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Город Что появится на месте «Парк кафе» в Первомайском сквере? Ответ мэрии Новосибирска

Что появится на месте «Парк кафе» в Первомайском сквере? Ответ мэрии Новосибирска

Благоустройство всего сквера обещают завершить этим летом

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Рабочие заканчивают демонтаж здания

Мэрия Новосибирска рассказала, что появится на месте снесенного «Парк кафе» в Первомайском сквере.

Как рассказали в пресс-центре городской администрации, сейчас рабочие демонтируют фундамент, после площадку очистят до грунта. Территория, где располагалась кафе, в будущем станет зеленой частью сквера, там посеют газон.

Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова уточняла, что на территории могут посадить деревья, но это получится только после того, как дендрологи проанализируют почву. Работы на месте кафе планируют завершить в этом году.

«Парк кафе» снесли в декабре прошлого года по решению суда — здание признали самостроем. В общей сложности здесь работали четыре заведения, порой количество уменьшалось до двух. Ежедневно место посещали десятки новосибирцев и гостей города. НГС вспомнил, как выглядело здание и чем кормили горожан в заведениях.

Из-за капитального ремонта Первомайского сквера под снос пошли и другие сооружения в зеленой зоне. Например, здание, где находился Sabai bar и небольшой павильон, в котором располагалось кафе Carl’s Jr.

Зеленую зону продолжают благоустраивать, срок сдачи периодически переносят, сейчас новый мэр Максим Кудрявцев заявил, что работы должны закончить к середине августа. Жители уже жалуются на проблемы с плиткой в главном сквере города, поэтому покрытие решили уложить заново.

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Сквер Благоустройство Зеленая зона Park Cafe Здание Строение Газон
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