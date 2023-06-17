«Белые шорты и муслиновое платье в пол»: что покупают сибирячки на лето и сколько тратят на новый гардероб

Безумное желание купить что-нибудь новенькое с наступлением лета возникает внезапно и не отпускает, пока обновка не поселится в гардеробе. Шорты, рубашка, босоножки или новое платье — хотя бы одна новая вещь должна быть. Обычно девушки делятся на три категории: новый сезон — новое всё, куплю только розовое платьице, остальное у меня есть (дальше как в тумане), и редкая история — шмотками не интересуюсь. Мы решили выяснить у сибирячек, к какой категории они относят себя, и попросили рассказать о том, как часто они обновляют гардероб к сезону, какие суммы тратят, а заодно определили самый нелепый модный тренд.

