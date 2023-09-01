Вот так мамочки! 11 красоток на школьной линейке — смотрим, какие образы они выбрали для праздника

— Первые четыре класса я училась в Германии, это была русская школа для детей военных. Потом мы переехали в Казань, я проучилась там какое-то время, после — Новосибирск. В Германии школа была такой же, как и в России: линейка, букет гладиолусов — или это были астры? Что нашли, то и собрали. Помню шарики. Кстати, уже тогда там были фотосессии, в 90-е годы. У меня самые позитивные воспоминания о школьных годах, остались друзья, мы поддерживаем связь, несмотря на то, что нас всех разнесло по России, — рассказывает Юлианна.

