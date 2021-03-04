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Остров цветов: как выращивают миллионы роз в 40-градусной сибирской зиме и чем они лучше заморских. Репортаж

Местные розы продают в цветочных лавках, но отличить их можно только по специфическим признакам

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Цветочные теплицы ГК «Горкунов» сейчас занимают <nobr class="_">2 гектара</nobr>

Цветочные теплицы ГК «Горкунов» сейчас занимают 2 гектара

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В Новосибирске планируют выращивать 7 миллионов роз в год

Несколько месяцев назад в Новосибирской области начали выращивать розы — к 2022 году ГК «Горкунов» планирует довести производство до семи миллионов бутонов в год. Сейчас здесь растут розы пяти сортов, привезенных из Голландии. Говорят, что они отличаются сибирской стойкостью и пахнут ягодами. В конце прошлого года в цветочных теплицах побывал Андрей Травников. Корреспонденты НГС не смогли забыть фотографию нюхающего розы губернатора и отправились посмотреть, как выглядят накануне 8 Марта поля роз, растущих среди заснеженных сибирских далей. Подробности — в весенне-летнем репортаже из цветочного рая (там правда пахнет летом).

Производство роз запустили осенью прошлого года

Производство роз запустили осенью прошлого года

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Сибирская весна настолько сурова, что к началу марта не выглядывают даже подснежники. Однако особенности климата не помешали сибирскому городу вырастить розы, главное — наладить технологию.

В первой партии высадили 88 тысяч черенков, через неделю пришла вторая партия. В общей сложности&nbsp;<nobr class="_">171 600</nobr> корней

В первой партии высадили 88 тысяч черенков, через неделю пришла вторая партия. В общей сложности 171 600 корней

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В сентябре прошлого года тепличный комплекс в Толмачёво запустил производство цветов — голландские семена пяти сортов роз высадили на 2 гектарах теплиц, в которых до того выращивали овощи.

Сейчас в Новосибирске выращивают пять сортов роз

Сейчас в Новосибирске выращивают пять сортов роз

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Плантации

Розы в новосибирской теплице высаживали двумя партиями — 30 сентября и 7 октября — всего посадили 171 600 корней.

— С 17 ноября у нас пошла срезка. С декабря уже поставляем товарный цветок на рынки Новосибирска, Томска, Красноярска, Кемерово, вплоть до Иркутска, — рассказывает генеральный директор ГК «Горкунов» Михаил Григоренко. — К 2022 году производство роз планируют довести до 7 миллионов цветков в год — привезти еще десяток сортов и выделить для цветочных плантаций еще 2 гектара земли.

В цветочных теплицах работают <nobr class="_">54 человека</nobr>. В один день на участке находится <nobr class="_">18 сотрудников</nobr>. Производство роз максимально автоматизировано

В цветочных теплицах работают 54 человека. В один день на участке находится 18 сотрудников. Производство роз максимально автоматизировано

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После морозного воздуха в теплице особенно чувствуется аромат далекого лета. Среднесуточная температура здесь +21... +22 градуса (ночью +18, днем +22... +24).

Плантации роз, над которыми висят таблички с датами посадки цветов. Производство цветов автоматизировано — у каждого цветка капельница, чтобы шел полив и подавалось питание. Прежде чем подойти к цветам, работник теплицы должен обработать руки и инструмент в специальном растворе.

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Цветок растет примерно 45–55 дней. После того как розы срезают, они должны постоять сутки в воде — в специальной холодильной комнате при температуре +12 градусов. Это называется отпаивание цветка (после срезки он продолжает расти). Чем больше воды возьмет цветок в этот период и напитается влагой, тем дольше простоит.

«Престиж» — розы этого сорта самые колючие и самые ароматные (пахнут земляничным вареньем). Узнать такой цветок можно по ажурному краю лепестков. Листы у цветка немного свернутые

«Престиж» — розы этого сорта самые колючие и самые ароматные (пахнут земляничным вареньем). Узнать такой цветок можно по ажурному краю лепестков. Листы у цветка немного свернутые

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— Это такой технологический прием, который нужно делать обязательно, — говорит директор. — После того как цветок прошел отпаивание, мы отправляем его на сортировку и на фасовку. Затем ставим «на ведро» (квадратный контейнер, куда наливают воду и ставят от 60 до 80 цветков). И затем он отправляется клиенту.

Цветы всех сортов приносят одинаковый урожай. У них примерно одна скорость роста&nbsp;

Цветы всех сортов приносят одинаковый урожай. У них примерно одна скорость роста 

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От белого до красного

Сейчас в новосибирских теплицах выращивают пять сортов роз: «аваланж белый» (при электрическом свете у бутонов немного зеленоватый оттенок), «пич-аваланж» (белые с кремовым оттенком), «ревиваль» — розовый, «свит-ревиваль» (светло-розовый) и «престиж» — красный.

Эти сорта, объяснил директор, выбрали на основе маркетинговых исследований по предпочтениям потребителей. Здесь учитывались цветовая гамма, излюбленные сорта покупателей. По сути, это так называемый костяк сортов роз — самые распространенные, которые выращиваются во всех тепличных комбинатах страны.

