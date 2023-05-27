Как у Брижит Бардо: 18 моделей купальников, которые будут на пике популярности этим летом

Принцип в том, что максимальный эффект достигается благодаря плавным линиям и простоте кроя, призванным подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки, если они есть.

Как правило, такие купальники монохромны — это всё еще в моде. В этом сезоне можно выбирать самые разнообразные оттенки, но топовыми считаются пастельные: пудра, беж, нежно-розовый. Слитный купальник в стиле минимализма, как и топ, можно носить в качестве боди, сочетая с юбкой, шортами или брюками, накинув поверх легкую рубашку.

