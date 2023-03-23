Планета без одежды и обуви: как журналисты НГС искали модные образы в очень дешевом магазине

Когда редакция НГС выпускает очередной материал про моду, стиль и обновление гардероба, то нередко встречает встревоженные комментарии читателей о том, что все эти магазины с завышенными ценниками простому народу не по карману. Дескать, сделайте уже что-то доступное, чтобы цена не кусалась. Ни слова больше, уважаемые комментаторы. Вы просили — мы сделали. Двухэтажный магазин одежды и обуви на Золотой Ниве показался нам самым привлекательным из всей сети «Галактика», которая раньше называлась «Планета одежды и обуви». Задавшись целью собрать актуальную весеннюю капсулу на весну, мы мужественно отправились штурмовать тесно заставленные ряды и полки, искать среди многообразия вещей то, что можно назвать красивой стильной вещью.
Выбранный нами магазин отличается от прочих — светлый, просторный и — что немаловажно в местах подобного формата — хорошо проветриваемый, характерный запах «импортной» одежды и обуви едва уловим, могло быть хуже. Нижний этаж — одежда, верхний — обувь и сумки.
Как уже упоминалось выше — задача составить весеннюю капсулу. Для несведущих, поясним: капсула — это набор из основных предметов одежды и обуви, сочетающихся между собой. Есть теория, что в гардеробную капсулу должно уместиться 6–12 вещей, которые складываются в 10–15 комплектов. Что входит в капсулу: рубашки, блузки, футболки, топы, брюки, юбки, шорты, платья, верхняя одежда, а также обувь. Спортивная одежда для занятий в зале, украшения, аксессуары, сумки, пижамы, нижнее белье, купальники в состав капсулы не входят.
Рассматривали мы исключительно женский сегмент (простите, уважаемые мужчины, но женщины всё же больше интересуются модой). В список необходимого внесли: пальто и куртка, одежда для работы в офисе — рубашка, футболка или лонгслив, брючный костюм с жакетом, юбка, платье, комплект для прогулок по городу, платье на вечер. Обувь: сапоги, ботинки, туфли и кроссовки.
Акцентные вещи мы собрались игнорировать, при том что делать это было нелегко: кричащие расцветки, сверкающие стразы, обескураживающие фасоны заявляли о себе, куда ни глянь.
Откуда такая любовь к столь сомнительным деталям у производителей одежды «галактического» сегмента — непонятно. Будем считать, что это параллельная вселенная, где всё наоборот.
Начать решили с обуви. Отыскав по указателям нужное, мы стали изучать. Первое, что бросилось в глаза, — масштабы, безумное количество моделей, начиная с базовых, заканчивая теми, которые лучше было бы совсем не производить, для сохранения психики в норме.
Отбросив лишнее, признаем: обувь, которая внешне выглядит как базовая, — найти можно. Средняя цена на кроссовки — 999 рублей.
Ботинки в бывшей «Планете одежды и обуви» обойдутся вам примерно в 1290 — 1590 рублей.
Сапоги обойдутся вам примерно в 2000 — 2500 рублей, правда, мы так и не нашли те, что можно надеть без риска убить ноги, внешний вид тоже вызвал вопросы.
Считаем, покупка обуви в «Галактике» — это лотерея: вам может не повезти уже на следующий день после приобретения обновки или вы будете носить ботинки на шнуровке несколько сезонов подряд. Вопрос принципов и предпочтений, цена здесь равна качеству.
Справедливости ради отметим, что человек, который занимается закупом товара для обувного отдела, явно разбирается в современных тенденциях. Копии популярных туфель Jimmy Choo — Aveline продают за 999 рублей, а Love так вообще стоят за 535 рублей.
В моде сатиновая обувь? Ни слова больше! 999 рублей и туфли ваши.
Внимательно изучив полки, мы нашли классический вариант лодочек, которые впишутся как в офисный, так и в вечерний гардероб.
С обувью разобрались, переходим к одежде. На два раза мы обошли весь магазин с непреодолимым желанием найти то, с чем можно работать. Не без труда, но у нас получилось, частично. Собираем образы в формате стритстайл — для комфортных прогулок в городе.
Куртка из искусственной кожи — раз. Трендовая тельняшка — два, прямые джинсы трубы — три. Найдено. Всё в ценовой категории от 699 рублей до 2490 рублей.
Тельняшку и джинсы можно заменить на трикотажный костюм с худи. Нам приглянулся вариант с популярным изображением лотоса (тренд задал сериал «Белый лотос»). Знали ли об этом производители костюма? Остается только гадать.
Визуально костюм (1790 рублей) выглядит неплохо, но ткань огорчает — слишком тонкая и неприятная к телу. Вся одежда в магазине сильно маломерит — берите на размер больше, а то и на два.
Еще один трендовый вариант верхней одежды на весну — жилетка. Их много, но беда в том, что исполнение — хромает. Ни одна из представленных жилеток не выглядит соответствующим образом: наполнитель распределен неравномерно, пропорции нарушены, непонятно, на какой рост пойдет модель. Чтобы носить такой жилет и не выглядеть грушей, кофту нужно выбирать сильно оверсайз.
Комбинируем джинсы из первого образа, худи из второго и жилетку из третьего. Именно так и работает капсула — помните, все вещи должны сочетаться между собой. Капсульный гардероб позволяет экономить на шопинге, не захламлять шкаф ненужными вещами и не тратить время на раздумья — что надеть, ведь у вас уже есть готовые комплекты.
Попытка собрать офисный вариант оказалась провальной. Мы не встретили ни одной модели актуального современного кроя — то, что представлено в зале, будто бы висит с 2018 года.
Обилие клетчатых костюмов удивило. Популярным этот принт был примерно до 2020 года. Нашли альтернативу — гусиная лапка. Примерили, разочаровались — устаревший крой. Пальто (тоже в клетку) — фасон вопросов не вызвал, но качество — смотреть и плакать.
Большая проблема практически всех вещей в магазине — они будто сшиты на квадратного человека. Короткие рукава, швы со сборкой, короткая длина изделия режет туловище пополам, что внешне смотрится карикатурно.
Найти базовую футболку тоже оказалось проблемой — бежевый, белый, серый и черный цвета будто специально спрятались.
Цена футболки — 399 рублей. Сколько стирок она переживет, прежде чем превратится в решето? Максимум три.
Продолжаем искать хоть что-нибудь и неожиданно обнаруживаем вполне сносные рубашки за 900 рублей.
В магазине огромный выбор платьев, но нас не привлекло ни одно. Рюши и воланы смущали, хищные расцветки пугали, желания примерить не возникло. Безусловно, у каждого свои предпочтения, но если объективно посмотреть ассортимент — ни один вариант не вписывается в современную моду, мы видим не одежду, а кусочки некачественной ткани, которые нужны для того, чтобы прикрыть тело.
Если резюмировать — несмотря на огромный ассортимент, магазин огорчает. Для того чтобы отыскать там что-то стоящее, нужно потратить уйму времени и сил, при том что вещь наверняка не прослужит вам долго. Стоит ли оно того? Задача собрать полноценную весеннюю капсулу с треском провалилась. На успех мы и не надеялись, но попытаться стоило.
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