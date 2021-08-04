Плеск в джунглях: прогулка вдоль речки Плющихи — через военный полигон, по скалам и крутым берегам (много красивых фото)

Минобороны построило полигон на месте коровника на берегу Плющихи
Плющиха — не самая значимая городская река. Она, пожалуй, не может похвастаться такой богатой историей, как Каменка или Тула, или таким разномастным окружением, как
Плющиху, одну из длинных правобережных речек, раньше называли Плещухой. По крайней мере, такое устаревшее название дают в
Длина речки —
В Плющиху стекаются несколько крупных ручьев, которые образуют множество озер и запруд. Одни из них больше, как озеро Лесное в районе Гусинобродского кладбища или Квадратка в районе Плющихинского жилмассива, другие меньше, вроде Собачьего на Лазурной. Но сама Плющиха запружена только в одном месте.
Официально у запруды названия нет, но она, по всей видимости, популярна: местные дачники для локальных туристов даже установили указатель на озеро. На его берегу, по данным публичной кадастровой карты, расположен учебно-тренировочный полигон-стрельбище. Правда, рассказал местный рыбак Валерий Александрович, военные появились здесь относительно недавно.
— Здесь раньше была дойка, в этом месте стоял аппарат, который гнал воду на дойку, там всё мыли, — описывает рукой закрытый для гражданских берег рыбак. — Как колхозы стали распадаться, всё убрали, был пустырь. Потом на этом пустыре поставили вот это стрельбище, туда вход очень строгий.
Запруду сделали в конце
Сейчас запруда не только источник воды для садовых участков, но и место для отдыха: здесь есть лесенка в воду, под березами — кострища. И, конечно, небольшая стихийная свалка.
За дамбой Плющиха несколько километров бежит по краю леса, мимо исправительной колонии и лечебно-исправительного учреждения (которые, кстати, штрафовали за сброс в речку нечистот), собирая по пути ручьи, и так достигает первого места, названного ее именем, — дачной «Плющихинской поймы». Отсюда начинается ее путешествие по многочисленным СНТ, которые река нанизывает на себя, как бусины.
Чаще всего подходы к воде в дачных поселках закрыты, да и сама Плющиха, как правило, укрыта от людей плотными зарослями ивняка и кленов — подобраться непросто. При этом в СНТ дважды встречается улица Набережная Плющихи (в СНТ «Ветеран» и «Ветеран-7»), которая затем повторяется уже в городе.
В районе дач в русле лесной изначально речки ожидаемо появляется мусор: изредка встречаются автомобильные покрышки или бамперы, но в основном это пластиковые бутылки. Какие-то успели уже зарасти тиной, другие явно брошены в воду совсем недавно.
Ландшафт в пойме Плющихи нескучный: улицы и гравийные дороги то круто взбираются наверх, то резко уходят вниз. На границе обществ «Культура» и «Ветеран-1» дорога и вовсе обнажает скалы. В подготовленном в 2006 году для Минприроды отчете о состоянии окружающей среды указано, что по Плющихе местами есть выходы радоновых вод, которые проходят как раз через граниты и гранодиориты, которые на глубине
Там, где заканчиваются дачи и начинается городской частный сектор (хотя, если честно, особой разницы, кроме формальной, между ними нет), в Плющиху впадает крупный ручей, поэтому переходов через воду здесь два: один — по мосту через ручей, другой — по переезду в сторону новостроек улицы Выборной.
В просвете между деревьями внизу оврага видна заиленная часть речки, совсем непохожей на быструю лесную Плющиху. Между тем, уверяет жительница улицы Переселенческой Лариса Николаевна, там каждый год селятся утки и водятся ондатры.
— Это сейчас речка плохая стала, а раньше хорошая была, в ней вообще-то хариуса ловили, у меня где-то фотки от отца есть, — говорит женщина. — Даже пили воду.
Перед мостом, по словам местных жителей, много лет располагалась пчелобаза, а рядом была старица с ледяной и очень чистой ключевой водой. Около 10 лет назад пчельник продали, сейчас здесь работает компания, которая вывозит мусор и доставляет чернозем и щебень, а старицу постепенно почти всю засыпали.
В русле реки в этом месте много мусора. Металла, правда, нет: на левом берегу речки стоит пункт приема металлолома. Зато пластика очень много. Местная старожилка Татьяна Макаровна вспомнила, что когда-то разбирать мусорную дамбу под мостом приезжали «какие-то ребята», но это была разовая акция. Сейчас волонтеры если и делают уборку, то в Инюшенском бору.
— Я сама чистила, чтобы не подмывало. Тут бутылки в основном, — говорит она. — В дожди глина течет — наверное, с МЖК, там подмывает.
В частном секторе через речку есть пара мостиков. Один из них ведет с пересекающего несколько параллельных улиц проезда в лес, к лыжной базе «Буревестник». С другого, уже за Кировским мостом, начинается
Одно из двух мест, где речка ненадолго уходит под землю, — это железнодорожная насыпь. Второе — улица Большевистская, и только здесь для речки построили бетонный коридор.
За Большевистской овраг, по которому проходит русло реки, более пологий, и между улицами плотно населенного частного сектора через нее перекинуто еще три мостика. Здесь же находится городская Набережная Плющихи. Леонид Георгиевич, который уже 64 года живет на этой улице, смеется: раньше в названии еще река была, а теперь осталась только Плющиха.
— Когда я маленький был, мы [из реки] воду брали, огороды поливали, рыбу ловили: из Оби, из Ини сюда заходила. Ондатра жила. Когда вода чистая была, она же ключевая, мы там постоянно болтались, — вспоминает он. — А потом построили химфармзавод, инструментальный завод, а очистных не строили — всё это в Плющиху. Загадили.
По словам Леонида Георгиевича, пока на производствах не построили очистные сооружения, река постоянно меняла цвет и запах, «смотреть страшно было» — как и
Вообще, речка не выглядит грязной, хотя по отчету Минприроды 2006 года (более новый документ в открытом доступе найти не удалось, а этот отчет был загружен на сайт правительства в 2014 году) Плющиха получила класс качества
Плющиха — не такая полноводная река, как, например, Каменка, но в районе Оби дома подмывает, признался Леонид Георгиевич: в некоторых домах и летом из подвалов приходится выкачивать воду. Зато паводок 2015 года местные жители пережили спокойно: говорят, почти не заметили.
Мнения справочников о том, куда впадает Плющиха, расходятся: 2ГИС и «Яндекс» считают, что она впадает в Обь в районе «Европейского Берега», Google после заводи Оби рисует русло реки дальше, до Ини. В данных Государственного водного реестра устье речки указано в
Благоустроить малые реки Новосибирска городские власти совместно с областным правительством планировали еще в 2006 году, постепенно наращивая объемы. Тогда же обещали жестко наказывать тех, кто сбрасывает в реки мусор. Но, похоже, что-то пошло не так. Дождется ли благоустройства Плющиха, неясно. Парк в ее пойме заложили в проект планировки еще в 2010 году, но проекты планировки обычно слишком часто перекраивают — не в пользу парков.