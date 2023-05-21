Это провал: 5 стилистических ошибок, которые женщины совершают изо дня в день (и не знают об этом)

Одежда создана для того, чтобы украшать женщину, подчеркивать ее элегантность, но иногда получается с точностью до наоборот. Бессмысленно переводить стрелки на юбку, если нет умения грамотно одеться: быстренько накинула и побежала по своим делам, даже не заметив, что накинула вещи абсолютно из разных опер (и так сойдет, кто меня увидит). С наступлением лета ситуация доходит до критической точки — каждый раз совершаются одни и те же ошибки, которые убивают образ без возможности восстановления.
Чтобы лучше разобраться с проблемой и предложить грамотные варианты для ее решения, мы обратились за рекомендациями к профессионалу. Стилист, тренд-аналитик и фешен-эксперт Марина Воробьева много лет работает в сфере моды и стиля и имеет возможность каждый день анализировать гардеробы женщин, подмечая в них те или иные ошибки.
Стилист считает, что основной промах в формировании гармоничного и стильного гардероба заключается в том, что в большинстве случаев в шкафах у женщин висят неактуальные по крою и фасону вещи. У многих отсутствует понятие уместности того, куда и в каком образе можно прийти, насколько вещь отвечает целям и задачам. Отдельная история — вещи, которые лежат и ждут, когда похудеет их хозяйка.
Большая сложность заключается в непонимании того, что относится к летнему гардеробу, что к зимнему, а что к демисезонному. Комплекты получаются смешанные, нелепые и ни разу не украшающие их обладательницу. Стилист выделила пять, по ее мнению, самых часто встречающихся ошибок, которые она (и мы с вами) каждый день видим минимум с июня по август.
Неправильно подобранное белье
— Огромная головная боль — использование бюстгальтеров там, где не предполагается их наличие — вещи с открытой спиной или полупрозрачные вещи. Привычный вам бюстгальтер следует заменить на белье, которое подходит под фасон одежды, или использовать накладки на грудь, которые носятся без лямок. Силиконовые лямочки неприменимы ни в каком случае. База — бежевое бесшовное белье, а не белое под белое: часто вижу в метро, в том числе и у молодых девочек, — говорит стилист.
Деловая сумка в летнем образе
— Встречаю такие сочетания очень часто. Деловая сумка, как правило, устаревшего силуэта в летнем образе — с сарафанами или летящими летними платьями — смотрится неуместно, — говорит стилист.
Замените на мини-сумку, плетеную, макраме, можно попробовать сочетать с моделями сложных фактур — камни, вышивка или стразы. Деловые сумки лучше оставить для делового образа, пусть и летнего. Дресс-код в компаниях никто не отменял.
— Выбирайте вещи из делового гардероба, но в летних фактурах: лен, хлопок, вискоза, облегченные брюки и рубашки. Одеваться в мини-шорты, юбки и сарафаны на работу неприемлемо, даже в +30 градусов, — говорит Марина Воробьева.
Кроссовки на массивной подошве
— Такие модели начали уходить еще в прошлом сезоне. В этом самая актуальная модель — кеды или кроссовки на классической подошве. Adidas с тремя полосками могут вписаться в любой образ, так же как и New Balance, — подсказывает стилист.
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Платья-комбинации
Выдыхаем, они всё еще актуальны, но исполнение хочется несколько изменить. Классические атласные модели уже слегка приелись — оставьте их как вечерний вариант. Для повседневной носки примерьте модели из льна, хлопка или вискозы.
— В атласном платье в жару вам будет некомфортно, а лен или вискоза — дышащий материал, который будет хорошо смотреться в любом образе, в том числе и с деловыми жакетами, джинсовками и кардиганами, — комментирует Марина Воробьева.
Отсутствие индивидуальности
— Самое неактуальное — это быть неиндивидуальным. Во время прогулок по городу я часто вижу девушек — подруг, которые практически идентично выглядят. Скорее всего, они одеваются в одинаковых магазинах, но их образы настолько скопированы друг с друга, что они выглядят, как близняшки, — говорит Марина Воробьева.
— Обычно — что? Джинсы трубы, топ, куртка в мужском стиле, тренч или деловые костюмы. Так делать не нужно, все-таки долгосрочная тенденция направлена на то, чтобы выглядеть индивидуально, искать свой персональный стиль, — заключает стилист.
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