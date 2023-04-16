Чалма в Сибири: как сделать стильный головной убор за две минуты — смотрим видео

Новосибирский стилист Евгения Разинкина показала, как сделать стильный головной убор из платка. Это довольно смелые образы, но когда еще экспериментировать, если не летом?

— На мой взгляд, садовый вариант немного уходит из моды, сейчас хочется больше элегантности образу, — уверена топ-стилист «Школы стиля Марии Липатниковой» Евгения Разинкина.