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«Выходишь на работу, а противогаз забыл»: жуткая вонь накрыла Новосибирск

В редакцию НГС с воскресенья поступают жалобы на зловоние

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По ощущениям горожан, пахнет канализацией

По ощущениям горожан, пахнет канализацией

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Утром 14 декабря новосибирцы снова начали жаловаться в редакцию НГС на неприятный запах в городе. Раньше эта проблема беспокоила горожан летом, но сейчас это случается и при минусовых температурах.

— Недоброе утро для жителей Заельцовского. Выходишь на работу, а противогаз забыл. Жуткая-жуткая вонь. Иду, радуюсь, что неплотно позавтракала. Возле 120-й школы девочка выходит из машины и под жалобные стоны фонтанирует прямо на отца. Крепитесь, кому еще придется выйти из дома, — написала в редакцию читательница Мария.

Из Заельцовского района пришло несколько жалоб. Так, читатель Петр рассказал НГС, что на площади Калинина «стоит вонища, как в свинарнике».

Запахи чувствуют и в районе Горбольницы.

— Пахнет навозом, запах такой, будто варят хозяйственное мыло. Раньше такой запах был от жиркомбината, — написала Елена.

С воскресенья на вонь жалуется жительница дома на Кропоткина Мария. По словам девушки, такого не было с весны. Зловоние заметили также в районе улицы Серебряные Ключи и в Сухом Логу.

При этом, по данным сервиса Airvoice, сейчас в городе нормальный воздух. Уровень загрязнения составляет 3 из 10 баллов. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, этому способствует и погода.

— Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения в городе ожидается пониженный, — сообщили в Гидрометцентре.

Много сообщений о неприятных запахах приходило в редакцию НГС и в минувшее воскресенье — из Железнодорожного и Центрального районов, а также от жителей Левого берега.

Новосибирцы уже много лет жалуются на неприятный запах в городе. Проблему пытались решать на разных уровнях: например, мэрия хотела фиксировать каждую волну неприятного запаха, а также публиковать расписание вони в городе.

В Заксобрании также называли возможные причины неприятного запаха. Это может быть Кудряшовский мясокомбинат, аэропорт Толмачево и Толмачевские Согры, птицефабрики и незаконные сливы канализации. В мэрии, впрочем, запах списывают на эмоции горожан.

На такую особенность города в своем интервью Юрию Дудю обратил внимание известный новосибирский музыкант Слава Марлоу. Исполнитель высказал удивление тем, что за много лет проблему с неприятным запахом в городе никто не решил.

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