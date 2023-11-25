Ростехнадзор нашел нарушения на стройке четвертого моста в Новосибирске

— При проведении контрольных мероприятий управлением были выявлены нарушения требований законодательства, проектной документации, норм и правил в области градостроительной деятельности.



Сообщается, что сейчас на контроле управления находится 17 нарушений. По результатам проверок Ростехнадзор вынес два постановления о привлечении к административной ответственности за нарушения, по частям 1 и 2 статьи 9.4 КоАП РФ. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение требований технических регламентов, проектной документации, отступление от проектных значений и прочее.

