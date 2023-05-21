Это провал: 5 стилистических ошибок, которые женщины совершают изо дня в день (и не знают об этом)

Чтобы лучше разобраться с проблемой и предложить грамотные варианты для ее решения, мы обратились за рекомендациями к профессионалу. Стилист, тренд-аналитик и фешен-эксперт Марина Воробьева много лет работает в сфере моды и стиля и имеет возможность каждый день анализировать гардеробы женщин, подмечая в них те или иные ошибки.

Стилист считает, что основной промах в формировании гармоничного и стильного гардероба заключается в том, что в большинстве случаев в шкафах у женщин висят неактуальные по крою и фасону вещи. У многих отсутствует понятие уместности того, куда и в каком образе можно прийти, насколько вещь отвечает целям и задачам. Отдельная история — вещи, которые лежат и ждут, когда похудеет их хозяйка.