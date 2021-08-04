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Плеск в джунглях: прогулка вдоль речки Плющихи — через военный полигон, по скалам и крутым берегам (много красивых фото)

В реку стекаются родниковые ручьи, и когда-то здесь ловили хариуса — всё испортили заводы и люди

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Плющиха не может похвастаться озерами, зато у нее есть красивейшая запруда: раньше здесь пасли и доили коров, а теперь осели военные

Плющиха не может похвастаться озерами, зато у нее есть красивейшая запруда: раньше здесь пасли и доили коров, а теперь осели военные

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Минобороны построило полигон на месте коровника на берегу Плющихи

Плющиха — не самая значимая городская река. Она, пожалуй, не может похвастаться такой богатой историей, как Каменка или Тула, или таким разномастным окружением, как 1-я и 2-я Ельцовки. Но ее название многократно повторяется на карте города: именем речки названы жилмассив и садовые общества, несколько улиц и переулков. Да и какая еще городская речка может похвастаться сразу тремя набережными? НГС побывал в глубоком овраге, откуда берет начало речка Плющиха, и прошел вдоль ее русла до встречи с большими реками.

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Плющиху, одну из длинных правобережных речек, раньше называли Плещухой. По крайней мере, такое устаревшее название дают в 15-м томе серии «Ресурсы поверхностных вод СССР: гидрологическая изученность», который посвящен Алтаю и Западной Сибири.

В глубине оврага меленькую лесную речку не видно, но если прислушаться, за шумом ветра в листве можно уловить журчание воды

В глубине оврага меленькую лесную речку не видно, но если прислушаться, за шумом ветра в листве можно уловить журчание воды

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Длина речки — 12 км, а ее исток находится между границей села Раздольного и ТСН «Лесное», недалеко от Гусинобродского тракта. Она берет начало в глубоком овраге с обрывистыми берегами, несколькими метрами ниже уровня еле заметной дороги по краю оврага, которая тянется между кустами дикой малины и недавно обнаруженного здесь борщевика.

На дачах установили указатель — видимо, здесь постоянно интересуются дорогой к озеру

На дачах установили указатель — видимо, здесь постоянно интересуются дорогой к озеру

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Названия у единственной запруды Плющихи нет, но местные жители отлично знают это место: сюда приходят и приезжают отдохнуть у воды и порыбачить

Названия у единственной запруды Плющихи нет, но местные жители отлично знают это место: сюда приходят и приезжают отдохнуть у воды и порыбачить

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В Плющиху стекаются несколько крупных ручьев, которые образуют множество озер и запруд. Одни из них больше, как озеро Лесное в районе Гусинобродского кладбища или Квадратка в районе Плющихинского жилмассива, другие меньше, вроде Собачьего на Лазурной. Но сама Плющиха запружена только в одном месте.

Сейчас на бывшей территории колхоза военное стрельбище с тренажерами

Сейчас на бывшей территории колхоза военное стрельбище с тренажерами

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Официально у запруды названия нет, но она, по всей видимости, популярна: местные дачники для локальных туристов даже установили указатель на озеро. На его берегу, по данным публичной кадастровой карты, расположен учебно-тренировочный полигон-стрельбище. Правда, рассказал местный рыбак Валерий Александрович, военные появились здесь относительно недавно.

У самой воды здесь построили, судя по всему, баню: с мостками прямо в запруду и вот таким бассейном с водопадом

У самой воды здесь построили, судя по всему, баню: с мостками прямо в запруду и вот таким бассейном с водопадом

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— Здесь раньше была дойка, в этом месте стоял аппарат, который гнал воду на дойку, там всё мыли, — описывает рукой закрытый для гражданских берег рыбак. — Как колхозы стали распадаться, всё убрали, был пустырь. Потом на этом пустыре поставили вот это стрельбище, туда вход очень строгий.

Место ценят рыбаки...

Место ценят рыбаки...

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... и просто любители отдохнуть у воды и искупаться

... и просто любители отдохнуть у воды и искупаться

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Ценят, к сожалению, не настолько высоко, чтобы увозить и уносить мусор с берегов с собой

Ценят, к сожалению, не настолько высоко, чтобы увозить и уносить мусор с берегов с собой

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Запруду сделали в конце 1950-х для Раздольненского колхоза: по берегам были выпасы, и она стала огромной поилкой для коров. Но укрепили дамбу уже дачники, говорит Валерий Александрович: несколько раз ее прорывало, пока они не уложили трубы, по которым река бежит дальше.

Сейчас запруда не только источник воды для садовых участков, но и место для отдыха: здесь есть лесенка в воду, под березами — кострища. И, конечно, небольшая стихийная свалка.

