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Модные советыОбзор

Шлепаем по лужам: где купить резиновые сапоги — Новосибирск заполонили копии Bottega Veneta за 1500 рублей

Изучаем ассортимент и цены в магазинах — нашлись даже чехлы на обувь

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Полезно к прочтению тем, кто не желает тонуть в новосибирских весенних лужах

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По тротуарам и дорогом потекли реки, местами превратились в океаны. Чтобы добраться с одной стороны улицы на другую, необходимо каноэ — в Сибири наступила долгожданная весна. Хочется плакать и смеяться одновременно, безопасное пребывание на улице превратилось в проблему: выйти из подъезда, пройти пять метров, не наступив в лужу? Вы счастливчик, если сумели преодолеть такой квест. Без резиновых сапог в ближайшие полтора месяца не обойтись, поэтому мы и решили сделать полезный обзор непромокаемой обуви — рассказываем, где купить резиновые сапоги и сколько они стоят.

Найти по-настоящему стильные и красивые резиновые сапоги — задача непростая, но возможная. Мы говорим сейчас о городских вариантах, которые впишутся в повседневный образ так, чтобы со стороны не казалось, будто вы отправляетесь в научную экспедицию по болотам Сибири.

Современная мода предлагает прорезиненные варианты на грубой подошве с высоким широким голенищем — практичный вариант, который выручит вас не один сезон. Внешне такая обувь не отличается от привычных сапог из кожи. В массмаркете тренд задал магазин Zara, модель настолько понравилась женщинам, что вскоре копии появились везде, где только можно.

Полюбившаяся модель Zara

Полюбившаяся модель Zara

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Зайдите в любой шоурум города, где в ассортименте присутствует обувь, и найдете то, что искали. Средняя стоимость 2000–5000 рублей.

Слева: обувной магазин Albertti, 2500 рублей.<br /><br />Справа: прорезиненные сапоги, Yellow Concept Store, 900 рублей

Слева: обувной магазин Albertti, 2500 рублей.

Справа: прорезиненные сапоги, Yellow Concept Store, 900 рублей

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Те, кому хочется добавить красок, обратите внимание на модели сапожек в цвете фуксия, в ярко-желтом или зеленом цвете. Предыстория: в 2020 году итальянский бренд Bottega Veneta включил в осеннюю коллекцию резиновые сапоги унисекс.

Вариант для ярких и смелых образов

Вариант для ярких и смелых образов

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Необычные сапоги пришлись по вкусу модницам всего мира, и вскоре появились доступные к покупке копии. К примеру, в Новосибирске в магазине «Под каблуком» сапоги в стиле Bottega Veneta можно купить за 1499 рублей.

Сапоги бренда Torsion Field. Такие же продают в Сети магазинов Defiletto (1490 рублей)

Сапоги бренда Torsion Field. Такие же продают в Сети магазинов Defiletto (1490 рублей)

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Оригинальная модель стоит 43 550 рублей.

Оригинальные сапоги Puddle выполнены из 100% биоразлагаемого полимера

Оригинальные сапоги Puddle выполнены из 100% биоразлагаемого полимера

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Дизайнеры бренда Tendance, видимо, тоже вдохновились идеями итальянцев и предложили свой вариант, но удлиненный. К слову, у Tendance довольно много моделей прорезиненной обуви — ботинки на шнуровке, полусапоги, челси.

6490 рублей, сапоги продаются в магазине Rendez-vous и на маркетплейсах

6490 рублей, сапоги продаются в магазине Rendez-vous и на маркетплейсах

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Резиновые сапоги на каблуке — 1440 рублей, резиновые ботинки на шнуровке — 7890 рублей, бренд Tendance

Резиновые сапоги на каблуке — 1440 рублей, резиновые ботинки на шнуровке — 7890 рублей, бренд Tendance

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Заказать непромокаемую обувь можно на маркетплейсе — вбейте запрос в поисковик, выпадет много вариантов на любой вкус и цвет. К примеру, на Ozon предлагают к покупке резиновые челси — для тех, кто предпочитает классику.

Стоимость с картой Ozon 2054 рубля

Стоимость с картой Ozon 2054 рубля

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Тесными рядами стоят резиновые сапоги в магазинах «Планета одежды и обуви», цена каждой модели всего 999 рублей.

Большой выбор с широкой размерной сеткой, яркие принты

Большой выбор с широкой размерной сеткой, яркие принты

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Для тех, кто скучает по детству, — бежать вприпрыжку, шлепая по лужам.

И всё же форма вызывает вопросы — вздернутый круглый мыс уже давно неактуален

И всё же форма вызывает вопросы — вздернутый круглый мыс уже давно неактуален

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И снова здравствуйте, молодцы, производители, следят за трендами.

Ничего не напоминает?

Ничего не напоминает?

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Оригинальное решение — чехлы на обувь. К примеру, в магазине Respect можно купить чехлы за 499 рублей, сеть Marmalatto предлагает более широкий выбор чехлов, включая цветные — ярко-розовые или голубые, необычной формы — 390 рублей и 490 рублей. В магазине в целом многообразие резиновой обуви.

499 рублей

499 рублей

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490 рублей

490 рублей

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Резиновые сапоги — обувь специфичная, врачи рекомендуют носить ее не более 3 часов в день, в противном случае вы рискуете нанести вред здоровью. Резина не пропускает воздух, ноги потеют, образуется влажная среда, которая способствует развитию грибковой инфекции. Позаботьтесь о сменной обуви, если впереди у вас длинный рабочий день в офисе.

Для комфортной носки покупайте прорезиненную обувь на 1 или 1,5 размера больше, носить лучше на носки с шерстью в составе, потому что шерсть хорошо пропускает влагу, нога будет меньше потеть. Не забывайте проветривать свои резиновые сапоги после прогулки.

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