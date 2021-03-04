Остров цветов: как выращивают миллионы роз в 40-градусной сибирской зиме и чем они лучше заморских. Репортаж

В Новосибирске планируют выращивать 7 миллионов роз в год
Несколько месяцев назад в Новосибирской области начали выращивать розы — к 2022 году ГК «Горкунов» планирует довести производство до семи миллионов бутонов в год. Сейчас здесь растут розы пяти сортов, привезенных из Голландии. Говорят, что они отличаются сибирской стойкостью и пахнут ягодами. В конце прошлого года в цветочных теплицах побывал Андрей Травников. Корреспонденты НГС не смогли забыть фотографию нюхающего розы губернатора и отправились посмотреть, как выглядят накануне
Сибирская весна настолько сурова, что к началу марта не выглядывают даже подснежники. Однако особенности климата не помешали сибирскому городу вырастить розы, главное — наладить технологию.
В сентябре прошлого года тепличный комплекс в Толмачёво запустил производство цветов — голландские семена пяти сортов роз высадили на
Плантации
Розы в новосибирской теплице высаживали двумя партиями —
— С 17 ноября у нас пошла срезка. С декабря уже поставляем товарный цветок на рынки Новосибирска, Томска, Красноярска, Кемерово, вплоть до Иркутска, — рассказывает генеральный директор ГК «Горкунов» Михаил Григоренко. — К 2022 году производство роз планируют довести до
После морозного воздуха в теплице особенно чувствуется аромат далекого лета. Среднесуточная температура здесь
Плантации роз, над которыми висят таблички с датами посадки цветов. Производство цветов автоматизировано — у каждого цветка капельница, чтобы шел полив и подавалось питание. Прежде чем подойти к цветам, работник теплицы должен обработать руки и инструмент в специальном растворе.
Цветок растет примерно
— Это такой технологический прием, который нужно делать обязательно, — говорит директор. — После того как цветок прошел отпаивание, мы отправляем его на сортировку и на фасовку. Затем ставим «на ведро» (квадратный контейнер, куда наливают воду и ставят от 60 до 80 цветков). И затем он отправляется клиенту.
От белого до красного
Сейчас в новосибирских теплицах выращивают пять сортов роз: «аваланж белый» (при электрическом свете у бутонов немного зеленоватый оттенок), «пич-аваланж» (белые с кремовым оттенком), «ревиваль» — розовый, «свит-ревиваль» (светло-розовый) и «престиж» — красный.
Эти сорта, объяснил директор, выбрали на основе маркетинговых исследований по предпочтениям потребителей. Здесь учитывались цветовая гамма, излюбленные сорта покупателей. По сути, это так называемый костяк сортов роз — самые распространенные, которые выращиваются во всех тепличных комбинатах страны.
Цветы отличаются по листьям, стеблю, аромату. Например, у красной больше шипов и ярче аромат, а у белой — меньше шипов, аромат не такой ярко выраженный. Закрытый бутон сорта «аваланж» немного с зеленым оттенком, но когда цветок раскрывается, то становится абсолютно белым. Высота бокала (так называют бутон) — от 40 до
После реконструкции второго участка, когда территория цветочных теплиц увеличится вдвое, будет уже около
Как распознать нашу розу в магазине
— Если человек не специалист, не занимается розами, то оценить будет достаточно трудно. У потребителей устоявшееся мнение, что импортная роза почему-то более качественная, чем российская. Видимо это связано с тем, что долго здесь были розы только из-за границы, — объясняет Михаил Григоренко.
Если продавец не говорит, что цветок из нашей теплицы, то можно попробовать отличить по бокалу, листу. Длина стебля, кстати, может быть разная, — от 40 до 90 сантиметров, все зависит от сортировки.
Никакой Голландии
По словам директора комплекса, доля российского производителя на цветочном рынке — всего около 15%. И никаких роз из Голландии в магазинах сейчас просто нет.
— Голландия сейчас занимается только селекцией, не выращивает цветок на продажу, продает только черенки, — говорит Михаил Григоренко. — Голландской розы в принципе нет. Если небольшие партии, но массово — нет. В основном Эквадор, Кения, Колумбия. В последнее время больше заходит российский цветок. Доля рынка делится в пропорциях — 85 импортный, 15 — российский цветок. Так что импортозамещение только набирает обороты.
Кстати, селекция, по его словам, одна и та же. То есть цветы, которые привозят из-за границы — это те же сорта, что выращиваются в российских теплицах.
Кто продает сибирские розы и по каким ценам
Клиент комплекса — это любой продавец, который будет торговать цветами уже в розницу. Розничную цену на розы из новосибирской теплицы определяет сам продавец, поэтому по цене сибирскую розу не идентифицировать.
— Мы не конечный продавец. Цены можно оценить только в фирменном магазине (здесь роза от 65 до 85 рублей). На конечного потребителя мы повлиять не можем. Так как сформировался этот рынок, мы сейчас стремимся, чтобы цветок попал на рынок. Можем дать цену ниже импортного, чтобы клиент начал работать, — объясняет Михаил Григоренко.
Сибиряки, говорит он, по сути только выходят на рынок и к ним пока присматриваются. Но ясно, что у местных есть преимущество: сегодня срезали, цветок постоял сутки, а завтра можно уже грузить. Если ждать заграничную партию, потребуется дней 10.
Чем хороша сибирская роза
Розы, выращенные в сибирских теплицах, могут стоять две недели, говорит Михаил Григоренко. Конечно, при определенных условиях.
— Если просто принести и поставить в воду — это будет неправильно. Приносим домой, удаляем 1/3 листа, набираем вазу. Ваза должна быть наполнена до такого уровня, чтобы стебель на треть погрузить в воду. Берем острый нож, под 45 градусов срезаем ножку и ставим в воду. Цветок не любит высоких температур и низкой влажности, — перечисляет директор комплекса правила ухода за цветком.
Чтобы цветы стояли дольше, можно использовать специальные таблетки, которые сейчас продаются в цветочных магазинах.
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