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Какая речка самая крутая? Гуляем по холмистым берегам Камышенки — с полянками для пикников и склонами костяники

НГС прогулялся по крутым берегам самой маленькой новосибирской речки и нашел в лесу необычных туристов

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Маленькой Камышенке недостаточно воды, чтобы образовать много прудов и озёр, поэтому она ограничилась только одним

Маленькой Камышенке недостаточно воды, чтобы образовать много прудов и озёр, поэтому она ограничилась только одним

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В водоохранной зоне реки Камышенки обнаружили огромные горы мусора

В Октябрьском районе главная из малых рек Новосибирска — конечно, Плющиха. Но в стороне от нее по березовому лесу и сосновому бору бежит маленькая Камышенка — самая короткая из официальных городских речек. Карты и справочники, впрочем, до сих пор не могут прийти к единому мнению, река это или ручей и где в нее впадают ручьи-притоки. Журналисты НГС прошли вдоль всего русла Камышенки и части впадающего в нее большого ручья, обнаружили высокие горы строительного мусора, укромные полянки с отдыхающими новосибирцами и совсем условные мостики, перекинутые через больше похожую на ручей речку.

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Камышенка — речка-малышка, самая короткая из официальных малых рек Новосибирска: ее длина всего 4 км. Начало Камышенка берет в глубоком логу между частными домами Кленовой улицы на Ключ-Камышенском плато. Впрочем, речку тут не увидеть не только из-за глубины лога.

— Ее тут, считай, нет: просто влажная земля, — говорит житель одного из домов на краю лога Сергей. — Это дальше она воду накапливает.

Место истока Камышенки выглядит примерно так, и спускаться туда, во-первых, сложно, во-вторых, небезопасно

Место истока Камышенки выглядит примерно так, и спускаться туда, во-первых, сложно, во-вторых, небезопасно

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Сама же речка у истока выглядит примерно так. Да, эта яркая желто-зеленая «лужайка» — вода

Сама же речка у истока выглядит примерно так. Да, эта яркая желто-зеленая «лужайка» — вода

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Наблюдению за речкой мешает еще и огромное количество мусора, который, кажется, формирует лог. По словам Сергея, который живет в районе с детства, эта технологическая свалка существует еще с советских времен: сюда, считает он, свозили некондиционные стройматериалы со строительства ТЭЦ и с агрофирмы на другой стороне лога. От попыток спуститься к речке он сразу предостерегает: опасно.

В речку впадают два крупных ручья, оба в справочниках называют Камышенскими (да и саму речку кое-где подписывают Камышенским ручьем). Они оказываются на поверхности почти параллельно с Камышенкой, но немного южнее, и бегут по березовому лесу.

Такие мусорные оползни тут и там встречаются в логу: составляют их преимущественно мешки с битыми стройматериалами и покрышки

Такие мусорные оползни тут и там встречаются в логу: составляют их преимущественно мешки с битыми стройматериалами и покрышки

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Лог, по которому бегут ручьи-притоки Камышенки, похож на тот, что в Дендропарке, только сосен здесь нет

Лог, по которому бегут ручьи-притоки Камышенки, похож на тот, что в Дендропарке, только сосен здесь нет

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Один из притоков Камышенки, кажется, полноводнее самой речки до слияния. Склоны ручья сплошь поросли кустами костяники, а вдоль троп видно, что здесь уже проходили грибники

Один из притоков Камышенки, кажется, полноводнее самой речки до слияния. Склоны ручья сплошь поросли кустами костяники, а вдоль троп видно, что здесь уже проходили грибники

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Ручьи, которые сливаются в уже «полноценную» речку, бегут так глубоко в логу, что сравнить это можно разве что с местом истока Плющихи или руслом 2-й Ельцовки в Дендропарке. Через один из них когда-то был подвесной мостик, рассказал Сергей, но журналисты НГС не нашли даже его остатков.

Через березовый лес между ручьями есть тропы, на которых можно встретить людей с палками для скандинавской ходьбы и грибников, вдоль второго ручья идёе грунтовка. Лес вокруг ручьев очень светлый, а склоны лога заросли костяникой.

