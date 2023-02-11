«Видали, какой оболдючий тренч?»: как корреспонденты НГС поехали на барахолку искать модные вещи

В 90-е годы это место было легендой. Люди вставали в 5 утра и съезжались за покупками из разных концов города в одной точке — на Гусинобродском вещевом рынке. Барахолка работала преимущественно до обеда, а в понедельник был выходной. Узкие ряды, заставленные палатками, манекены с демонстрацией товара, аромат шаурмы, примерка одежды на картонке за шторкой и обязательный комментарий: «Ой, как на вас сшито!» — эх, были времена... К 2015 году рынок ликвидировали, часть продавцов переехала в закрытые павильоны — «Восток», «Невский», «Дружба», меховые и кожаные изделия расположились в ТЦ «Метелица». Легендарным это место больше не назовешь, но популярность его не упала, огромное количество новосибирцев по-прежнему закупается на барахолке. Корреспонденты НГС тоже съездили на рынок, изучили ассортимент и попытались отыскать по-настоящему модные вещи.
Прежде чем отправиться на барахолку, мы обратились к стилисту и попросили дать несколько советов. Для того чтобы не потратить время зря, предварительно составьте список покупок, наметьте себе примерную стоимость. На рынке можно торговаться, попробуйте скинуть пару сотен с заявленной цены.
— На барахолке нужно искать, перебирать, смотреть всё, щупать. В таких местах не стоит надеяться купить что-то крутое, нужно просто быть внимательным. Если хорошо развита насмотренность, есть знания по истории моды, то можно попробовать отыскать определенный дизайнерский крой. Я сейчас говорю не о подделках, а о вещах, которые напоминают внешне конкретные известные вещи — кардиганы в стиле Tak.Ori, чайное платье (свободного кроя из легких тканей. — Прим. ред.), джинсы, — говорит стилист Мария Скрябикова.
В ТЦ «Невский» три этажа, есть указатели, но ориентироваться всё равно сложно — мы запутались в рядах, ощущение: здесь мы уже были — не покидало. В глаза бросается большое количество одинаковой одежды. Весенние коллекции еще не завезли — о чем нам любезно сообщили продавцы. На первом плане представлены шубы, дубленки, пуховики и куртки.
— Видали, какой оболдючий тренч? — услышали мы голос из контейнера, идем смотреть. Под тренчем продавец подразумевала пальто из искусственного меха в цвете фуксия, стоимость 9000 рублей. Стилизовать такое пальто в современном варианте довольно легко, главное при покупке — не ошибиться с размером: пальто должно сидеть на вас свободно, не обтягивать даже на самую объемную кофту. Не советуем брать пальто для повседневной носки, через две недели вы рискуете его возненавидеть. Покупайте как второй вариант, альтернатива базе.
Изучив несколько точек с верхней одеждой: экошубы, дубленки, пуховики и куртки — мы делаем вывод, что шанс на удачную покупку есть. Как говорила стилист выше — нужна насмотренность. Периодически попадаются практически идеально исполненные модели.
Среди многообразия также много визуально странных вещей, о качестве говорить не будем — не проверяли. Чем проще и лаконичнее модель — тем лучше, это основное правило современного шопинга. Акцентные детали, нашивки, блестки, цепи, объемные карманы, необычный крой — всё это дешевит вещь и портит образ.
Распространенная проблема одежды, которая предлагается на барахолке, — неправильный крой. Это было раньше, осталось и сейчас. Многие вещи шьются по шаблонным китайским лекалам, максимально далеким от человеческой фигуры. Возьмем для примера кофты — они все короткие, режут фигуру пополам. В итоге мы получаем короткий квадратный торс и визуально увеличенные за счет нарушения пропорций бедра. Правильная длина изделия та, что чуть выше середины бедра (если речь не идет про современный укороченный вариант).
Советуем выбирать вещь на 1–2 размера больше, особенно учитывая тот факт, что на рынках одежда часто маломерит. Подсказка: чтобы ваш образ получился интереснее и современнее — заправьте край изделия в джинсы, брюки или юбку, наметив талию, а рукава подкатайте, открыв запястья — визуально фигура будет выглядеть стройнее.
— Джегинсы хотите? Недорого!
— Джегинсы? Сколько?
— За тысячу отдам!
А ведь действительно, мы и забыли, что существует столь неожиданный гибридный предмет гардероба — нечто среднее между легинсами (лосинами) и джинсами на резинке из стрейч материала, похожего на джинсу. Просто на всякий случай: существуют еще и трегинсы — это те же легинсы, но напоминающие брюки.
