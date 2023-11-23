Правительство отказалось давать деньги на четвертый мост — за чей счет его строят

В Новосибирске четвертый мост продолжат строить за деньги концессионера. Об этом сообщили в пресс-службе группы «ВИС».
— Работы по строительству дорожной инфраструктуры мостовой концессии в Новосибирске продолжены за счет средств группы «ВИС», — говорится в сообщении.
Как уточнили в компании, сейчас на объекты работают около 550 строителей. Они продолжат устанавливать барьерные ограждения и разделители на проезжей части дороги, также идет монтаж мачт освещения и шумозащитных экранов, бетонирование внутренней обделки тоннеля под Транссибом. Помимо этого, продолжаются работы по обустройству съездов и транспортных развязок и монтаж наземных пешеходных переходов.
Ранее губернатор региона Андрей Травников заявил, что из-за проблем с частным партнером правительство не выдает часть федерального гранта группе компаний «ВИС», которая занимается строительством моста.
Также депутат Вячеслав Илюхин высказал опасения, что четвертый мост может оказаться технически непригодным. Группа «ВИС» эту информацию отрицает и называют «фейком».