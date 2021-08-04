Плеск в джунглях: прогулка вдоль речки Плющихи — через военный полигон, по скалам и крутым берегам (много красивых фото)

Запруду сделали в конце 1950-х для Раздольненского колхоза: по берегам были выпасы, и она стала огромной поилкой для коров. Но укрепили дамбу уже дачники, говорит Валерий Александрович: несколько раз ее прорывало, пока они не уложили трубы, по которым река бежит дальше.



Сейчас запруда не только источник воды для садовых участков, но и место для отдыха: здесь есть лесенка в воду, под березами — кострища. И, конечно, небольшая стихийная свалка.

