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«Образ будет перфект»: новые прически на весну — показываем, что делать с платком и волосами

На создание одного образа уходит пять минут: учимся экспериментировать

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В этой части видео показываем, как распущенные волосы превратить в стильную прическу с помощью одного аксессуара

Видео: Антон Дигаев, Алена Золотухина, Анна Богданова

Платок в прическе — беспроигрышный вариант в создании образа весной и летом. С помощью этого аксессуара можно сделать хвост или косу, даже если у вас нет длинных волос. Как именно, в этом видео показывает и рассказывает топ-стилист «Школы стиля Марии Липатниковой» Евгения Разинкина.

— Представьте меня в сарафане. С поясом. Но этот пояс я использую не как пояс, а в виде ободка, — показывает стилист один из вариантов прически.

Стилист напоминает о том, что в создании простых причесок нужно помнить о нюансах, так как образ создается из едва уловимых мелочей.

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Косы можно сделать даже из коротких волос — в этом видео показываем как

Видео: Антон Дигаев, Алена Золотухина, Анна Богданова

В любой прическе важна техника, поэтому особое внимание Евгения Разинкина уделяет фиксации прически с помощью резинок и невидимок. В этом видео Евгения Разинкина делится лайфхаками, которые использует в создании образа:

— Добавляем крупные серьги, можно выпустить несколько прядей у лица. Получаем классный образ из 80-х.

Мы только начинаем снимать шапки, так что косы, шишки и хвосты с платками врываются в топ причесок, тем более делать их довольно просто. Возможно, у вас завалялись разные платочки, которые вы никак не используете. Посмотрев видео, вы найдете им применение.

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