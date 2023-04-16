Чалма в Сибири: как сделать стильный головной убор за две минуты — смотрим видео

Новосибирский стилист Евгения Разинкина показала, как сделать стильный головной убор из платка. Это довольно смелые образы, но когда еще экспериментировать, если не летом?
— На мой взгляд, садовый вариант немного уходит из моды, сейчас хочется больше элегантности образу, — уверена топ-стилист «Школы стиля Марии Липатниковой» Евгения Разинкина.
Как выглядит «садовый вариант» (также его называют иногда бандитским) — смотрите в начале видео. Дальше показываем, как ловким движением руки превратить хулиганский вариант в новый. Достаточно сделать валик (такую прическу также называют «Хан») и правильно сложить платок.
Если же хочется убрать все волосы, при этом сделать что-то стильное на голове, вспоминаем про чалму.
Чалма — мужской и женский головной убор, для которого берут кусок ткани и обматывают его вокруг головы. Чалму носили народы Ближнего Востока, Северной Африки, Индии, постепенно азиатская мода распространилась и в Европе. В XX веке в чалме стали ходить известные актрисы Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Барбара Стрейзанд. С начала 2000-х чалма снова вошла в моду.
Стилист напоминает о важности дополнительных аксессуаров. Например, большие серьги-кольца — это уже итальянский стиль, который любят многие ее клиенты. Чалма придется кстати летом, когда нужен головной убор от солнца. В двухминутном видео мы показываем, какой платок лучше использовать и как его закрепить. Кому-то этот образ действительно идет, кому-то лучше выбрать что-нибудь другое. Подробнее об этих тонкостях читайте в материале Алены Золотухиной.