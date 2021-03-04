Остров цветов: как выращивают миллионы роз в 40-градусной сибирской зиме и чем они лучше заморских. Репортаж

Как распознать нашу розу в магазине



— Если человек не специалист, не занимается розами, то оценить будет достаточно трудно. У потребителей устоявшееся мнение, что импортная роза почему-то более качественная, чем российская. Видимо это связано с тем, что долго здесь были розы только из-за границы, — объясняет Михаил Григоренко.

Если продавец не говорит, что цветок из нашей теплицы, то можно попробовать отличить по бокалу, листу. Длина стебля, кстати, может быть разная, — от 40 до 90 сантиметров, все зависит от сортировки.