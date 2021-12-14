«Выходишь на работу, а противогаз забыл»: жуткая вонь накрыла Новосибирск

Утром 14 декабря новосибирцы снова начали жаловаться в редакцию НГС на неприятный запах в городе. Раньше эта проблема беспокоила горожан летом, но сейчас это случается и при минусовых температурах.
— Недоброе утро для жителей Заельцовского. Выходишь на работу, а противогаз забыл. Жуткая-жуткая вонь. Иду, радуюсь, что неплотно позавтракала. Возле
Из Заельцовского района пришло несколько жалоб. Так, читатель Петр рассказал НГС, что на площади Калинина «стоит вонища, как в свинарнике».
Запахи чувствуют и в районе Горбольницы.
— Пахнет навозом, запах такой, будто варят хозяйственное мыло. Раньше такой запах был от жиркомбината, — написала Елена.
С воскресенья на вонь жалуется жительница дома на Кропоткина Мария. По словам девушки, такого не было с весны. Зловоние заметили также в районе улицы Серебряные Ключи и в Сухом Логу.
При этом, по данным сервиса Airvoice, сейчас в городе нормальный воздух. Уровень загрязнения составляет 3 из 10 баллов. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, этому способствует и погода.
— Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения в городе ожидается пониженный, — сообщили в Гидрометцентре.
Много сообщений о неприятных запахах приходило в редакцию НГС и в минувшее воскресенье — из Железнодорожного и Центрального районов, а также от жителей Левого берега.
Новосибирцы уже много лет жалуются на неприятный запах в городе. Проблему пытались решать на разных уровнях: например, мэрия хотела фиксировать каждую волну неприятного запаха, а также публиковать расписание вони в городе.
В Заксобрании также называли возможные причины неприятного запаха. Это может быть Кудряшовский мясокомбинат, аэропорт Толмачево и Толмачевские Согры, птицефабрики и незаконные сливы канализации. В мэрии, впрочем, запах списывают на эмоции горожан.
На такую особенность города в своем интервью Юрию Дудю обратил внимание известный новосибирский музыкант Слава Марлоу. Исполнитель высказал удивление тем, что за много лет проблему с неприятным запахом в городе никто не решил.