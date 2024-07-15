У нас на районе: 9 ярких сибирячек с Юго-Западного — о центровых модницах и тратах на гардероб

Смотрим, отличаются ли образы жительниц центра и на окраине города Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Когда мы пишем статьи про моду и стиль городских девчонок, то нередко получаем осуждающие комментарии о том, что ленивые журналисты дальше улицы Ленина не выбираются. «А где красотки?» — самая популярная реплика от наших дорогих читателей, а второе по популярности замечание — «Нет, чтобы на окраину съездить!». Вы просили — мы сделали. Корреспонденты НГС отправились в юго-западную часть левого берега и посмотрели, как одеваются жительницы спального района. Они рассказали нам, что думают о стиле обитателей центра, и посчитали, сколько сами тратят на обновление гардероба. Подробности в нашем материале.



Поискать ярких, красивых и стильно одетых девушек и женщин мы решили на Юго-Западном жилмассиве. Признаем, ходили долго, но причина не в отсутствии интересных образов, а в том, что на окраине левого берега люди не привыкли общаться с журналистами. Для большинства такой опыт был первым, и знакомство сопровождалось отказами из-за стеснения, а может быть, и страха: публичность — дело такое, всё понимаем.

Впрочем, кандидатки нашлись. Мы активно наматывали круги по дворам и караулили местных модниц у ТЦ «Континент».

Олеся, 31 год, работает менеджером в кондитерской компании Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Олесю мы поймали, когда она бежала в магазин.

— Ой, у меня дети в машине! — волнуется женщина, но соглашается подарить нам 2–3 минуты быстрой беседы.

Олеся недавно вышла из декрета и очень этому рада: накупила новых вещей, чтобы ходить на работу.



— Было не до стиля — надевала что под руку попалось. У меня специально подобранные комплекты для прогулок с детьми: попроще, недорогие, удобные. Мне кажется, девушки сейчас следят за трендами и наряжаются красиво независимо от того, где живут. Но у центровых модниц всё равно получается красивее — как с обложки, — заметила сибирячка.

Виктория, 34 года, декоратор, училась на стилиста Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Виктория на левом берегу гостья, поехала к родителям.

— Я сама из центра, там совершенно другой стиль. Глаз радуется — много красивых девушек, которые уделяют внимание внешнему виду. Хоть мне и примелькались белые юбки, ничего не имею против микротрендов. Я тоже такую хотела, но не стала покупать: импульсивные покупки — история не про меня, я редко трачу деньги на одежду, — говорит Виктория.

Ей нравится составлять комплекты для нескольких категорий: для работы, для отдыха, прогулок, повседневные варианты. Еще нравится смотреть, как одеваются другие: Виктория оценит образы с изюминкой.

— Возможно, они будут кому-то не по душе, но я увижу творческого человека, — объясняет она.

София, 21 год, студентка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По мнению Софии, мода везде одинаковая — что на окраинах, что в центре. Девушки следят за трендами, покупают вещи и выглядят одинаково интересно что на Юго-Западном, что на площади Ленина.



— Хотя сама я за тенденциями не слежу, одеваюсь, как хочу — мой стиль приближен к классике. Признаюсь, трачу много денег на гардероб, это большая часть моих расходов, — рассказывает студентка.

Ольга, 34 года, мама и домохозяйка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ольга считает, что городские модницы выглядят интересно — их образы яркие, необычные, их хочется разглядывать.



— Что-то я даже подмечаю для себя. Люблю составлять образы, хотя обычно делаю это уже на бегу, перед выходом из дома. Одежды у меня много, но носить нечего — классика, — улыбается она.

Для жаркого лета Ольга предпочитает мини-юбки, шорты, рубашки, любит носить платья. Моду на окраинах города она описывает как однообразную.

— Спортивные костюмы, что-то трикотажное, растянутое — скучно, — говорит женщина.

Марина, 24 года, работает в магазине одежды Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Марина рассказала, что очень любит наряжаться — даже устроилась на работу в магазин одежды. Профессия отучила ее от спонтанных импульсивных покупок — только база, из которой она формирует разные комплекты.

— По моим личным наблюдениям, в спальных районах люди не уделяют столько внимания стилю, как это происходит в центре. На окраинах хочется расслабленности, а в центре девчонки выходят покрасоваться, — говорит Марина.

Девушка замечает, что много людей одеты серо и безлико, будто боятся, что из заметят.

— А хочется яркости и чтобы женщины за 35 лет, за 40 лет не забывали про себя. Но надеть джинсы скинни с обтягивающей футболкой для них стало нормой, — вздыхает девушка.

Новосибирских модниц Марина называет раскрепощенными, где-то даже неформальными.

— Умеют сочетать несочетаемое и выглядеть при этом шикарно, — улыбается сибирячка.

Ольга, 24 года, в декрете Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ольга живет за городом, и в ее гардеробе много комплектов, которые можно отнести к категории «у дома». Она старается подобрать вещи так, чтобы они смотрелись уместно и красиво. Иногда девушка обращается за помощью к стилисту.

— На самом деле, я не обращаю внимания на то, кто что носит. Думаю, различия есть, но не большие. В спальном районе люди выбирают комфорт: топики, футболки, шорты, никаких аксессуаров, а в центре, как мне кажется, преобладает офискор, — говорит Ольга.

Сибирячка скоро полетит в отпуск и уже составляет отпускную капсулу. На сезонное обновление гардероба Ольга тратит около 30–50 тысяч рублей.

Юлия, 31 год, мастер маникюра Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Юлия не фанат моды и стиля, за трендами не следит. Признается, что носит, что есть, одежду покупает редко.

— На окраинах вообще нет понятия стиля, люди просто надевают повседневную одежду, — считает женщина.

София, 26 лет, видеограф Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











София живет в центре Барнаула, поэтому в ее гардеробе нет вещей для «прогуляться на районе». Одевается сразу красиво и в то, что нравится.

— У меня вообще всего три лука на лето: шорты, пара рубашек, топы. Трачу на обновление гардероба тысяч 10, совсем немного. В Барнауле всё еще мода на оверсайз — широкие джинсы, футболки. Женственные образы встречаются реже, — говорит девушка.

Ангелина, 20 лет, работает в сфере продаж (девушка застеснялась и решила сфотографироваться со спины) Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ангелина — девушка яркая и заметная. Ей нравится носить леопардовый принт, а хищный рисунок на костюме она сбалансировала мягкими пушистыми тапочками.



— У меня свой взгляд на моду, на стиль. Одеваться как все я не буду, — уточняет она. — Мне нравится составлять образы, сочетать вещи друг с другом. Есть комплекты, которые я ношу на районе, есть для выхода куда-то. У нас на левом все на спорте, редко кого на классике встретишь. В центре — да, там девушки иначе выглядят.

Часть зарплаты Ангелина уже потратила на гардероб: обновила половину, купила обувь, платья, костюмы, шорты и топы.

— Леопардовый костюмчик тоже новый, — улыбается девушка.

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