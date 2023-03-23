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Модные советыОбзор

Планета без одежды и обуви: как журналисты НГС искали модные образы в очень дешевом магазине

Собираем стильный капсульный гардероб на весну из вещей, которые стоят не дороже 3000 рублей

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Главное — подходить к вопросу с юмором. Задача ясна — будем собирать стильный гардероб

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Когда редакция НГС выпускает очередной материал про моду, стиль и обновление гардероба, то нередко встречает встревоженные комментарии читателей о том, что все эти магазины с завышенными ценниками простому народу не по карману. Дескать, сделайте уже что-то доступное, чтобы цена не кусалась. Ни слова больше, уважаемые комментаторы. Вы просили — мы сделали. Двухэтажный магазин одежды и обуви на Золотой Ниве показался нам самым привлекательным из всей сети «Галактика», которая раньше называлась «Планета одежды и обуви». Задавшись целью собрать актуальную весеннюю капсулу на весну, мы мужественно отправились штурмовать тесно заставленные ряды и полки, искать среди многообразия вещей то, что можно назвать красивой стильной вещью.

Выбранный нами магазин отличается от прочих — светлый, просторный и — что немаловажно в местах подобного формата — хорошо проветриваемый, характерный запах «импортной» одежды и обуви едва уловим, могло быть хуже. Нижний этаж — одежда, верхний — обувь и сумки.

Главное — не заблудиться

Главное — не заблудиться

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Как уже упоминалось выше — задача составить весеннюю капсулу. Для несведущих, поясним: капсула — это набор из основных предметов одежды и обуви, сочетающихся между собой. Есть теория, что в гардеробную капсулу должно уместиться 6–12 вещей, которые складываются в 10–15 комплектов. Что входит в капсулу: рубашки, блузки, футболки, топы, брюки, юбки, шорты, платья, верхняя одежда, а также обувь. Спортивная одежда для занятий в зале, украшения, аксессуары, сумки, пижамы, нижнее белье, купальники в состав капсулы не входят.

С непривычки можно растеряться от количества товара

С непривычки можно растеряться от количества товара

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Рассматривали мы исключительно женский сегмент (простите, уважаемые мужчины, но женщины всё же больше интересуются модой). В список необходимого внесли: пальто и куртка, одежда для работы в офисе — рубашка, футболка или лонгслив, брючный костюм с жакетом, юбка, платье, комплект для прогулок по городу, платье на вечер. Обувь: сапоги, ботинки, туфли и кроссовки.

Форма для участников шахматного клуба

Форма для участников шахматного клуба

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Акцентные вещи мы собрались игнорировать, при том что делать это было нелегко: кричащие расцветки, сверкающие стразы, обескураживающие фасоны заявляли о себе, куда ни глянь.

Когда в офисе объявили неформальную пятницу

Когда в офисе объявили неформальную пятницу

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Откуда такая любовь к столь сомнительным деталям у производителей одежды «галактического» сегмента — непонятно. Будем считать, что это параллельная вселенная, где всё наоборот.

Зачем? Скрыть огрехи производства?

Зачем? Скрыть огрехи производства?

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Начать решили с обуви. Отыскав по указателям нужное, мы стали изучать. Первое, что бросилось в глаза, — масштабы, безумное количество моделей, начиная с базовых, заканчивая теми, которые лучше было бы совсем не производить, для сохранения психики в норме.

Мы так и не поняли, зачем эта деталь, похожая на кастет, и куда ее крепить

Мы так и не поняли, зачем эта деталь, похожая на кастет, и куда ее крепить

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Что хотел сказать этим производитель кроссовок?

Что хотел сказать этим производитель кроссовок?

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Отбросив лишнее, признаем: обувь, которая внешне выглядит как базовая, — найти можно. Средняя цена на кроссовки — 999 рублей.

