Шлепаем по лужам: где купить резиновые сапоги — Новосибирск заполонили копии Bottega Veneta за 1500 рублей

По тротуарам и дорогом потекли реки, местами превратились в океаны. Чтобы добраться с одной стороны улицы на другую, необходимо каноэ — в Сибири наступила долгожданная весна. Хочется плакать и смеяться одновременно, безопасное пребывание на улице превратилось в проблему: выйти из подъезда, пройти пять метров, не наступив в лужу? Вы счастливчик, если сумели преодолеть такой квест. Без резиновых сапог в ближайшие полтора месяца не обойтись, поэтому мы и решили сделать полезный обзор непромокаемой обуви — рассказываем, где купить резиновые сапоги и сколько они стоят.
Найти по-настоящему стильные и красивые резиновые сапоги — задача непростая, но возможная. Мы говорим сейчас о городских вариантах, которые впишутся в повседневный образ так, чтобы со стороны не казалось, будто вы отправляетесь в научную экспедицию по болотам Сибири.
Современная мода предлагает прорезиненные варианты на грубой подошве с высоким широким голенищем — практичный вариант, который выручит вас не один сезон. Внешне такая обувь не отличается от привычных сапог из кожи. В массмаркете тренд задал магазин Zara, модель настолько понравилась женщинам, что вскоре копии появились везде, где только можно.
Зайдите в любой шоурум города, где в ассортименте присутствует обувь, и найдете то, что искали. Средняя стоимость 2000–5000 рублей.
Те, кому хочется добавить красок, обратите внимание на модели сапожек в цвете фуксия, в ярко-желтом или зеленом цвете. Предыстория: в 2020 году итальянский бренд Bottega Veneta включил в осеннюю коллекцию резиновые сапоги унисекс.
Необычные сапоги пришлись по вкусу модницам всего мира, и вскоре появились доступные к покупке копии. К примеру, в Новосибирске в магазине «Под каблуком» сапоги в стиле Bottega Veneta можно купить за 1499 рублей.
Оригинальная модель стоит
Дизайнеры бренда Tendance, видимо, тоже вдохновились идеями итальянцев и предложили свой вариант, но удлиненный. К слову, у Tendance довольно много моделей прорезиненной обуви — ботинки на шнуровке, полусапоги, челси.
Заказать непромокаемую обувь можно на маркетплейсе — вбейте запрос в поисковик, выпадет много вариантов на любой вкус и цвет. К примеру, на Ozon предлагают к покупке резиновые челси — для тех, кто предпочитает классику.
Тесными рядами стоят резиновые сапоги в магазинах «Планета одежды и обуви», цена каждой модели всего 999 рублей.
Для тех, кто скучает по детству, — бежать вприпрыжку, шлепая по лужам.
И снова здравствуйте, молодцы, производители, следят за трендами.
Оригинальное решение — чехлы на обувь. К примеру, в магазине Respect можно купить чехлы за 499 рублей, сеть Marmalatto предлагает более широкий выбор чехлов, включая цветные — ярко-розовые или голубые, необычной формы — 390 рублей и 490 рублей. В магазине в целом многообразие резиновой обуви.
Резиновые сапоги — обувь специфичная, врачи рекомендуют носить ее не более 3 часов в день, в противном случае вы рискуете нанести вред здоровью. Резина не пропускает воздух, ноги потеют, образуется влажная среда, которая способствует развитию грибковой инфекции. Позаботьтесь о сменной обуви, если впереди у вас длинный рабочий день в офисе.
Для комфортной носки покупайте прорезиненную обувь на 1 или 1,5 размера больше, носить лучше на носки с шерстью в составе, потому что шерсть хорошо пропускает влагу, нога будет меньше потеть. Не забывайте проветривать свои резиновые сапоги после прогулки.
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