Расхитители карьера. Новосибирцы пожаловались на незаконную добычу глины — они боятся, что дома поползут

На Ключ-Камышенском плато незаконно разрабатывают глиняный карьер
Жители Новосибирска обнаружили на бывших картофельных полях недалеко от реки Камышенки неогороженный глиняный карьер. Он существует около двух лет, но особенно активно начал разрастаться этим летом. Часть его уже заброшена и успела зарасти мусором, стихийная свалка образуется вдоль накатанного проезда к нему, а на спуске появились глубокие трещины. Кто может быть причастен к незаконной разработке глины и чем это грозит экологии и городскому бюджету — в материале НГС.
За логом и небольшим березовым лесом между жилмассивом Энергетиков и Ключ-Камышенским плато, по которым бегут речка Камышенка и её ручьи-притоки, когда-то, по словам местных жителей, была территория агрофирмы и картофельные поля. Сегодня о них ничего не напоминает. Вместо картофеля местные жители уже пару лет наблюдают постепенно разрастающийся карьер.
— Карьер появился примерно 2,5 года назад, 2 года назад я его точно видел, — рассказал журналисту НГС житель района Пединститута Денис. — Я бегаю там постоянно и вижу, что он разрастается. Буквально за это лето там образовалась вторая половина карьера, и он углубился.
Разрастание карьера мужчину обеспокоило: он не огорожен и не охраняется, у него нет паспорта объекта и на одном его краю уже образовалась стихийная свалка. Всё это, очевидно, не идет на пользу окружающим ручьям и лесу, где Денис видел ежиков.
Всего карьеров здесь два: маленький и постоянно разрастающийся большой. Второй расположен частично на земельном участке, сформированном для строительства магазина, частично — на неразграниченной территории, которая, по данным публичной кадастровой карты, относится сегодня к зоне рекреации Р-4.
И выделенный участок, и окружающая его земля, согласно ответу мэрии Новосибирска, находятся в государственной собственности. Никаких работ мэрия на территории не проводит и о выданных разрешениях на земляные работы не знает. Лицензии на разработку недр выдает региональное министерство природных ресурсов и экологии, но в этом случае ведомство никому подобных документов не выдавало. Фактически разработка глиняного карьера ведется незаконно.
Кто ворует глину?
Президент Фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт» Михаил Михайлов предположил, что глину активно выбирают для одной из строек в этом районе.
— Дорога, которая туда ведет, отсыпана строительным мусором, там выложены дорожные плиты — это подготовленная технологическая дорога. Добыча глины идет нелегально, но в больших масштабах, с привлечением тяжелой техники: экскаваторов, самосвалов. Следы свежие, значит, добывают уже вот в этот период, когда дожди пошли, — описал свои наблюдения Михаил Михайлов.
Денис появление карьера связывает с началом строительства на улице Рябиновой, 14/1 — там ЖК «Первый на Рябиновой» строит ГК «Первый строительный фонд», отсыпая площадку в том числе глиной. Впрочем, по словам владелицы соседнего со стройкой частного дома, глина есть и на ее участке, а в «Первом строительном фонде» причастность к карьеру отрицают. Помощник исполнительного директора Екатерина Трунова в довольно эмоциональной форме ответила на запрос журналиста НГС, что «никто из компании никаких разработок там не ведет и не понимает, о чём речь».
— Для обратной засыпки и планировки земельного участка использовался грунт, оставшийся при разработке под фундаменты жилого дома и парковки, — добавила замдиректора по развитию «Первого строительного фонда» Ольга Романова.
Еще две стройки идут на Ключ-Камышенском плато. В компании «СтройЭверест-Н», которая строит два дома на Ключ-Камышенском плато, также отрицают свою причастность к карьеру. На улице Пролетарской группа «ВИС» возводит здание поликлиники
— Ни генеральный подрядчик строительства поликлиники
Ни Денис, ни журналисты НГС, ни встреченный журналистами возле карьера мужчина, гонявший по карьеру огромный Range Rover на дистанционном управлении, ни Михаил Михайлов не видели в карьере технику. Неофициально источник НГС в региональном Минприроды усомнился, что кого-то накажут: за глиной сюда могут приезжать нерегулярно, по мере надобности, поэтому вычислить и зафиксировать похитителей почти невозможно.
— У нашего фонда есть аналогичный печальный опыт. Мы в районе Ордынки также нашли незаконный карьер по добыче глины, причем рядом с местным полигоном ТКО и газораспределительной станцией. Написали обращение, но виновные так и не были установлены, хотя мы даже приложили фотографии автомашин грузовых, которые были замечены в этом карьере. Это было в 2019 году, — согласился Михаил Михайлов.
Тем не менее мэрия Новосибирска провела уже две проверки на территории, в конце сентября и в октябре, и обратилась в полицию с просьбой установить нарушителей и принять меры по факту хищения грунта. Журналист НГС также написала обращение в Росприроднадзор, который может принять административные меры.
Чем может быть опасен незаконный карьер
Неогороженный и бесконтрольно разрабатываемый карьер может серьезно навредить и экологии, и городскому бюджету.
Во-первых, на одном краю карьера, где разработку не ведут, начала образовываться стихийная свалка: здесь и строительный мусор, и твердые коммунальные отходы. Вдоль отсыпанной для подъезда к карьеру дороги тоже появляются кучи мусора — сюда их свозят недобросовестные перевозчики отходов и местные жители. По словам Дениса, вместе с другими активистами он уже вывез на переработку несколько автомобилей с пластиковыми бамперами.
Со сточными водами и сам мусор, и различные вредные вещества почти наверняка попадут в речку, которой и так нелегко приходится. Кроме того, с водой в речку уже сейчас попадает и сама глина, которая заиливает ее русло и мешает свободному течению воды. Результатом могут быть затопления, а учитывая то, что речка бежит по глубокому логу, по краям которого стоят жилые дома, частные и многоэтажные, они со временем могут просто сползти в лог. По словам Михаила Михайлова, необдуманная разработка может изменить и водоносные слои, что означает, что подземные источники будут искать другие выходы.
Во-вторых, генплан города, разумеется, составлен без учета незаконных карьеров. Согласно проекту планировки этого района, карьер находится на границе между общественной застройкой, территорией объектов культуры и спорта и зеленой зоной. Чтобы всё это реализовать, территорию придется рекультивировать.
— У нас, согласно отчетам СГК, переводят золошлаковые отходы в материалы, которые в том числе могут использовать для рекультивации таких карьеров. Но, опять же, кто-то извлек выгоду, разрабатывая глину и получая ее бесплатно, а потом кто-то должен будет платить, чтобы рекультивировать эту территорию, — заметил Михаил Михайлов. — Если не найдется виновник, скорее всего, затраты потребуются от мэрии. А это бюджет наш, городской. Я не эксперт по деньгам, сколько будут стоить эти золошлаковые материалы, но в копейку всё равно встанет.
Пока тут и там в области разработки ведутся незаконно и беспрепятственно, горожане активно протестуют против даже законной добычи: одним из крупных конфликтов в последние два года стало противостояние добывающей компании «Старица» с жителями Ленинского района.