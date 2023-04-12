Завязывай: как из шелкового платка сделать сексуальный топ — показываем 5 простых вариантов

Платок как вид одежды — не ново, просто непривычно. В городской среде мы редко примеряем аксессуар в виде топа, полагая, что такой вариант носки — это что-то на отпускном. Сегодня установка в корне неверна, современная мода не диктует условий, она дает свободу выражения и выступает за индивидуальность.

Топ из платка из круизной серии перекочевал в обыденную — его можно надеть даже на работу, накинув поверх жакет или рубашку. В топе из платка можно отправиться на прогулку в жаркий летний день или встретиться с подругами в баре за коктейлем. Образы будут смотреться необычно, игриво, строгость можно регулировать через принт и манеру исполнения — как бюстгальтер, как бандо (верх без бретелей) или халтер (крест-накрест).