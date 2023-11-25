Ростехнадзор нашел нарушения на стройке четвертого моста в Новосибирске

Специалисты сибирского управления Ростехнадзора нашли 17 нарушений при строительстве четвертого моста в Новосибирске.
Об этом информагентству ТАСС рассказал исполняющий обязанности руководителя управления Андрей Плешивцев:
— При проведении контрольных мероприятий управлением были выявлены нарушения требований законодательства, проектной документации, норм и правил в области градостроительной деятельности.
Сообщается, что сейчас на контроле управления находится 17 нарушений. По результатам проверок Ростехнадзор вынес два постановления о привлечении к административной ответственности за нарушения, по частям 1 и 2 статьи 9.4 КоАП РФ. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение требований технических регламентов, проектной документации, отступление от проектных значений и прочее.
НГС направил запрос в пресс-службу группы ВИС, чтобы выяснить, какие именно нарушения были выявлены и из-за чего.
В ноябре стало известно, что четвертый мост не успеют достроить в декабре 2023 года. НГС собрал комментарии министерства транспорта Новосибирской области и группы «ВИС» об этой ситуации, а также мнения экспертов о том, что будет со стройкой дальше. Позже концессионер заявил, что продолжит работы за свой счет.