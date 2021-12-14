«Выходишь на работу, а противогаз забыл»: жуткая вонь накрыла Новосибирск

Утром 14 декабря новосибирцы снова начали жаловаться в редакцию НГС на неприятный запах в городе. Раньше эта проблема беспокоила горожан летом, но сейчас это случается и при минусовых температурах.

— Недоброе утро для жителей Заельцовского. Выходишь на работу, а противогаз забыл. Жуткая-жуткая вонь. Иду, радуюсь, что неплотно позавтракала. Возле 120-й школы девочка выходит из машины и под жалобные стоны фонтанирует прямо на отца. Крепитесь, кому еще придется выйти из дома, — написала в редакцию читательница Мария.