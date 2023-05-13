Опять натянули: 11 жутких летних антитрендов — скоро мы увидим их на улицах города (это уже неприлично)

Скоро мы вновь увидим это — сочетание несочетаемого, худший кошмар стилистов. Что это значит? В Сибири наступило лето, время, когда некоторые женщины выгуливают свои сезонные наряды, совершенно не заботясь о психике окружающих. Почему так? Проблема женского гардероба заключается в том, что большинство летней одежды годится для пляжа, но никак не для работы или учебы. Как только теплеет, метро и улицы наводняют спортивные маечки, странные юбочки, пляжные сарафаны, вьетнамки или шляпы с полями размером с аэродром. Часть вещей безнадежно устарела, но это не мешает женщинам демонстрировать их на вечернем променаде. Мы собрали самые явные антитренды приближающегося лета — если вам хочется выглядеть красиво и уместно, прочтите, наши советы придутся вам весьма кстати.
Слишком обтягивающие платья
Найти ответ на вопрос — почему так, считаем, невозможно, но факт остается фактом, с наступлением тепла из шкафов достаются максимально обтягивающие платья, как правило, из тонкого некачественного трикотажа, который подчеркивает все недостатки фигуры. Из-за синтетики в составе становится жарко — в итоге получаем не самую приятную картину.
Чем заменить? Платья по фигуре никто не отменял, они актуальны, но более свободного силуэта. Оставляя тело без дистанции с одеждой, вы лишаете его нормального теплообмена, только способствуя перегреву. Если позволяет фигура, примерьте платья с вырезами или обратите внимание на костюмы: топ и юбка миди — они очень популярны и смотрятся современно.
Узкий брючный костюм
Принцип тот же, что и с платьем: чем сильнее прилегание к телу, тем жарче. Мы понимаем, что часто офисный дресс-код не позволяет носить свободные сарафаны, юбки, топы, и брючный костюм с белой рубашкой — ваш единственный вариант. Совет: замените узкие брюки и жакет по фигуре на силуэт прямого кроя, рубашку выбирайте из 100% хлопка, используйте костюм из льна как альтернативу классическому.
Очень короткие шорты (и дыры)
Еще одна опасная вещь из категории отпускных — короткие обтягивающие шорты, такие, что видна большая часть ягодиц. Узкие ультракороткие шорты подчеркнут все неровности кожи и недостатки фигуры (особенно если они есть в районе талии и попы), выделят контуры белья и всю его фактуру. Слишком рваные джинсовые изделия не красят, допустимы лишь небольшие разрезы и потертости, но никак не огромная дыра во всю ногу. Выбирайте модели шорт, чтобы ноги в них смотрелась свободно, помните о длине — изделие не должно заканчиваться на самой широкой части бедра — это сделает вас шире и визуально укоротит ноги.
Вязаные вещи
Эта история продолжается уже третий летний сезон подряд, неимоверно радуя вязальщиц: ведь спрос на их услуги резко возрос. Мы разделяем вашу радость, но спешим напомнить, что в тренде максимально простая вязка — хитрые узоры оставим для салфеток. Топы, футболки, сарафаны, не прижились у нас разве что купальники. Если желаете самостоятельно заняться изготовлением модной новинки — выбирайте пряжу из растительных волокон (лен, хлопок, бамбук). Помимо одежды есть еще аксессуары: сумки, шляпы, обувь, их тоже можно связать.
Юбки солнце, годе и маллет
Такие модели наверняка найдутся у многих — когда-то их любили и носили, но всё имеет срок годности. Сегодня юбки годе, солнце, колокол и маллет (короткие спереди и длинные сзади), пачки невозможно устарели. На смену пришли новые фасоны, самый популярный — баллон длины миди или макси. Модель выглядит торжественно, будто подол от выпускного платья — непривычно. Присмотритесь, возможно, со временем юбка баллон станет для вас обыденностью. Вторая по популярности модель — джинсовая юбка макси, можно с разрезом. В остальном — прошлогодние варианты имеют место быть (мини, теннисные юбки, принтованные миди с разрезом).
Футболка в облипку или с «интересным» принтом
Продают за 399 рублей в «Галактике» (бывшая «Планета одежды и обуви»), как правило, из синтетического материала, убийственного в жару. Фасон не имеет ничего общего с понятием моды, это просто скроенные кусочки ткани, чтобы прикрыть тело. Хотим выглядеть стильно и красиво — не покупаем такие вещи. Замените на базовые варианты белого, черного или бежевого цвета свободного кроя. Если хочется добавить акцент образу при помощи принта, выбирайте футболки с надписями, цифрами, в полоску.