«Аваланж» и «пич-аваланж» — когда бутоны закрыты, цветы этих двух сортов похожи. Когда бутоны раскрываются — оттенки отличаются&nbsp;

«Аваланж» и «пич-аваланж» — когда бутоны закрыты, цветы этих двух сортов похожи. Когда бутоны раскрываются — оттенки отличаются 

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Цветы отличаются по листьям, стеблю, аромату. Например, у красной больше шипов и ярче аромат, а у белой — меньше шипов, аромат не такой ярко выраженный. Закрытый бутон сорта «аваланж» немного с зеленым оттенком, но когда цветок раскрывается, то становится абсолютно белым. Высота бокала (так называют бутон) — от 40 до 55 миллиметров, бутон раскрывается до 80 миллиметров.

После срезки цветы стоят сутки в воде, потом их отправляют на сортировку&nbsp;

После срезки цветы стоят сутки в воде, потом их отправляют на сортировку 

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После реконструкции второго участка, когда территория цветочных теплиц увеличится вдвое, будет уже около 10 сортов, а в планах довести сортовой состав до 25, говорит Михаил Григоренко. Кроме роз планируют выращивать хризантемы, герберы, горшечную розу и горшечную хризантему. Тюльпанов не будет, уточняет директор компании, это сезонный цветок, поэтому не так выгодно отдавать под него землю.

Цветы растут со скоростью <nobr class="_">2,5–3,5 сантиметра</nobr> в сутки

Цветы растут со скоростью 2,5–3,5 сантиметра в сутки

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Как распознать нашу розу в магазине

— Если человек не специалист, не занимается розами, то оценить будет достаточно трудно. У потребителей устоявшееся мнение, что импортная роза почему-то более качественная, чем российская. Видимо это связано с тем, что долго здесь были розы только из-за границы, — объясняет Михаил Григоренко.

Если продавец не говорит, что цветок из нашей теплицы, то можно попробовать отличить по бокалу, листу. Длина стебля, кстати, может быть разная, — от 40 до 90 сантиметров, все зависит от сортировки.

Цветы разделяют по размеру стебля&nbsp;

Цветы разделяют по размеру стебля 

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Никакой Голландии

По словам директора комплекса, доля российского производителя на цветочном рынке — всего около 15%. И никаких роз из Голландии в магазинах сейчас просто нет.

До срезки цветок растет 45–55 дней

До срезки цветок растет 45–55 дней

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— Голландия сейчас занимается только селекцией, не выращивает цветок на продажу, продает только черенки, — говорит Михаил Григоренко. — Голландской розы в принципе нет. Если небольшие партии, но массово — нет. В основном Эквадор, Кения, Колумбия. В последнее время больше заходит российский цветок. Доля рынка делится в пропорциях — 85 импортный, 15 — российский цветок. Так что импортозамещение только набирает обороты.

Кстати, селекция, по его словам, одна и та же. То есть цветы, которые привозят из-за границы — это те же сорта, что выращиваются в российских теплицах.

Возле тепличного комплекса работает фирменный магазин. Цены здесь значительно ниже, чем в городских цветочных лавках. Цены — до 80 рублей за цветок. Но к 8 Марта цены немного вырастут

Возле тепличного комплекса работает фирменный магазин. Цены здесь значительно ниже, чем в городских цветочных лавках. Цены — до 80 рублей за цветок. Но к 8 Марта цены немного вырастут

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Кто продает сибирские розы и по каким ценам

Клиент комплекса — это любой продавец, который будет торговать цветами уже в розницу. Розничную цену на розы из новосибирской теплицы определяет сам продавец, поэтому по цене сибирскую розу не идентифицировать.

— Мы не конечный продавец. Цены можно оценить только в фирменном магазине (здесь роза от 65 до 85 рублей). На конечного потребителя мы повлиять не можем. Так как сформировался этот рынок, мы сейчас стремимся, чтобы цветок попал на рынок. Можем дать цену ниже импортного, чтобы клиент начал работать, — объясняет Михаил Григоренко.

Сибиряки, говорит он, по сути только выходят на рынок и к ним пока присматриваются. Но ясно, что у местных есть преимущество: сегодня срезали, цветок постоял сутки, а завтра можно уже грузить. Если ждать заграничную партию, потребуется дней 10.

Среднесуточная температура в теплице +21...+22 градуса&nbsp;

Среднесуточная температура в теплице +21...+22 градуса 

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Чем хороша сибирская роза

Розы, выращенные в сибирских теплицах, могут стоять две недели, говорит Михаил Григоренко. Конечно, при определенных условиях.

— Если просто принести и поставить в воду — это будет неправильно. Приносим домой, удаляем 1/3 листа, набираем вазу. Ваза должна быть наполнена до такого уровня, чтобы стебель на треть погрузить в воду. Берем острый нож, под 45 градусов срезаем ножку и ставим в воду. Цветок не любит высоких температур и низкой влажности, — перечисляет директор комплекса правила ухода за цветком.

Чтобы цветы стояли дольше, можно использовать специальные таблетки, которые сейчас продаются в цветочных магазинах.

В теплицах работает специальная служба защиты растений от вредителей

В теплицах работает специальная служба защиты растений от вредителей

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розытеплицы
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