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Грунтовка через лог непростая, с крутым спуском и затем подъемом. По левой стороне здесь забетонирован дренажный канал — иначе весной дорогу, наверное, смыло бы

Грунтовка через лог непростая, с крутым спуском и затем подъемом. По левой стороне здесь забетонирован дренажный канал — иначе весной дорогу, наверное, смыло бы

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Дамба гораздо шире дороги, так что в какой-то момент даже теряешь место, где речка должна под нее зайти и выйти с другой стороны — тем более что оно густо заросло кустами и травой

Дамба гораздо шире дороги, так что в какой-то момент даже теряешь место, где речка должна под нее зайти и выйти с другой стороны — тем более что оно густо заросло кустами и травой

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Кто и что здесь охраняет — не очень понятно. Возможно, под охрану попала и гора строительного мусора, годами сползающая к реке

Кто и что здесь охраняет — не очень понятно. Возможно, под охрану попала и гора строительного мусора, годами сползающая к реке

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С одним из ручьев Камышенка сливается за гаражами в районе НГПУ. Здесь через нее проложена дорога, которая резко уходит вниз, а потом карабкается вверх по почти отвесному склону. Со стороны гаражей склон представляет собой огромную свалку высотой несколько метров.

Гаражи здесь относительно новые, те, что прямо над рекой, еще в процессе строительства. Владелец одного из них рассказал, что мусор свозили сюда с окрестных строек: во-первых, для гаражей даже битый кирпич лишним не будет, во-вторых, «с гаражей столько отходов никогда не будет».

Какие-то гаражи над речкой уже построены, другие — в стадии строительства. Владельцы гаражей уверяют, что мусор сбрасывают не они, и надеются, что когда стройка закончится, сюда уже никто не сунется

Какие-то гаражи над речкой уже построены, другие — в стадии строительства. Владельцы гаражей уверяют, что мусор сбрасывают не они, и надеются, что когда стройка закончится, сюда уже никто не сунется

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Местные считают, что мусор сюда привозят с окрестных строек. Кирпичи вроде бы теорию подтверждают. Вкрапления бытового мусора заставляют сомневаться, что виноваты только строители

Местные считают, что мусор сюда привозят с окрестных строек. Кирпичи вроде бы теорию подтверждают. Вкрапления бытового мусора заставляют сомневаться, что виноваты только строители

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— Я тут в мае был, как-то заезжали. Я говорю: «Вы чего приехали? Едьте отсюда!» А ночью заскочат, вывалят — никто не увидит. Туда же [в лог] спускаться не будут, потому что оттуда можно и не вылезти, а сверху чего не вывалить, — говорит мужчина.

Сейчас гаражный кооператив пытается сверху отсыпать это всё грунтом, «чтобы не было срамоты такой». Но касается это только видимой членам кооператива части: склоны так и остаются «укреплены» чем попало.

Глубину и крутизну лога, по которому бежит Камышенка, можно оценить по деревьям: верхушки одних берез едва выглядывают из него, другие березы растут с таким наклоном, что еще немного — и дерево упадет вниз

Глубину и крутизну лога, по которому бежит Камышенка, можно оценить по деревьям: верхушки одних берез едва выглядывают из него, другие березы растут с таким наклоном, что еще немного — и дерево упадет вниз

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Гаражи граничат с Инюшинским парком — довольно популярном у местных жителей местом для прогулок с живописными тропами

Гаражи граничат с Инюшинским парком — довольно популярном у местных жителей местом для прогулок с живописными тропами

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На краю лога над рекой есть полянки, где, судя по всему, часто проводят пикники

На краю лога над рекой есть полянки, где, судя по всему, часто проводят пикники

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Но, увы, не всегда аккуратно

Но, увы, не всегда аккуратно

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Строящиеся гаражи над рекой тянутся примерно три сотни метров и упираются в Инюшенский парк — здесь речка меняет березовый лес на сосновый бор. Перепад высот здесь весьма внушительный, но через бор тянутся многочисленные тропы, и некоторые из них пытаются подобраться к воде, но чаще обрываются небольшими полянками с кострищами и обязательным мусором рядом.

— Речка — это громко сказано, — говорит местная жительница Нина Васильевна — вместе с внучкой и псом Джеком они гуляют на полянке за школой № 189. — Жаль, конечно. Вот такой срач видеть не могу. Если бы люди так не относились к природе, можно было бы клич сделать и маленько русло расчистить.

