На парковке ТЦ МЕГА появились огромные контейнеры — рассказываем, что там будет

В зоне открытой парковки ТЦ МЕГА, рядом со входом в гипермаркет ИКЕА, появилось длинное сооружение из контейнеров. На этот раз у них необычное предназначение.



Сооружения из контейнеров появляются на парковке МЕГИ не в первый раз. Здесь уже работали контейнерная кофейня сети «Праймтайм» и летние площадки для отдыха. На крыше новой конструкции уже смонтирована вывеска OGOROD. Внутри сооружения видны стеллажи растущими салатами в горшочках.