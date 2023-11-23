Депутат Заксобрания испугался, что четвертый мост может разрушиться — «ВИС» обвинила его в «фейках»

На сессии Заксобрания Новосибирской области сегодня, 23 ноября, депутат Вячеслав Илюхин высказал опасения, что четвертый мост может оказаться технически не пригодным. Строители моста, группа «ВИС», эту информацию отрицают и называют «фейком».
— Если официальные органы не дают информацию, то ее дают все остальные. Ситуация с мостом: хотелось бы понимания, что там вообще происходит. Та информация, которая появилась вчера, о том, что колоны поехали, что мост технически не пригоден и как бы его не пришлось сносить — она пугает, ― цитируют Вячеслава Илюхина в издании infopro54.
Во время сессии Вячеславу Илюхину ответил министр транспорта Анатолий Костылевский, заявив, что такой информации у него нет. Корреспондент НГС обратилась к Вячеславу Илюхину с просьбой прокомментировать высказывание, на момент публикации ответ получен не был.
В официальном телеграм-канале группа «ВИС» заявила, что информация о проблемах с конструктивом моста — фейк.
— В новосибирских СМИ появилась информация о том, что на одной из опор строящегося моста через Обь появились трещины, она сместилась. А один из депутатов областного Законодательного собрания в стенах уважаемого органа власти заявил предположения о возможности полного разбора конструкции мостового перехода. При этом в качестве источника «сенсации» используются выражения «все знают», «всем известно», — отметил концессионер.
ГК«ВИС» призвала пользоваться проверенной информацией. Также строители добавили, что на объекте работают около 550 человек. Работы ведутся на всем протяжении трассы.
На сессии Заксобрания о проблемах строительства четвертого моста высказался губернатор Новосибирской области. Андрей Травников попросил отнестись с понимаем к очередному переносу срока сдачи.