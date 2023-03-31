Накрутили на всю голову: 5 весенних вариантов причесок с платком, которые легко сделать за 5 минут

Платок — женский аксессуар, мода на который находится вне времени, меняется лишь манера исполнения. Самый привычный вариант — надеть на шею: кокетливо повязать на манер стюардессы или соорудить ковбойский узел и увести образ в сторону кантри. В эпоху ретро женщины носили платки на голове, подвязав под подбородком, а хиппи начали вплетать платки в прическу. Сегодня мы носим платки во всех возможных вариантах — вплетаем в волосы, надеваем как головной убор или как дополнение к нему. НГС вместе с топ-стилистом Евгенией Разинкиной запускает серию материалов о том, как красиво и стильно носить платок в сезоне весна-лето — 2023: начнем с того, как при помощи платка украсить прическу.
Евгения Разинкина — топ-стилист «Школы стиля Марии Липатниковой», дважды победитель премии Wedding Awards в номинации «Лучший стилист Сибири и Дальнего Востока», ведет блог «Разинкина Научит».
Несмотря на всю лаконичность сезона-2023, активно идет тренд на аксессуары — детали, которые украшают образ и акцентируют внимание на себе. Среди аксессуаров для волос стилист Евгения Разинкина решила остановиться на платке — речь идет о четырехугольном полотне из шелка, атласа, шифона или хлопка. Выбирайте платок, который вам нравится, но учитывайте, что шелк — скользящий материал, который может слетать с головы, придется воспользоваться невидимками. Показываем пять разных вариантов использования платка в прическе.
1. Платок в собранной прическе
Платок — яркая деталь вашего образа и красивый аксессуар в собранной прическе.
Что делаем: собираем волосы в хвост и скручиваем в объемный валик — нам нужно получить низкий пучок. Закрепляем резинкой. Берем платок, который будет гармонировать с вашим образом, складываем в диагональ и обвязываем им шишку, прическа должна оказаться внутри, под платком. Хвостики платка можно оставить сзади вдоль спины или перекинуть на плечи. Уши прикрываем волосами, а у лица стилист рекомендует выпустить несколько прядей, сбрызнув их лаком для волос. Ваша прическа готова.
2. Платок в виде ободка
Евгения Разинкина рекомендует взять платок из тонкой ткани — так ваш образ будет смотреться легче.
Что делаем: скручиваем платок в тугой жгут и оборачиваем вокруг головы.
— Многие начнут завязывать — да, так можно, но я советую стянуть резинкой, мы получим тугую форму, с которой проще работать. Оставшиеся хвостики можно завернуть в шишечку. В моем случае я не стану выпускать пряди, оставлю прическу лаконичной, — говорит стилист.
Концы платка можно завязать на бант или спрятать — как вам больше нравится. Вместо платка вы можете использовать пояс из ткани, например от платья: сверните в два раза, завяжите на голове в виде ободка немного ассиметрично, для надежности закрепите невидимками. Достаньте пряди у лица и у висков — они всегда красиво дополняют образ. Зафиксируйте лаком.
— Пряди у лица позволяют смоделировать круглое личико, они создадут ту форму, которая зрительно уменьшит объем, — подсказывает стилист.
3. Платок с хвостом сбоку
В прическах идет тренд на короткую длину, а при помощи платка можно удлинить волосы.
Что делаем: предыдущие варианты шли на прямой пробор, меняем пробор и зачесываем волосы полностью набок, собираем в хвост.
— Самое красивое место для хвоста — ямочка на шее, хвост всегда будет здесь смотреться красиво. Спустите волосы на уши, весной я предлагаю такой вариант, чтобы было теплее, — говорит стилист.
Берем платок, часть просовываем в резинку, оборачиваем вокруг и завязываем в узел — платок стал красивым дополнением и удлинением вашего хвоста.
4. Коса из платка
Если вам захотелось заплести косу, но длина волос не позволяет, то вы также можете решить проблему при помощи платка.
Что делаем: повторяем то же самое, что и в предыдущем варианте, но не обвязываем платок вокруг резинки, а вплетаем его в косу. Завершаем плетение, обматываем платок вокруг косы, завязываем в узел. Можно добавить объем, слегка вытянув ткань.
Как уже было сказано выше, ямочка на шее — идеальное место для любой из причесок, будь то хвост, коса или шишка. Заверните косу в пучок — получите еще один вариант стильной прически с использованием платка.
— Можно менять челку — перекидывать с одной стороны на другую, можно менять пробор — каждый раз ваш образ будет смотреться иначе, меняется настроение, и меняетесь вы сами, — подсказывает стилист Евгения Разинкина.
5. Высокий хвост или пучок с платком
Еще один вариант идеальной прически, где можно использовать платок, — высокий хвост или пучок.
Что делаем: собираем волосы в тугой хвост. Евгения Разинкина советует поднять волосы максимально высоко к зоне лба — чем туже, тем плотнее будет держаться форма. Не сворачивая, просовываем платок под резинку, оборачиваем вокруг хвоста один кончик и закрепляем невидимкой.
— Добавляем крупные серьги, можно выпустить несколько прядей у лица — получаем классный образ из 80-х, — добавляет стилист.
Что можно сделать дальше: сворачиваем жгут из платка и волос, проворачиваем вокруг и фиксируем шпилькой — ваш образ снова преображается.
В следующий раз мы расскажем, как красиво и стильно носить платок в качестве головного убора — завязать модную чалму или сделать бандану в хулиганском стиле.
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