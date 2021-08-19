Какая речка самая крутая? Гуляем по холмистым берегам Камышенки — с полянками для пикников и склонами костяники

Камышенка — речка-малышка, самая короткая из официальных малых рек Новосибирска: ее длина всего 4 км. Начало Камышенка берет в глубоком логу между частными домами Кленовой улицы на Ключ-Камышенском плато. Впрочем, речку тут не увидеть не только из-за глубины лога.



— Ее тут, считай, нет: просто влажная земля, — говорит житель одного из домов на краю лога Сергей. — Это дальше она воду накапливает.

