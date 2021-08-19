Какая речка самая крутая? Гуляем по холмистым берегам Камышенки — с полянками для пикников и склонами костяники

В водоохранной зоне реки Камышенки обнаружили огромные горы мусора
В Октябрьском районе главная из малых рек Новосибирска — конечно, Плющиха. Но в стороне от нее по березовому лесу и сосновому бору бежит маленькая Камышенка — самая короткая из официальных городских речек. Карты и справочники, впрочем, до сих пор не могут прийти к единому мнению, река это или ручей и где в нее впадают ручьи-притоки. Журналисты НГС прошли вдоль всего русла Камышенки и части впадающего в нее большого ручья, обнаружили высокие горы строительного мусора, укромные полянки с отдыхающими новосибирцами и совсем условные мостики, перекинутые через больше похожую на ручей речку.
Камышенка — речка-малышка, самая короткая из официальных малых рек Новосибирска: ее длина всего 4 км. Начало Камышенка берет в глубоком логу между частными домами Кленовой улицы на Ключ-Камышенском плато. Впрочем, речку тут не увидеть не только из-за глубины лога.
— Ее тут, считай, нет: просто влажная земля, — говорит житель одного из домов на краю лога Сергей. — Это дальше она воду накапливает.
Наблюдению за речкой мешает еще и огромное количество мусора, который, кажется, формирует лог. По словам Сергея, который живет в районе с детства, эта технологическая свалка существует еще с советских времен: сюда, считает он, свозили некондиционные стройматериалы со строительства ТЭЦ и с агрофирмы на другой стороне лога. От попыток спуститься к речке он сразу предостерегает: опасно.
В речку впадают два крупных ручья, оба в справочниках называют Камышенскими (да и саму речку кое-где подписывают Камышенским ручьем). Они оказываются на поверхности почти параллельно с Камышенкой, но немного южнее, и бегут по березовому лесу.
Ручьи, которые сливаются в уже «полноценную» речку, бегут так глубоко в логу, что сравнить это можно разве что с местом истока Плющихи или руслом 2-й Ельцовки в Дендропарке. Через один из них когда-то был подвесной мостик, рассказал Сергей, но журналисты НГС не нашли даже его остатков.
Через березовый лес между ручьями есть тропы, на которых можно встретить людей с палками для скандинавской ходьбы и грибников, вдоль второго ручья идёе грунтовка. Лес вокруг ручьев очень светлый, а склоны лога заросли костяникой.
С одним из ручьев Камышенка сливается за гаражами в районе НГПУ. Здесь через нее проложена дорога, которая резко уходит вниз, а потом карабкается вверх по почти отвесному склону. Со стороны гаражей склон представляет собой огромную свалку высотой несколько метров.
Гаражи здесь относительно новые, те, что прямо над рекой, еще в процессе строительства. Владелец одного из них рассказал, что мусор свозили сюда с окрестных строек: во-первых, для гаражей даже битый кирпич лишним не будет, во-вторых, «с гаражей столько отходов никогда не будет».
— Я тут в мае был, как-то заезжали. Я говорю: «Вы чего приехали? Едьте отсюда!» А ночью заскочат, вывалят — никто не увидит. Туда же [в лог] спускаться не будут, потому что оттуда можно и не вылезти, а сверху чего не вывалить, — говорит мужчина.
Сейчас гаражный кооператив пытается сверху отсыпать это всё грунтом, «чтобы не было срамоты такой». Но касается это только видимой членам кооператива части: склоны так и остаются «укреплены» чем попало.
Строящиеся гаражи над рекой тянутся примерно три сотни метров и упираются в Инюшенский парк — здесь речка меняет березовый лес на сосновый бор. Перепад высот здесь весьма внушительный, но через бор тянутся многочисленные тропы, и некоторые из них пытаются подобраться к воде, но чаще обрываются небольшими полянками с кострищами и обязательным мусором рядом.
— Речка — это громко сказано, — говорит местная жительница Нина Васильевна — вместе с внучкой и псом Джеком они гуляют на полянке за школой
Нина Васильевна призналась, что уже несколько лет не ходит к Камышенке: летом речка зарастает травой высотой по пояс, и там много клещей. Над речкой, журчащей где-то далеко внизу, гулять куда приятнее: хотя Инюшенский бор и не такой большой, как Заельцовский, дышать здесь всё равно заметно легче.
Внутри бора, в одном из немногих мест, где можно подобраться к речке, через нее перекинут мостик. Вообще вдоль русла здесь встречается несколько укромных уголков, куда явно приходят отдохнуть, используя в качестве скамеек упавшие ветви или стволы деревьев. Житель переулка Камышенский лог Владимир, к дому которого ведет один из таких мостиков на краю бора, говорит, что отдыхающие появились после того, как построили дома микрорайона «Ключевой» наверху лога.
— Разгильдяи бегают всякие. Садятся водку попить и так далее, — рассказал Владимир. — Раньше я всё здесь убирал, а сейчас не убираю, потому что они ходят внаглую и потом заходят ко мне.
Водой мусор приносит редко — слишком мало воды. Хотя весной и после обильных дождей речка разливается, и вода топит подпол старого дома, поэтому новый Владимир ставил повыше, на насыпи и высоких сваях.
Через частный сектор, за огородами Камышенка добирается до дамбы улицы Дубравы, за ней бежит уже дальше от домов — очень уж глубокий лог, и строиться у воды неудобно и опасно. На уровень человека речка выходит только за железной дорогой, в районе Камышенских переулков, вдоль забора карьера Борок. И здесь город будто обрушивается на крохотный (относительно других новосибирских речек, даже малых) поток: здесь в берегах торчат трубы сливов из карьера, а прямо в русле, кроме уже привычного бытового мусора, можно встретить даже разбитый телевизор.
За карьером и частным сектором Камышенка разливается в небольшое заросшее травой и ивами озерцо. Здесь в воде видны стайки мальков, а по берегам заметно, что у озера часто бывают рыбаки. Но вода здесь, как и в других малых реках Новосибирска, сильно загрязнена: это отмечается и в докладе Минприроды, и в диссертации Марии Сидоровой из Института водных и экологических проблем СО РАН. Но если для первого оценивали пробы воды в устье, то Мария Смирнова исследовала еще и донные отложения. В Камышенке, например, нашлись тяжелые металлы (цинк, медь, никель, свинец).
Под Бугринским мостом Камышенка встречается со «старшей сестрой» — Плющихой. И уже вместе они бегут дальше: в Иню и Обь. О самой Плющихе НГС подробно рассказывал две недели назад: мы прошли от истока речки возле Раздольного, мимо дач и военной базы до места ее встречи с Камышенкой и протокой Оби.