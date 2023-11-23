Депутат Заксобрания испугался, что четвертый мост может разрушиться — «ВИС» обвинила его в «фейках»

— Если официальные органы не дают информацию, то ее дают все остальные. Ситуация с мостом: хотелось бы понимания, что там вообще происходит. Та информация, которая появилась вчера, о том, что колоны поехали, что мост технически не пригоден и как бы его не пришлось сносить — она пугает, ― цитируют Вячеслава Илюхина в издании infopro54.

