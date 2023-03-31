Накрутили на всю голову: 5 весенних вариантов причесок с платком, которые легко сделать за 5 минут

Что делаем: предыдущие варианты шли на прямой пробор, меняем пробор и зачесываем волосы полностью набок, собираем в хвост.



— Самое красивое место для хвоста — ямочка на шее, хвост всегда будет здесь смотреться красиво. Спустите волосы на уши, весной я предлагаю такой вариант, чтобы было теплее, — говорит стилист.

Берем платок, часть просовываем в резинку, оборачиваем вокруг и завязываем в узел — платок стал красивым дополнением и удлинением вашего хвоста.