За домом на Выборной, 106/1 — большая и ровная поляна, где можно гулять с собаками или отдохнуть на поваленном дереве

За домом на Выборной, 106/1 — большая и ровная поляна, где можно гулять с собаками или отдохнуть на поваленном дереве

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Нина Васильевна часто гуляет с псом Джеком вдоль речки, но к воде не спускалась уже давно. Да и удобных спусков к ней нет ни одного — все очень крутые

Нина Васильевна часто гуляет с псом Джеком вдоль речки, но к воде не спускалась уже давно. Да и удобных спусков к ней нет ни одного — все очень крутые

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В зарослях маленькую Камышенку можно даже не заметить, но слышно ее почти всегда

В зарослях маленькую Камышенку можно даже не заметить, но слышно ее почти всегда

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Нина Васильевна призналась, что уже несколько лет не ходит к Камышенке: летом речка зарастает травой высотой по пояс, и там много клещей. Над речкой, журчащей где-то далеко внизу, гулять куда приятнее: хотя Инюшенский бор и не такой большой, как Заельцовский, дышать здесь всё равно заметно легче.

Внутри бора, в одном из немногих мест, где можно подобраться к речке, через нее перекинут мостик. Вообще вдоль русла здесь встречается несколько укромных уголков, куда явно приходят отдохнуть, используя в качестве скамеек упавшие ветви или стволы деревьев. Житель переулка Камышенский лог Владимир, к дому которого ведет один из таких мостиков на краю бора, говорит, что отдыхающие появились после того, как построили дома микрорайона «Ключевой» наверху лога.

В лесу возле речки мусора немного, и встречается он в основном на тропках. И на тропках в логу особенно заметно, как близка осень

В лесу возле речки мусора немного, и встречается он в основном на тропках. И на тропках в логу особенно заметно, как близка осень

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У воды в конце редких тропинок к реке вытоптаны берега — сюда, видимо, добираются отдохнуть местные жители

У воды в конце редких тропинок к реке вытоптаны берега — сюда, видимо, добираются отдохнуть местные жители

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Отдыхают в Инюшенском бору не только у воды, конечно. Беспокоить такого подготовленного туриста журналисты НГС не стали

Отдыхают в Инюшенском бору не только у воды, конечно. Беспокоить такого подготовленного туриста журналисты НГС не стали

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— Разгильдяи бегают всякие. Садятся водку попить и так далее, — рассказал Владимир. — Раньше я всё здесь убирал, а сейчас не убираю, потому что они ходят внаглую и потом заходят ко мне.

Водой мусор приносит редко — слишком мало воды. Хотя весной и после обильных дождей речка разливается, и вода топит подпол старого дома, поэтому новый Владимир ставил повыше, на насыпи и высоких сваях.

В самой середине Инюшенского бора через Камышенку перекинут простой мостик из досок. Русло здесь либо раздваивается, либо принимает в себя еще один ручей: чуть дальше и левее через него тоже перекинут похожий мостик

В самой середине Инюшенского бора через Камышенку перекинут простой мостик из досок. Русло здесь либо раздваивается, либо принимает в себя еще один ручей: чуть дальше и левее через него тоже перекинут похожий мостик

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Еще одно подобие мостика (а точнее, даже два подобия) ведет к домам переулка Камышенский лог и выше — к новому микрорайону «Ключевой»

Еще одно подобие мостика (а точнее, даже два подобия) ведет к домам переулка Камышенский лог и выше — к новому микрорайону «Ключевой»

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Мусор здесь встречается, но гораздо реже, чем можно ожидать. Несколько лет подряд местный житель Владимир убирал берега речки, но в последние годы перестал: слишком много посторонних приходит сюда с новым

Мусор здесь встречается, но гораздо реже, чем можно ожидать. Несколько лет подряд местный житель Владимир убирал берега речки, но в последние годы перестал: слишком много посторонних приходит сюда с новым

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Дом, в который Владимир с семьей переехали много лет назад, построен в 1940-е. Новый дом они поставили выше: хоть речка и маленькая, подпол все-таки иногда затапливает

Дом, в который Владимир с семьей переехали много лет назад, построен в 1940-е. Новый дом они поставили выше: хоть речка и маленькая, подпол все-таки иногда затапливает

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Через частный сектор, за огородами Камышенка добирается до дамбы улицы Дубравы, за ней бежит уже дальше от домов — очень уж глубокий лог, и строиться у воды неудобно и опасно. На уровень человека речка выходит только за железной дорогой, в районе Камышенских переулков, вдоль забора карьера Борок. И здесь город будто обрушивается на крохотный (относительно других новосибирских речек, даже малых) поток: здесь в берегах торчат трубы сливов из карьера, а прямо в русле, кроме уже привычного бытового мусора, можно встретить даже разбитый телевизор.

