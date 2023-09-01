Вот так мамочки! 11 красоток на школьной линейке — смотрим, какие образы они выбрали для праздника

Шутка про то, что сентябрь — понедельник года, никогда не потеряет своей актуальности. Наверняка многие из нас, проснувшись сегодня утром, ощутили легкий ностальгический трепет: 1 сентября, букет цветов, мама за руку ведет в школу, идешь, зеваешь, предвкушаешь встречу с одноклассниками и ароматную булочку из столовой. Удариться в ностальгию всегда приятно, воспоминания о детстве обычно — самое теплое, что у нас есть. Корреспондент НГС сегодня тоже пришла на линейку и пообщалась с мамами школьников о том, каким они запомнили свое 1 сентября и школьные годы.
Юлианна пришла на праздник к двум дочкам: старшая пошла сегодня в 4-й класс, а у младшей все только начинается — первый раз в первый класс.
— Первые четыре класса я училась в Германии, это была русская школа для детей военных. Потом мы переехали в Казань, я проучилась там какое-то время, после — Новосибирск. В Германии школа была такой же, как и в России: линейка, букет гладиолусов — или это были астры? Что нашли, то и собрали. Помню шарики. Кстати, уже тогда там были фотосессии, в 90-е годы. У меня самые позитивные воспоминания о школьных годах, остались друзья, мы поддерживаем связь, несмотря на то, что нас всех разнесло по России, — рассказывает Юлианна.
Евгения и Яна пришли провожать детей в среднюю школу — 6 и 7 класс.
— Помню, как шла счастливая вдоль улицы, на которой жила, с большими бантами и букетом цветов, — говорит Евгения.
— У меня тоже были банты и красные туфли, — добавляет Яна.
Обе мамы с теплотой вспоминают школьные годы и говорят, что не против были бы еще раз окунуться в детство, в начальную школу.
Сын Юлии сегодня пошел в 3Г класс.
— Я плохо помню школу, разве что посмотрю на фото, и что-то всплывет в голове. Я училась в Казахстане, школу не очень любила. У нас есть чат с одноклассниками, где мы переписываемся, в следующем году будет 20 лет с выпуска, — рассказывает Юлия.
Екатерина — преподаватель в Гимназии №1, режиссер театральной студии.
— Для меня 1 сентября было очень волнительным днем, я ждала. Помню свою первую учительницу: культурная утонченная женщина, она мне очень нравилась. Со школы у меня сохранились приятные воспоминания, но не могу сказать, что скучаю. Целая жизнь у меня связана с музыкальной школой. Мы жили в маленьком городке, где из развлечений была только школа искусств, — вот там я проводила очень много времени, пока родители работали, — вспоминает Екатерина и добавляет, что ее школьные годы продолжаются до сих пор, вместе с учениками.
Дети Юлии сегодня пошли в 3-й и 9-й класс, оба — ученики Гимназии №1.
— У меня сохранились самые теплые воспоминания о школе — встречи с друзьями, учителями. Сегодня смотрю на своих детей, как они идут в школу — эмоции схожи. Детство — это про беззаботность. Иногда напрягали уроки, не без этого, но если смотреть в общем, я любила то время. Обожала математику, не любила школьную форму. В начальной школе она была обязательной, а в средней мы все начали ходить, в чем хотели, — вспоминает Юлия.
Мария поделилась воспоминаниями о торжественности момента: 1 сентября было для нее большим событием.
— Я любила школу, любила учиться, мне нравилась наша форма — она была красивая. В начальных классах был еще Советский Союз, у всех были одинаковые коричневые или синие платья, а фартуки — разные. Школьная форма — это хорошо, но сейчас я бы не стала ходить в фартуке, — улыбается Мария.
Юлия рассказывает, что 1 сентября очень волновалась, родители вели ее в школу с огромным букетом.
— Я сменила 6 школ, из каждой у меня остались друзья. В младших классах меня приняли в пионеры за хорошую учебу и поведение. Пережить еще раз школьные годы я бы не хотела. Тем более, когда дочки пошли учиться, я будто снова вернулась назад, правда, система образования у них другая, новые предметы: робототехника, информатика с первого класса. Сейчас новые каноны — интересно, учусь вместе с детьми, адаптируюсь к новому современному миру, — говорит Юлия.
У Елены трое детей: две дочки пошли в 7 класс, а младшая сегодня начала учебу во 2 классе.
— Помню, что каждое 1 сентября — всегда волнительно. Не хотелось после лета идти в школу, но когда приходила на линейку и встречала друзей, то 2 и 3 сентября шла на уроки уже с удовольствием. Я любила учиться, у нас был дружный класс, красивая школьная форма, помню много интересных мероприятий, классная руководительница наша — очень мудрая женщина, до сих пор поддерживаем с ней связь, — перечисляет Елена.
Нина сегодня в Гимназии №1 с официальным визитом: пришла поздравить школьников с началом учебного года. Она заведует кафедрой финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ.
— Для меня 1 сентября — незабываемое мероприятие, потому что меня выбрали нести звонок — в памяти осталось очень яркое звенящее впечатление. Школа — важный этап в жизни, не скучаю, но по своему люблю, — говорит Нина.
Юлия — студентка Нины, сегодня она пришла поддержать двоюродную сестру, которая пошла в выпускной класс.
— На моё 1 сентября была ужасная погода, было очень холодно. Я училась в этой же гимназии. Помню, как нас пытались приучить к школьной форме, хотя бы белый верх, черный низ. Но не люблю рамки, они ограничивают, а особенно — в творческом порыве. Соблюдать школьные правила мне не хотелось, — делится Юлия.
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