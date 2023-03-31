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Накрутили на всю голову: 5 весенних вариантов причесок с платком, которые легко сделать за 5 минут

Стилист показала, как просто и бесплатно сделать свой повседневный образ женственнее

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Пять стильных вариантов причесок с платками за 5 минут

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Платок — женский аксессуар, мода на который находится вне времени, меняется лишь манера исполнения. Самый привычный вариант — надеть на шею: кокетливо повязать на манер стюардессы или соорудить ковбойский узел и увести образ в сторону кантри. В эпоху ретро женщины носили платки на голове, подвязав под подбородком, а хиппи начали вплетать платки в прическу. Сегодня мы носим платки во всех возможных вариантах — вплетаем в волосы, надеваем как головной убор или как дополнение к нему. НГС вместе с топ-стилистом Евгенией Разинкиной запускает серию материалов о том, как красиво и стильно носить платок в сезоне весна-лето — 2023: начнем с того, как при помощи платка украсить прическу.

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В первой части видео показываем три варианта использования платочка как аксессуара

Видео: Антон Дигаев, Алена Золотухина, Анна Богданова

Евгения Разинкина — топ-стилист «Школы стиля Марии Липатниковой», дважды победитель премии Wedding Awards в номинации «Лучший стилист Сибири и Дальнего Востока», ведет блог «Разинкина Научит».

Несмотря на всю лаконичность сезона-2023, активно идет тренд на аксессуары — детали, которые украшают образ и акцентируют внимание на себе. Среди аксессуаров для волос стилист Евгения Разинкина решила остановиться на платке — речь идет о четырехугольном полотне из шелка, атласа, шифона или хлопка. Выбирайте платок, который вам нравится, но учитывайте, что шелк — скользящий материал, который может слетать с головы, придется воспользоваться невидимками. Показываем пять разных вариантов использования платка в прическе.

1. Платок в собранной прическе

Платок — яркая деталь вашего образа и красивый аксессуар в собранной прическе.

Стилист предлагает дополнить образ шляпой в тон

Стилист предлагает дополнить образ шляпой в тон

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Что делаем: собираем волосы в хвост и скручиваем в объемный валик — нам нужно получить низкий пучок. Закрепляем резинкой. Берем платок, который будет гармонировать с вашим образом, складываем в диагональ и обвязываем им шишку, прическа должна оказаться внутри, под платком. Хвостики платка можно оставить сзади вдоль спины или перекинуть на плечи. Уши прикрываем волосами, а у лица стилист рекомендует выпустить несколько прядей, сбрызнув их лаком для волос. Ваша прическа готова.

2. Платок в виде ободка

Евгения Разинкина рекомендует взять платок из тонкой ткани — так ваш образ будет смотреться легче.

Чтобы получить такой интересный вариант, нужно выбрать платок из тонкой ткани

Чтобы получить такой интересный вариант, нужно выбрать платок из тонкой ткани

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Что делаем: скручиваем платок в тугой жгут и оборачиваем вокруг головы.

— Многие начнут завязывать — да, так можно, но я советую стянуть резинкой, мы получим тугую форму, с которой проще работать. Оставшиеся хвостики можно завернуть в шишечку. В моем случае я не стану выпускать пряди, оставлю прическу лаконичной, — говорит стилист.

Вместо платка можно использовать тканевый пояс от платья или сарафана

Вместо платка можно использовать тканевый пояс от платья или сарафана

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Концы платка можно завязать на бант или спрятать — как вам больше нравится. Вместо платка вы можете использовать пояс из ткани, например от платья: сверните в два раза, завяжите на голове в виде ободка немного ассиметрично, для надежности закрепите невидимками. Достаньте пряди у лица и у висков — они всегда красиво дополняют образ. Зафиксируйте лаком.

— Пряди у лица позволяют смоделировать круглое личико, они создадут ту форму, которая зрительно уменьшит объем, — подсказывает стилист.

3. Платок с хвостом сбоку

В прическах идет тренд на короткую длину, а при помощи платка можно удлинить волосы.

Самый легкий вариант разбавить повседневный образ

Самый легкий вариант разбавить повседневный образ

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Что делаем: предыдущие варианты шли на прямой пробор, меняем пробор и зачесываем волосы полностью набок, собираем в хвост.

— Самое красивое место для хвоста — ямочка на шее, хвост всегда будет здесь смотреться красиво. Спустите волосы на уши, весной я предлагаю такой вариант, чтобы было теплее, — говорит стилист.

Берем платок, часть просовываем в резинку, оборачиваем вокруг и завязываем в узел — платок стал красивым дополнением и удлинением вашего хвоста.

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Во второй части видео рассказываем, как использовать платок в прическе

Видео: Антон Дигаев, Алена Золотухина, Анна Богданова

4. Коса из платка

Если вам захотелось заплести косу, но длина волос не позволяет, то вы также можете решить проблему при помощи платка.

Можно дополнить прическу головным убором или оставить платок как единственный аксессуар

Можно дополнить прическу головным убором или оставить платок как единственный аксессуар

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Что делаем: повторяем то же самое, что и в предыдущем варианте, но не обвязываем платок вокруг резинки, а вплетаем его в косу. Завершаем плетение, обматываем платок вокруг косы, завязываем в узел. Можно добавить объем, слегка вытянув ткань.

Как уже было сказано выше, ямочка на шее — идеальное место для любой из причесок, будь то хвост, коса или шишка. Заверните косу в пучок — получите еще один вариант стильной прически с использованием платка.

Женственный и романтичный вариант

Женственный и романтичный вариант

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— Можно менять челку — перекидывать с одной стороны на другую, можно менять пробор — каждый раз ваш образ будет смотреться иначе, меняется настроение, и меняетесь вы сами, — подсказывает стилист Евгения Разинкина.

5. Высокий хвост или пучок с платком

Еще один вариант идеальной прически, где можно использовать платок, — высокий хвост или пучок.

Высокий длинный хвост всегда смотрится эффектно

Высокий длинный хвост всегда смотрится эффектно

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Что делаем: собираем волосы в тугой хвост. Евгения Разинкина советует поднять волосы максимально высоко к зоне лба — чем туже, тем плотнее будет держаться форма. Не сворачивая, просовываем платок под резинку, оборачиваем вокруг хвоста один кончик и закрепляем невидимкой.

— Добавляем крупные серьги, можно выпустить несколько прядей у лица — получаем классный образ из 80-х, — добавляет стилист.

Что можно сделать дальше: сворачиваем жгут из платка и волос, проворачиваем вокруг и фиксируем шпилькой — ваш образ снова преображается.

Прическа будет идеально гармонировать с образом Baby doll

Прическа будет идеально гармонировать с образом Baby doll

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В следующий раз мы расскажем, как красиво и стильно носить платок в качестве головного убора — завязать модную чалму или сделать бандану в хулиганском стиле.

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