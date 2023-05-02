Копия дорогих балеток-копыт появилась в Новосибирске. Журналистка НГС примерила их в магазине — видео

Копия балеток Tabi от французского модного дома Maison Margiela появилась в Новосибирске. Считается, что эта необычная модель станет модным трендом.
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Корреспондент НГС примерила необычные балетки и удивилась, насколько они удобны и совсем не ощущаются на ноге, обувь выполнена из мягкого материала и не имеет массивной подошвы. Перегородка между пальцами мягкая и, по ощущениям, не должна натирать.
Тренд на балетки начался несколько сезонов назад и продолжается до сих пор. Актуальны классические балетки, с лентами как на пуантах, с ремешком на подъеме стопы в стиле туфель «Мери Джейн», а для смелых и опытных модниц — необычные модели, к которым как раз и относятся Tabi.
Балетки выполнены в стиле японской техники: два пальца разделены, как у вьетнамок, но нос обуви закрыт. Таби, или ниндзя шуз, когда-то носили только японские ниндзя, а сейчас это главный атрибут всех городских самураев, знающих толк в современной моде. В летнем сезоне — 2023 особенно актуальна одежда и обувь в цвете металлик — это делает балетки еще более популярными.
На прошлой неделе мы разговаривали с новосибирскими модницами о том, что делает образ провинциальным, — вот что они ответили.
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