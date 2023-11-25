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СрочноНашли нарушения на стройке четвертого моста
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Ростехнадзор нашел нарушения на стройке четвертого моста в Новосибирске

На контроле находится 17 нарушений

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После проверки Ростехнадзор вынес два постановления об административной ответственности

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Специалисты сибирского управления Ростехнадзора нашли 17 нарушений при строительстве четвертого моста в Новосибирске.

Об этом информагентству ТАСС рассказал исполняющий обязанности руководителя управления Андрей Плешивцев:

— При проведении контрольных мероприятий управлением были выявлены нарушения требований законодательства, проектной документации, норм и правил в области градостроительной деятельности.

Сообщается, что сейчас на контроле управления находится 17 нарушений. По результатам проверок Ростехнадзор вынес два постановления о привлечении к административной ответственности за нарушения, по частям 1 и 2 статьи 9.4 КоАП РФ. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение требований технических регламентов, проектной документации, отступление от проектных значений и прочее.

НГС направил запрос в пресс-службу группы ВИС, чтобы выяснить, какие именно нарушения были выявлены и из-за чего.

В ноябре стало известно, что четвертый мост не успеют достроить в декабре 2023 года. НГС собрал комментарии министерства транспорта Новосибирской области и группы «ВИС» об этой ситуации, а также мнения экспертов о том, что будет со стройкой дальше. Позже концессионер заявил, что продолжит работы за свой счет.

Обновлено. После публикации группа «ВИС» прокомментировала информацию о нарушениях:

— В сообщении речь идёт о плановых проверках, которые проводятся на регулярной основе. Никаких нарушений, влияющих на конструктив моста, не выявлено. Все обозначенные нарушения касаются необходимости внесения применённых при строительстве решений в проектную документацию. Ранее они были согласованы проектировщиками в рабочей документации.

Концессионгер отметил, что нарушения устраняют в рабочем порядке. Они относятся к оформлению документов. Из-за проверки не останавливались.

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Четвертый мостГруппа ВИСРостехнадзорСтроительство
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