Бабушкины платья
Назовем их так. Устаревшие фасоны десятилетней давности, которые хранятся на полках как память или потому что жалко выкинуть. Летом эти вещи получают шанс на то, чтобы выжить. Нелепые расцветки, неверные пропорции, к сожалению, часто производители одежды не думают о том, что производят.
Чем заменить? Фасон беби-долл для девушек, классические платья-рубашки с поясом на талии для женщин, актуальны объемные рукава, платья с юбкой баллоном, с вырезами — самое важное: натуральная ткань, в которой вам будет комфортно и в жару, и в прохладную погоду.
Майки на бретелях с тонкой бейкой
Ничто не дешевит вещь так, как бросающийся в глаза шов и тонкий трикотаж, который просвечивает и буквально расползается под пальцами. Такие вещи активно продают на вещевых рынках, их предлагают заказать на сайтах по привлекательной цене. Допустим, что такая майка у вас есть: носите ее как нижний слой, прикрывайте легкой рубашкой или жакетом, но лучше всего оставьте для дома. Выбирайте одежду из натурального сырья: шелк, шерсть, хлопок, лен, вискоза, следите, чтобы не было видно шва. Девушкам с пышными формами советуем воздержаться от тонких бретелей и остановиться на хорошей широкой лямке — поверьте, будет гораздо удобнее.
Старомодные сарафаны
Устаревшую модель выдает пройма (врезается в подмышку), ширина лямки (на всю длину плеча), высота талии (завышена) и длина (режет колено пополам). Ушли с пьедестала сарафаны в стиле кантри, с рукавами фонариками, в мелкую клетку и с контрастными пуговицами. На смену пришли свободные минималистичные модели. Актуален цветочный принт (помним о правиле принтов: хрупкая девушка — мелкий принт, пышная девушка — средний и крупный принт), однотонные модели, анималистичный принт также не сдают позиций. Длина изделия — миди и макси, мини-сарафаны тоже в тренде, но следите за уместностью, одеваться нужно по возрасту.
Обувь на танкетке и вьетнамки
Магазины обуви всё еще предлагают нам купить то, что давно вышло из моды. Босоножки на каблуках по типу лабутенов, тракторная подошва, танкетка — всё было, но прошло. Острый вопрос стоит с вьетнамками, которые как бы снова в моде, но как бы и нет: дело в исполнении. Привычные нам сланцы с перемычкой между пальцев — вариант для пляжа, не для города, где господствуют варианты из кожи, необычные объемные (дутые) модели или вьетнамки на платформе и даже на каблуке. Пробуйте летом разные варианты обуви — мюли, сабо, босоножки на плоском ходу или на устойчивом каблуке, сандалии, но не пляжные вьетнамки. В тренде этим летом обувь из сетки, пластика, металлик, балетки, вариант для смелых — модель таби, с разделением для пальцев.
Аксессуары
Наверняка вы краем уха слышали о возвращении ободков. Подождите, не спешите доставать те, что вы купили пять лет назад, до них всё еще никому нет дела. В этом сезоне дизайнеры переосмыслили такую исконно русскую вещь как кокошник — именно этот ободок стал желанным аксессуаром у модниц. Не стоит доставать украшения из массивного пластика — всему свое время. Популярный в сезоне лета 2023 аксессуар — платок, о нем мы сделали серию материалов (как носить в прическе, завязать из платка стильную чалму или носить как топ). Крабики для волос — те, что из
Еще несколько правил:
- Джинсы из плотного денима не подходят для лета.
- Проверяйте на свет, как выглядит ваша юбка или платье — оказаться в просвечивающей одежде среди любопытствующих взглядов не хочет никто.
- Не оголяйтесь слишком сильно — как бы жарко ни было на улице, выглядеть нужно уместно в любой ситуации.
- Продумывайте образ наперед — правило пригодится для тех, кто выстраивает долгосрочные планы, например, собирается после работы на свидание, встречу с подругами или в театр. Погода тоже бывает переменчивой — позаботьтесь о том, чтобы она не застала вас врасплох.
- Носите солнцезащитные очки — ультрафиолет вреден для глаз.
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