«Видали, какой оболдючий тренч?»: как корреспонденты НГС поехали на барахолку искать модные вещи

В 90-е годы это место было легендой. Люди вставали в 5 утра и съезжались за покупками из разных концов города в одной точке — на Гусинобродском вещевом рынке. Барахолка работала преимущественно до обеда, а в понедельник был выходной. Узкие ряды, заставленные палатками, манекены с демонстрацией товара, аромат шаурмы, примерка одежды на картонке за шторкой и обязательный комментарий: «Ой, как на вас сшито!» — эх, были времена... К 2015 году рынок ликвидировали, часть продавцов переехала в закрытые павильоны — «Восток», «Невский», «Дружба», меховые и кожаные изделия расположились в ТЦ «Метелица». Легендарным это место больше не назовешь, но популярность его не упала, огромное количество новосибирцев по-прежнему закупается на барахолке. Корреспонденты НГС тоже съездили на рынок, изучили ассортимент и попытались отыскать по-настоящему модные вещи.

