На парковке ТЦ МЕГА появились огромные контейнеры — рассказываем, что там будет

Возле ТЦ МЕГА поставили огромные контейнеры с зеленью
В зоне открытой парковки ТЦ МЕГА, рядом со входом в гипермаркет ИКЕА, появилось длинное сооружение из контейнеров. На этот раз у них необычное предназначение.
Сооружения из контейнеров появляются на парковке МЕГИ не в первый раз. Здесь уже работали контейнерная кофейня сети «Праймтайм» и летние площадки для отдыха. На крыше новой конструкции уже смонтирована вывеска OGOROD. Внутри сооружения видны стеллажи растущими салатами в горшочках.
Как стало известно НГС, OGOROD предполагается сделать первой в Новосибирске торговой точкой, где зелень, выращенная по гидропонной технологии, будет продаваться непосредственно «с грядки». Подобного рода технологию используют магазины столичной сети «Азбука Вкуса», где свои так называемые модули доращивания установила новосибирская компания iFarm. К контейнерам у МЕГИ, впрочем, iFarm не имеет отношения, сообщили в компании.
Руководитель отдела маркетинга МЕГИ Иван Баталов сообщил только, что OGOROD — это проект самого ТЦ, однако подробности рассказать обещал позже.
— Сейчас еще занимаемся решением ряда вопросов. Когда у нас появится дата запуска, мы будем готовы более подробно рассказать о проекте, — пообещал он.
Салаты, зелень и овощи, которые новосибирцы видят сейчас в супермаркетах, по большей части выращиваются в теплицах, где они высажены не в грунт, а в специальные горшочки, к которым подается вода с растворенными там питательными веществами (такой метод называется гидропоникой). Подобные теплицы могут быть как горизонтальными (где все растения расположены на одном уровне), так и вертикальными, где каждый уровень имеет свои источники освещения.
Вертикальные теплицы можно смонтировать в любом помещении, где имеются достаточные энергетические мощности. В Новосибирске, например, крупная теплица такого типа работает в помещении бывшего автосалона.