— Джинсики, девочки, брючки, проходите, смотрите, — зазывает другой продавец. Заглядываем, немного теряемся от многообразия на первый взгляд одинаковых моделей, но при детальном рассмотрении различия всё же находятся. По большей части предлагаются скинни, с блестками, стразами, нашивками. Есть вполне лаконичные модели — mom, прямые и почему-то бананы, хотя их давно уже никто не носит. Средняя стоимость джинсов и брюк на барахолке от 2000–3000 рублей.
Время на барахолке будто идет с опозданием — модели, которые были популярны год или два назад предлагаются как новинки. Хорошая новость: за это время некоторые из них успели стать базой — клетчатые рубашки, вязаные кардиганы в стиле goblincore — если объяснять простыми словами — будто бы заношенная растянутая одежда, обычно свободного кроя, чаще зеленого, серого или коричневого цвета.
Рассуждая о goblincore girl, мы случайно обнаружили целый контейнер вещей в этом стиле. Женщина средних лет с ярким макияжем и высоким хвостом на макушке рассказала, что одежду привозят ее дети, они много путешествуют и им нравится находить что-то необычное. На манекенах мы видим интересные сочетания, одежда из хлопка.
Обойдя вдоль и поперек рынок «Невский», мы решили посмотреть, как обстоят дела в ТЦ «Дружба». Картина оказалась более оптимистичная — заметно больше вещей, приближенных к современной моде, есть из чего выбрать.
Правда, есть один нюанс — исполнение, следите за качеством — встречаются дыры, сборки по шву там, где их не должно быть, косой подол (и это не задумка дизайнера).
Кардиганы, которые осенью 2021 года хотела каждая модница, — новинка докатилась и до вещевого рынка. Ажиотаж утих, но в список антитрендов такие кардиганы еще не попали, можно брать.
Костюмы из твида тоже не сдают позиции. В нескольких точках были найдены жакеты, цена — 3200 рублей, а юбок — нет.
Как-то мы рассказывали, что бахрома сегодня очень популярна. Информация просочилась на барахолку: мысль верная, но ответ не сходится.
Обилие громких лейблов на одежде всегда было, есть и будет отличительной чертой барахолки. Тут вам и Prada, и Dolce&Gabbana и Gucci — глаза разбегаются. Особенно много копий сумок.
— Дубленочка Hermes, посмотрите, 9000 рублей, — смотрим, визуально вещь выглядит приятно (цена оригинальной дубленки около
Милые вязаные сумки и шоперы — 700 рублей и 1000 рублей. Такие часто встречаются в подборках приложения Pinterest.
На минус первом этаже ТЦ «Дружба» продают обувь. И тут мы попадаем в совершенно другой мир — старая добрая барахолка из 90-х, где вас с характерным акцентом окликают мужчины из ближнего зарубежья, обещают все бриллианты мира и осыпают комплиментами. Сначала растерялись, а потом даже стало весело.
Ассортимент 70 на 30, где большая часть старомодные варианты или плохо выполненные современные, а меньшая — то, что сегодня считается актуальным и современным. Цены на обувь начинаются от 2500 рублей, в зависимости от модели. Решили примерить зимние дутые ботинки.
— Жмут, нужно на размер больше.
— Разносятся! Хотите проверить?
Тут мы не сразу нашлись что сказать, потому что мужчина достал бейсбольную биту, пенопласт и большой кусок пленки. Шоу начинается — один ботинок он набил пенопластом и начал стучать по нему битой, а во второй ботинок сунул свою ногу, обмотанную пленкой.
— Сейчас разносим, как вам надо, — сообщал в процессе перформанса продавец, а мы не знали, как деликатно откланяться.
Торговаться с продавцами обуви получается легче всего — зимние ботинки, изначально предложенные за 3700 рублей, мы купили за 2300 рублей (у другого продавца, без биты и пенопласта).
Расхожее мнение — на барахолке дешевле — верно лишь отчасти. Какие-то вещи (футболки, носки, колготки, нижнее белье, аксессуары) действительно можно приобрести за небольшие деньги. В шоурумах города продают точно такие же вещи за ту же или даже меньшую цену, часто со скидкой. Закупаться здесь на постоянной основе — сомнительное удовольствие. На наш взгляд, на барахолку можно приезжать за верхней одеждой, особенно если заранее знать точки — многие продавцы ведут соцсети, где рассказывают о новинках.
* Деятельность Meta Platforms, Inc., включая реализацию продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.
Что еще интересно почитать
Примеряем «Тапки Шмотки»: журналист НГС отправилась в магазин дешевой одежды и составила простые, но стильные образы.
Шикарные лохмотья: что носить в 2023 году? Изучаем 10 самых ярких и необычных трендов сезона.
Почти даром: Mango за 379 рублей, платье в стиле Уэнсдей и кое-что еще — изучаем скидки на зимней распродаже в Новосибирске.