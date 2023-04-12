Завязывай: как из шелкового платка сделать сексуальный топ — показываем 5 простых вариантов

Шелковый платок — многогранный аксессуар, которым можно разбавить прическу, примерить как головной убор или дополнить образ со шляпой, об этом мы рассказывали в предыдущих материалах. Прошлым летом нежданно-негаданно залетел тренд на шелковые платки в виде топа. Не все модницы осмелились — оно и понятно, при неверном исполнении запросто можно не к месту оголиться. Уверяем, если соблюсти ряд простых правил, то можно носить топ из платка со спокойной душой — не слетит. Рассказываем, как это сделать, и показываем примеры исполнения.
Платок как вид одежды — не ново, просто непривычно. В городской среде мы редко примеряем аксессуар в виде топа, полагая, что такой вариант носки — это что-то на отпускном. Сегодня установка в корне неверна, современная мода не диктует условий, она дает свободу выражения и выступает за индивидуальность.
Топ из платка из круизной серии перекочевал в обыденную — его можно надеть даже на работу, накинув поверх жакет или рубашку. В топе из платка можно отправиться на прогулку в жаркий летний день или встретиться с подругами в баре за коктейлем. Образы будут смотреться необычно, игриво, строгость можно регулировать через принт и манеру исполнения — как бюстгальтер, как бандо (верх без бретелей) или халтер (крест-накрест).
К выбору платка стоит подойти ответственно — от этого будет зависеть весь образ. Отдавайте предпочтение моделям из легких тканей, напоминающих атлас. Во-первых, такой материал крайне популярен в этом сезоне, а во-вторых — в плотном платке может быть жарко знойным летом. При этом важно следить, чтобы аксессуар был не слишком тонким и не слишком скользким — в противном случае вы рискуете показать лишнее и чувствовать себя некомфортно.
Существует несколько способов, которые помогут сделать из платка стильный топ, — рассказываем обо всех по порядку.
Вариант 1
Самый простой способ — сложить платок пополам по диагонали и завязать его на спине. Таким приемом пользуется большинство модниц. Носят такой вариант топа без белья, поэтому крепко завязывайте узел и выбирайте не слишком скользкий материал.
Вариант 2
Переходим к более сложному способу — сложите платок в несколько раз, чтобы получился широкий прямоугольник, оберните вокруг груди и завяжите на узел спереди. Под низ можно надеть бюстгальтер без бретелей для уверенности — в таком случае протяните концы платка спереди под лиф и завяжите. Можно оставить концы платка свисать к поясу, а можно завязать вокруг шеи — держаться будет еще крепче.
Вариант 3
Для этого способа вам потребуется большой платок — накидываем на шею, концы спереди перекидываем крест-накрест и завязываем сзади. Наверняка техника вам знакома, но вы могли о ней забыть.
Вариант 4
Способ подойдет для дерзких модниц. Для него вам потребуется колье в виде массивной цепочки — наденьте ее, а платок сверните в несколько раз, проденьте через украшение и завяжите на спине. Во втором случае получится классный халтер-топ, который выгодно подчеркнет ключицы и шею.
Вариант 5
Подойдет тем, кто не хочет сильно оголяться: всё то же самое можно сделать поверх базовой футболки или рубашки — можно смело идти на работу в офис. Ваш повседневный образ станет интереснее и женственнее.
Несколько лайфхаков
1. Принт: не пренебрегайте им. Узор визуально добавит объема верхней части тела, так что даже девушкам с маленькой грудью переживать не придется.
2. Чтобы не показать ничего лишнего, можно воспользоваться специальными силиконовыми наклейками для груди. Этот небольшой элемент поможет чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Наклейки можно заказать на любом маркетплейсе.
3. Топ-платок желательно сочетать со свободным низом. Отличной парой к нему станут широкие прямые джинсы, брюки палаццо, юбки — струящиеся макси и миди, для смелых и стройных — однотонная юбка мини. Такие модели уравновесят облегающий верх, сделают образ гармоничным и позволят не выглядеть вульгарно.
4. Если вам хочется нетривиально носить платок, но ни один из перечисленных вариантов вам не подходит, просто привяжите его на ремень сумки.
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