробе и чем плох стиль спорт-шик

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НГС поговорил со стильными сибирячками на улицах города о летнем гардеробе, стиле и трендах

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Безумное желание купить что-нибудь новенькое с наступлением лета возникает внезапно и не отпускает, пока обновка не поселится в гардеробе. Шорты, рубашка, босоножки или новое платье — хотя бы одна новая вещь должна быть. Обычно девушки делятся на три категории: новый сезон — новое всё, куплю только розовое платьице, остальное у меня есть (дальше как в тумане), и редкая история — шмотками не интересуюсь. Мы решили выяснить у сибирячек, к какой категории они относят себя, и попросили рассказать о том, как часто они обновляют гардероб к сезону, какие суммы тратят, а заодно определили самый нелепый модный тренд.

Евгения, 34 года, блогер-астролог

Базовый топ всегда смотрится выигрышно

Базовый топ всегда смотрится выигрышно

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— У меня ребенок, поэтому на лето только шорты, джинсы или юбки длинного кроя. Люблю мини-платья, но в них неудобно. Тренды этого лета — белые шорты и муслиновое платье в пол с открытой спиной, их и купила к сезону.

Базовое лаконичное сочетание: топ, актуального кроя джинсы, кеды

Базовое лаконичное сочетание: топ, актуального кроя джинсы, кеды

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Я миксую: могу заказать вещь как на маркетплейсе, так и в дорогом люксовом сегменте. Не люблю тренд на 2000-е: шпильки, платформа, что-то аляпистое.

Ольга, 25 лет, оператор

Ольга покупает новые вещи каждый сезон

Ольга покупает новые вещи каждый сезон

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— Я покупаю новые вещи каждый сезон. В этом году это велосипедки, юбка, летний костюм в оверсайз-стиле, очень люблю их. Трачу на обновление гардероба около 10–15 тысяч рублей, не разово, а в несколько заходов.

Актуальный в этом сезоне насыщенно синий цвет

Актуальный в этом сезоне насыщенно синий цвет

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Раньше я одевалась в Zara или Bershka, а сейчас перешла на шоурумы. Не люблю, как смотрятся женственные платья в сочетании со спортивной обувью.

Наталья, 37 лет, работает в сфере маркетинга

Маргарита, 37 лет, экскурсовод

Наталье и Маргарите нравится стиль кэжуал

Наталье и Маргарите нравится стиль кэжуал

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Наталья: — Мне нравится кэжуал: джинсы, топ, поверх жакет или джемпер, кардиган, худи или рубашка, мюли или классические кроссовки — такой прогулочный базовый вариант. Вечерний образ — платье миди и жакет, красиво смотрятся платья с открытой спиной в сочетании с туфлями на шпильке. В среднем на обновление гардероба я трачу около 45–50 тысяч рублей.

Джинсы с разрезами на ягодицах и брюки-шорты у девушек в черном списке

Джинсы с разрезами на ягодицах и брюки-шорты у девушек в черном списке

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Маргарита: — Вспоминая июньскую жару, актуальны балийские образы: открытые сарафаны, босоножки с соломенными элементами, плетеные сумки. А если брать обычное сибирское лето — небрежно накинутые рубашки, свободные брюки или короткие шорты, темные очки. Я покупаю вещи не каждый сезон — мы часто переезжаем. Обновляю гардероб в зависимости от того, где живу.

Ксения, 20 лет, не работает

У Ксении много вещей с прошлого сезона, она продолжает их носить

У Ксении много вещей с прошлого сезона, она продолжает их носить

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— Очень люблю распродажи, магазин Befree — там можно найти прикольные вещи, Wildberries. К сезону я купила эту юбку, есть две пары шорт, много платьев — люблю свободные легкие модели, в которых комфортно ходить. В гардеробе больше всего как раз летних вещей.

Ксения любит распродажи, старается покупать новые вещи со скидками

Ксения любит распродажи, старается покупать новые вещи со скидками

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Я не люблю, когда люди неумело носят тренды, не понимая, как сочетать вещи между собой. Из последних — брюки карго или воздушные юбки-баллоны: их нужно носить правильно, иначе они смотрятся нелепо.

Наталья, 35 лет, HR-специалист

Наталья не часто обновляет гардероб

Наталья не часто обновляет гардероб

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— Мне нравятся легкие воздушные платья, натуральные ткани, светлые оттенки. Я консервативна во взглядах: покупаю ту одежду, которая универсальна, под разные случаи жизни, чтобы грамотно миксовать и использовать вещь рационально. К лету я купила эту юбку из легкой джинсы и льняные брюки.

К сезону Наталья купила новую юбку и льняные брюки

К сезону Наталья купила новую юбку и льняные брюки

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Я считаю, что каждый одевается, как ему нравится. Кто-то носит мини-юбки — мне нравится, как смотрится на других, но сама бы я не надела, из личных соображений.

Дарья, 32 года, работает в инвестиционной сфере

Дарья считает, что тренды — не главное, важно, чтобы вещь была к лицу

Дарья считает, что тренды — не главное, важно, чтобы вещь была к лицу

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— Лето? Голубые джинсы и розовая рубашка. Люблю каблуки, платформу, аксессуары — неотъемлемая часть образа, очки. Каждый сезон я обязательно покупаю что-то новое, в этом году — платье. Из магазинов выделяю Lime, новый Maag.

Аксессуары, по мнению Дарьи, — неотъемлемая часть образа

Аксессуары, по мнению Дарьи, — неотъемлемая часть образа

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Я не могу выделить какой-то конкретный тренд или сочетание вещей в образе, которые мне бы не нравились. Главное, чтобы одежда была к лицу.

Ирина и Светлана

Девушки покупают вещи по интуиции, не цельной капсулой

Девушки покупают вещи по интуиции, не цельной капсулой

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Отвечают вместе: — Рубашка, шорты, юбка, летний длинный сарафан, жакет, топ, босоножки — эти вещи обязательно должны присутствовать в летнем гардеробе. Мы покупаем новые вещи хаотично, по интуиции, не капсулами.

Оверсайз и резиновые шлепки попали в антисписок

Оверсайз и резиновые шлепки попали в антисписок

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Ирина: — Я не люблю, когда слишком оверсайзные образы, женственность должно быть видно.

Светлана: — А мне не нравится, когда девушки носят резиновые пляжные шлепки в городе. Современная мода — на грани, много трендов, которые мне не заходят. Я за стиль old money, уходящий в классику.

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