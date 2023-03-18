Шлепаем по лужам: где купить резиновые сапоги — Новосибирск заполонили копии Bottega Veneta за 1500 рублей

Найти по-настоящему стильные и красивые резиновые сапоги — задача непростая, но возможная. Мы говорим сейчас о городских вариантах, которые впишутся в повседневный образ так, чтобы со стороны не казалось, будто вы отправляетесь в научную экспедицию по болотам Сибири.

Современная мода предлагает прорезиненные варианты на грубой подошве с высоким широким голенищем — практичный вариант, который выручит вас не один сезон. Внешне такая обувь не отличается от привычных сапог из кожи. В массмаркете тренд задал магазин Zara, модель настолько понравилась женщинам, что вскоре копии появились везде, где только можно.