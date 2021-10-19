Расхитители карьера. Новосибирцы пожаловались на незаконную добычу глины — они боятся, что дома поползут

Жители Новосибирска обнаружили на бывших картофельных полях недалеко от реки Камышенки неогороженный глиняный карьер. Он существует около двух лет, но особенно активно начал разрастаться этим летом. Часть его уже заброшена и успела зарасти мусором, стихийная свалка образуется вдоль накатанного проезда к нему, а на спуске появились глубокие трещины. Кто может быть причастен к незаконной разработке глины и чем это грозит экологии и городскому бюджету — в материале НГС.

За логом и небольшим березовым лесом между жилмассивом Энергетиков и Ключ-Камышенским плато, по которым бегут речка Камышенка и её ручьи-притоки, когда-то, по словам местных жителей, была территория агрофирмы и картофельные поля. Сегодня о них ничего не напоминает. Вместо картофеля местные жители уже пару лет наблюдают постепенно разрастающийся карьер.