Внешне не придраться, швы ровные, клей не вытек

Внешне не придраться, швы ровные, клей не вытек

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Еще одна актуальная модель, кроссовки легкие и мягкие, в нескольких расцветках

Еще одна актуальная модель, кроссовки легкие и мягкие, в нескольких расцветках

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Ботинки в бывшей «Планете одежды и обуви» обойдутся вам примерно в 1290 — 1590 рублей.

Базовая модель, которая подойдет под любой образ, одобряем

Базовая модель, которая подойдет под любой образ, одобряем

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Не одобряем

Не одобряем

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Обувь для представительниц молодежных девчачьих субкультур

Обувь для представительниц молодежных девчачьих субкультур

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Сапоги обойдутся вам примерно в 2000 — 2500 рублей, правда, мы так и не нашли те, что можно надеть без риска убить ноги, внешний вид тоже вызвал вопросы.

С сапогами — полный провал

С сапогами — полный провал

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Считаем, покупка обуви в «Галактике» — это лотерея: вам может не повезти уже на следующий день после приобретения обновки или вы будете носить ботинки на шнуровке несколько сезонов подряд. Вопрос принципов и предпочтений, цена здесь равна качеству.

Зато резиновых сапог — выбирай, не хочу: и для города, и для огорода

Зато резиновых сапог — выбирай, не хочу: и для города, и для огорода

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Справедливости ради отметим, что человек, который занимается закупом товара для обувного отдела, явно разбирается в современных тенденциях. Копии популярных туфель Jimmy Choo — Aveline продают за 999 рублей, а Love так вообще стоят за 535 рублей.

«Я хочу! Нет, я хочу! Туфли Джимми Чу и Айфон хочу!» (строчка из песни певицы Кристины Si). Кому Jimmy Choo за 999 рублей? Налетай

«Я хочу! Нет, я хочу! Туфли Джимми Чу и Айфон хочу!» (строчка из песни певицы Кристины Si). Кому Jimmy Choo за 999 рублей? Налетай

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В моде сатиновая обувь? Ни слова больше! 999 рублей и туфли ваши.

Осторожно, зацепки

Осторожно, зацепки

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Внимательно изучив полки, мы нашли классический вариант лодочек, которые впишутся как в офисный, так и в вечерний гардероб.

Черные и бежевые туфли — да, похоже на правду, белый и серые — нет, закругленный мыс не актуален, особенно в сочетании с небольшим каблуком

Черные и бежевые туфли — да, похоже на правду, белый и серые — нет, закругленный мыс не актуален, особенно в сочетании с небольшим каблуком

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С обувью разобрались, переходим к одежде. На два раза мы обошли весь магазин с непреодолимым желанием найти то, с чем можно работать. Не без труда, но у нас получилось, частично. Собираем образы в формате стритстайл — для комфортных прогулок в городе.

Джинсовый тоннель вызвал тревогу

Джинсовый тоннель вызвал тревогу

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Куртка из искусственной кожи — раз. Трендовая тельняшка — два, прямые джинсы трубы — три. Найдено. Всё в ценовой категории от 699 рублей до 2490 рублей.

Черно-белая гамма + джинсы — самое простое сочетание

Черно-белая гамма + джинсы — самое простое сочетание

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Тельняшку и джинсы можно заменить на трикотажный костюм с худи. Нам приглянулся вариант с популярным изображением лотоса (тренд задал сериал «Белый лотос»). Знали ли об этом производители костюма? Остается только гадать.

Визуально костюм (1790 рублей) выглядит неплохо, но ткань огорчает — слишком тонкая и неприятная к телу. Вся одежда в магазине сильно маломерит — берите на размер больше, а то и на два.

Обувь выбивается — заменить на кроссовки в тон или ботинки (челси или на шнуровке)

Обувь выбивается — заменить на кроссовки в тон или ботинки (челси или на шнуровке)

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Еще один трендовый вариант верхней одежды на весну — жилетка. Их много, но беда в том, что исполнение — хромает. Ни одна из представленных жилеток не выглядит соответствующим образом: наполнитель распределен неравномерно, пропорции нарушены, непонятно, на какой рост пойдет модель. Чтобы носить такой жилет и не выглядеть грушей, кофту нужно выбирать сильно оверсайз.

