Планета без одежды и обуви: как журналисты НГС искали модные образы в очень дешевом магазине

Когда редакция НГС выпускает очередной материал про моду, стиль и обновление гардероба, то нередко встречает встревоженные комментарии читателей о том, что все эти магазины с завышенными ценниками простому народу не по карману. Дескать, сделайте уже что-то доступное, чтобы цена не кусалась. Ни слова больше, уважаемые комментаторы. Вы просили — мы сделали. Двухэтажный магазин одежды и обуви на Золотой Ниве показался нам самым привлекательным из всей сети «Галактика», которая раньше называлась «Планета одежды и обуви». Задавшись целью собрать актуальную весеннюю капсулу на весну, мы мужественно отправились штурмовать тесно заставленные ряды и полки, искать среди многообразия вещей то, что можно назвать красивой стильной вещью.