Опять натянули: 11 жутких летних антитрендов — скоро мы увидим их на улицах города (это уже неприлично)

Наверняка вы краем уха слышали о возвращении ободков. Подождите, не спешите доставать те, что вы купили пять лет назад, до них всё еще никому нет дела. В этом сезоне дизайнеры переосмыслили такую исконно русскую вещь как кокошник — именно этот ободок стал желанным аксессуаром у модниц. Не стоит доставать украшения из массивного пластика — всему свое время. Популярный в сезоне лета 2023 аксессуар — платок, о нем мы сделали серию материалов (как носить в прическе, завязать из платка стильную чалму или носить как топ). Крабики для волос — те, что из 90-х, тоже всё еще с нами. Широкополая соломенная пляжная шляпа в городе выглядит неуместно, оставьте ее для отдыха, а для кэжуал образа выберите более лаконичную модель канотье или федору из рафии.

