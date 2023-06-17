«Белые шорты и муслиновое платье в пол»: что покупают сибирячки на лето и сколько тратят на новый гардероб

Безумное желание купить что-нибудь новенькое с наступлением лета возникает внезапно и не отпускает, пока обновка не поселится в гардеробе. Шорты, рубашка, босоножки или новое платье — хотя бы одна новая вещь должна быть. Обычно девушки делятся на три категории: новый сезон — новое всё, куплю только розовое платьице, остальное у меня есть (дальше как в тумане), и редкая история — шмотками не интересуюсь. Мы решили выяснить у сибирячек, к какой категории они относят себя, и попросили рассказать о том, как часто они обновляют гардероб к сезону, какие суммы тратят, а заодно определили самый нелепый модный тренд.
Евгения, 34 года, блогер-астролог
— У меня ребенок, поэтому на лето только шорты, джинсы или юбки длинного кроя. Люблю мини-платья, но в них неудобно. Тренды этого лета — белые шорты и муслиновое платье в пол с открытой спиной, их и купила к сезону.
Я миксую: могу заказать вещь как на маркетплейсе, так и в дорогом люксовом сегменте. Не люблю тренд на 2000-е: шпильки, платформа, что-то аляпистое.
Ольга, 25 лет, оператор
— Я покупаю новые вещи каждый сезон. В этом году это велосипедки, юбка, летний костюм в оверсайз-стиле, очень люблю их. Трачу на обновление гардероба около 10–15 тысяч рублей, не разово, а в несколько заходов.
Раньше я одевалась в Zara или Bershka, а сейчас перешла на шоурумы. Не люблю, как смотрятся женственные платья в сочетании со спортивной обувью.
Наталья, 37 лет, работает в сфере маркетинга
Маргарита, 37 лет, экскурсовод
Наталья: — Мне нравится кэжуал: джинсы, топ, поверх жакет или джемпер, кардиган, худи или рубашка, мюли или классические кроссовки — такой прогулочный базовый вариант. Вечерний образ — платье миди и жакет, красиво смотрятся платья с открытой спиной в сочетании с туфлями на шпильке. В среднем на обновление гардероба я трачу около 45–50 тысяч рублей.
Маргарита: — Вспоминая июньскую жару, актуальны балийские образы: открытые сарафаны, босоножки с соломенными элементами, плетеные сумки. А если брать обычное сибирское лето — небрежно накинутые рубашки, свободные брюки или короткие шорты, темные очки. Я покупаю вещи не каждый сезон — мы часто переезжаем. Обновляю гардероб в зависимости от того, где живу.
Ксения, 20 лет, не работает
— Очень люблю распродажи, магазин Befree — там можно найти прикольные вещи, Wildberries. К сезону я купила эту юбку, есть две пары шорт, много платьев — люблю свободные легкие модели, в которых комфортно ходить. В гардеробе больше всего как раз летних вещей.
Я не люблю, когда люди неумело носят тренды, не понимая, как сочетать вещи между собой. Из последних — брюки карго или воздушные юбки-баллоны: их нужно носить правильно, иначе они смотрятся нелепо.
Наталья, 35 лет, HR-специалист
— Мне нравятся легкие воздушные платья, натуральные ткани, светлые оттенки. Я консервативна во взглядах: покупаю ту одежду, которая универсальна, под разные случаи жизни, чтобы грамотно миксовать и использовать вещь рационально. К лету я купила эту юбку из легкой джинсы и льняные брюки.
Я считаю, что каждый одевается, как ему нравится. Кто-то носит мини-юбки — мне нравится, как смотрится на других, но сама бы я не надела, из личных соображений.
Дарья, 32 года, работает в инвестиционной сфере
— Лето? Голубые джинсы и розовая рубашка. Люблю каблуки, платформу, аксессуары — неотъемлемая часть образа, очки. Каждый сезон я обязательно покупаю что-то новое, в этом году — платье. Из магазинов выделяю Lime, новый Maag.
Я не могу выделить какой-то конкретный тренд или сочетание вещей в образе, которые мне бы не нравились. Главное, чтобы одежда была к лицу.
Ирина и Светлана
Отвечают вместе: — Рубашка, шорты, юбка, летний длинный сарафан, жакет, топ, босоножки — эти вещи обязательно должны присутствовать в летнем гардеробе. Мы покупаем новые вещи хаотично, по интуиции, не капсулами.
Ирина: — Я не люблю, когда слишком оверсайзные образы, женственность должно быть видно.
Светлана: — А мне не нравится, когда девушки носят резиновые пляжные шлепки в городе. Современная мода — на грани, много трендов, которые мне не заходят. Я за стиль old money, уходящий в классику.
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