Объемный рукав, который уравновесил пропорции. Костюм — 1790 рублей, жилетка — 1990 рублей

Объемный рукав, который уравновесил пропорции. Костюм — 1790 рублей, жилетка — 1990 рублей

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Комбинируем джинсы из первого образа, худи из второго и жилетку из третьего. Именно так и работает капсула — помните, все вещи должны сочетаться между собой. Капсульный гардероб позволяет экономить на шопинге, не захламлять шкаф ненужными вещами и не тратить время на раздумья — что надеть, ведь у вас уже есть готовые комплекты.

Правильная длина жилета — или до середины бедра, или до талии (кроп)

Правильная длина жилета — или до середины бедра, или до талии (кроп)

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Попытка собрать офисный вариант оказалась провальной. Мы не встретили ни одной модели актуального современного кроя — то, что представлено в зале, будто бы висит с 2018 года.

Снова клетка

Снова клетка

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Обилие клетчатых костюмов удивило. Популярным этот принт был примерно до 2020 года. Нашли альтернативу — гусиная лапка. Примерили, разочаровались — устаревший крой. Пальто (тоже в клетку) — фасон вопросов не вызвал, но качество — смотреть и плакать.

Цена на костюмы — 1990 рублей

Цена на костюмы — 1990 рублей

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Большая проблема практически всех вещей в магазине — они будто сшиты на квадратного человека. Короткие рукава, швы со сборкой, короткая длина изделия режет туловище пополам, что внешне смотрится карикатурно.

Просто напомним: актуальность баски осталась в 2012 году

Просто напомним: актуальность баски осталась в 2012 году

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Найти базовую футболку тоже оказалось проблемой — бежевый, белый, серый и черный цвета будто специально спрятались.

Скошенный короткий рукав подходит только стройным. Женщинам с полными руками рекомендуем рукав чуть выше локтя

Скошенный короткий рукав подходит только стройным. Женщинам с полными руками рекомендуем рукав чуть выше локтя

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Цена футболки — 399 рублей. Сколько стирок она переживет, прежде чем превратится в решето? Максимум три.

Хлипкий жидкий трикотаж, который в миг подчеркнет все несовершенства фигуры

Хлипкий жидкий трикотаж, который в миг подчеркнет все несовершенства фигуры

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Продолжаем искать хоть что-нибудь и неожиданно обнаруживаем вполне сносные рубашки за 900 рублей.

В капсулу может входить несколько рубашек: базовая, запасная и одна цветная

В капсулу может входить несколько рубашек: базовая, запасная и одна цветная

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В магазине огромный выбор платьев, но нас не привлекло ни одно. Рюши и воланы смущали, хищные расцветки пугали, желания примерить не возникло. Безусловно, у каждого свои предпочтения, но если объективно посмотреть ассортимент — ни один вариант не вписывается в современную моду, мы видим не одежду, а кусочки некачественной ткани, которые нужны для того, чтобы прикрыть тело.

Проблема вещей в магазине — неправильный крой

Проблема вещей в магазине — неправильный крой

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Если резюмировать — несмотря на огромный ассортимент, магазин огорчает. Для того чтобы отыскать там что-то стоящее, нужно потратить уйму времени и сил, при том что вещь наверняка не прослужит вам долго. Стоит ли оно того? Задача собрать полноценную весеннюю капсулу с треском провалилась. На успех мы и не надеялись, но попытаться стоило.

Что еще почитать про моду и стиль

Бунт и страсть: как правильно носить главный цвет 2023 года и кому он пойдет;

шлепаем по лужам: где купить резиновые сапоги — Новосибирск заполонили копии Bottega Veneta за 1500 рублей;

«Видали, какой обалдючий тренч?» Как корреспонденты НГС поехали на барахолку искать модные вещи.

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