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Хотя Камышенку и называют ручьем, для местности она оказалась значимой и дала название Ключ-Камышенскому плато, улицам и переулкам

Хотя Камышенку и называют ручьем, для местности она оказалась значимой и дала название Ключ-Камышенскому плато, улицам и переулкам

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Именем речки назвали и железнодорожную станцию

Именем речки назвали и железнодорожную станцию

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Возле железнодорожной насыпи Камышенка становится уже достаточно полноводной и заметной, и для нее построили полноценный коллектор — как для «взрослой»

Возле железнодорожной насыпи Камышенка становится уже достаточно полноводной и заметной, и для нее построили полноценный коллектор — как для «взрослой»

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На большей части своего пути Камышенка выглядит заповедной: бежит меж крутых берегов, среди берез и сосен, в зарослях трав и ив, скрытой от людских глаз

На большей части своего пути Камышенка выглядит заповедной: бежит меж крутых берегов, среди берез и сосен, в зарослях трав и ив, скрытой от людских глаз

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Стоит только речке показаться на уровне городских улиц, в ней сразу оказывается всё, что человеку больше не нужно

Стоит только речке показаться на уровне городских улиц, в ней сразу оказывается всё, что человеку больше не нужно

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С территории карьера Борок стоки тоже выходят в Камышенку, а затем вода несет их в Плющиху, Иню и Обь

С территории карьера Борок стоки тоже выходят в Камышенку, а затем вода несет их в Плющиху, Иню и Обь

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В камышинских переулках нашлись остатки разрушенного мостика: наверное, им пользовались, когда территория карьера еще не была закрытой, а домов в переулках было больше, чем сегодня

В камышинских переулках нашлись остатки разрушенного мостика: наверное, им пользовались, когда территория карьера еще не была закрытой, а домов в переулках было больше, чем сегодня

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За карьером и частным сектором Камышенка разливается в небольшое заросшее травой и ивами озерцо. Здесь в воде видны стайки мальков, а по берегам заметно, что у озера часто бывают рыбаки. Но вода здесь, как и в других малых реках Новосибирска, сильно загрязнена: это отмечается и в докладе Минприроды, и в диссертации Марии Сидоровой из Института водных и экологических проблем СО РАН. Но если для первого оценивали пробы воды в устье, то Мария Смирнова исследовала еще и донные отложения. В Камышенке, например, нашлись тяжелые металлы (цинк, медь, никель, свинец).

За карьером и несколькими Камышенскими переулками речка образует небольшое озеро. Здесь даже водится рыба, но вода выглядит грязной

За карьером и несколькими Камышенскими переулками речка образует небольшое озеро. Здесь даже водится рыба, но вода выглядит грязной

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Через трубы Камышенка проходит под дорогой вдоль Бугринского моста

Через трубы Камышенка проходит под дорогой вдоль Бугринского моста

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Под мостом на берегах уже не узнаваемой Камышенки кучи мусора — как, впрочем, под любым мостом на берегах любой городской речки

Под мостом на берегах уже не узнаваемой Камышенки кучи мусора — как, впрочем, под любым мостом на берегах любой городской речки

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Здесь маленькая Камышенка встречается с Плющихой

Здесь маленькая Камышенка встречается с Плющихой

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СЮЖЕТ

Малые реки Новосибирска

Под Бугринским мостом Камышенка встречается со «старшей сестрой» — Плющихой. И уже вместе они бегут дальше: в Иню и Обь. О самой Плющихе НГС подробно рассказывал две недели назад: мы прошли от истока речки возле Раздольного, мимо дач и военной базы до места ее встречи с Камышенкой и протокой Оби.

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Октябрьский районрекаречкамалые реки НовосибирскаКамышенка
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