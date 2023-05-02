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Копия дорогих балеток-копыт появилась в Новосибирске. Журналистка НГС примерила их в магазине — видео

В сезоне лето-2023 это будет самая модная модель обуви

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Оригинальная модель, по форме напоминающая копыта, стоит почти 60 000 рублей

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Копия балеток Tabi от французского модного дома Maison Margiela появилась в Новосибирске. Считается, что эта необычная модель станет модным трендом.

В частности корреспондент НГС заметила странный товар в Nasten's shop за 3200 рублей. В московском ЦУМе оригинальная обувь стоит 59 100 рублей.

Корреспондент НГС примерила необычные балетки и удивилась, насколько они удобны и совсем не ощущаются на ноге, обувь выполнена из мягкого материала и не имеет массивной подошвы. Перегородка между пальцами мягкая и, по ощущениям, не должна натирать.

Тренд на балетки начался несколько сезонов назад и продолжается до сих пор. Актуальны классические балетки, с лентами как на пуантах, с ремешком на подъеме стопы в стиле туфель «Мери Джейн», а для смелых и опытных модниц — необычные модели, к которым как раз и относятся Tabi.

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Видео: Алена Золотухина

Балетки выполнены в стиле японской техники: два пальца разделены, как у вьетнамок, но нос обуви закрыт. Таби, или ниндзя шуз, когда-то носили только японские ниндзя, а сейчас это главный атрибут всех городских самураев, знающих толк в современной моде. В летнем сезоне — 2023 особенно актуальна одежда и обувь в цвете металлик — это делает балетки еще более популярными.

На прошлой неделе мы разговаривали с новосибирскими модницами о том, что делает образ провинциальным, — вот что они ответили.

Прочтите также обзор обуви на весну и лето — 2023: сапоги, как в «Красотке», космические туфли, обувь из денима и эффект босых ног — смотрим на самые модные варианты.

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