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Пойма реки находится в низине — так низко, что кажется, будто ТЭЦ-5 стоит на холме

Пойма реки находится в низине — так низко, что кажется, будто ТЭЦ-5 стоит на холме

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Местные гравийные дороги такие пыльные, что листва кленов и ив, которыми поросли берега Плющихи, скорее серая, чем зеленая

Местные гравийные дороги такие пыльные, что листва кленов и ив, которыми поросли берега Плющихи, скорее серая, чем зеленая

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В реке под переездами, как и во всех городских речках, видны бутылки: будто кто-то специально ждал предупреждающей синей таблички, чтобы их сюда бросить

В реке под переездами, как и во всех городских речках, видны бутылки: будто кто-то специально ждал предупреждающей синей таблички, чтобы их сюда бросить

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За дамбой Плющиха несколько километров бежит по краю леса, мимо исправительной колонии и лечебно-исправительного учреждения (которые, кстати, штрафовали за сброс в речку нечистот), собирая по пути ручьи, и так достигает первого места, названного ее именем, — дачной «Плющихинской поймы». Отсюда начинается ее путешествие по многочисленным СНТ, которые река нанизывает на себя, как бусины.

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Чаще всего подходы к воде в дачных поселках закрыты, да и сама Плющиха, как правило, укрыта от людей плотными зарослями ивняка и кленов — подобраться непросто. При этом в СНТ дважды встречается улица Набережная Плющихи (в СНТ «Ветеран» и «Ветеран-7»), которая затем повторяется уже в городе.

Возле общества «Культура» на речке тоже сделали запруду, но совсем небольшую

Возле общества «Культура» на речке тоже сделали запруду, но совсем небольшую

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Из запруды речка сбегает небольшим водопадом

Из запруды речка сбегает небольшим водопадом

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Здесь, похоже, тоже любят отдыхать местные. Увы

Здесь, похоже, тоже любят отдыхать местные. Увы

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В остальном, конечно, люди тут культурные и вежливые. Даже в угрозах

В остальном, конечно, люди тут культурные и вежливые. Даже в угрозах

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Между двумя обществами через реку есть переход и переезд. Что появилось раньше, выяснить не удалось

Между двумя обществами через реку есть переход и переезд. Что появилось раньше, выяснить не удалось

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В районе дач в русле лесной изначально речки ожидаемо появляется мусор: изредка встречаются автомобильные покрышки или бамперы, но в основном это пластиковые бутылки. Какие-то успели уже зарасти тиной, другие явно брошены в воду совсем недавно.

Дорога к переезду круто спускается по показавшейся из земли скале

Дорога к переезду круто спускается по показавшейся из земли скале

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За переездом и мостиком речка привычно прячется в ивах и кленах

За переездом и мостиком речка привычно прячется в ивах и кленах

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Ландшафт в пойме Плющихи нескучный: улицы и гравийные дороги то круто взбираются наверх, то резко уходят вниз. На границе обществ «Культура» и «Ветеран-1» дорога и вовсе обнажает скалы. В подготовленном в 2006 году для Минприроды отчете о состоянии окружающей среды указано, что по Плющихе местами есть выходы радоновых вод, которые проходят как раз через граниты и гранодиориты, которые на глубине 50–200 м содержат радиоактивные минералы.

Река почти подбирается к названному в ее честь жилмассиву, но так с ним и не встречается

Река почти подбирается к названному в ее честь жилмассиву, но так с ним и не встречается

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Несмотря на то что река назвала здесь два дачных общества и несколько улиц, саму ее тут не слишком жалуют

Несмотря на то что река назвала здесь два дачных общества и несколько улиц, саму ее тут не слишком жалуют

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То чувство, когда ты «Цветущая Плющиха», но цветешь как-то странно

То чувство, когда ты «Цветущая Плющиха», но цветешь как-то странно

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Там, где заканчиваются дачи и начинается городской частный сектор (хотя, если честно, особой разницы, кроме формальной, между ними нет), в Плющиху впадает крупный ручей, поэтому переходов через воду здесь два: один — по мосту через ручей, другой — по переезду в сторону новостроек улицы Выборной.

Фамилии ответственного за вывоз мусора на выезде с дач нет. Наверное, он стесняется

Фамилии ответственного за вывоз мусора на выезде с дач нет. Наверное, он стесняется

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Если вы можете рассмотреть небольшое желто-зеленое пятно немного ниже центра кадра, то знайте: это вода

Если вы можете рассмотреть небольшое желто-зеленое пятно немного ниже центра кадра, то знайте: это вода

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В просвете между деревьями внизу оврага видна заиленная часть речки, совсем непохожей на быструю лесную Плющиху. Между тем, уверяет жительница улицы Переселенческой Лариса Николаевна, там каждый год селятся утки и водятся ондатры.

— Это сейчас речка плохая стала, а раньше хорошая была, в ней вообще-то хариуса ловили, у меня где-то фотки от отца есть, — говорит женщина. — Даже пили воду.

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В месте, где заканчиваются дачи и начинаются частные дома (если, конечно, между ними есть разница), в Плющиху впадает ручей, по ширине такой же как сама речка. Поэтому и мостик через него серьезный

В месте, где заканчиваются дачи и начинаются частные дома (если, конечно, между ними есть разница), в Плющиху впадает ручей, по ширине такой же как сама речка. Поэтому и мостик через него серьезный

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Через саму речку тоже проложили дорогу — она ведет с дач на улицу Выборную

Через саму речку тоже проложили дорогу — она ведет с дач на улицу Выборную

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Перед мостом, по словам местных жителей, много лет располагалась пчелобаза, а рядом была старица с ледяной и очень чистой ключевой водой. Около 10 лет назад пчельник продали, сейчас здесь работает компания, которая вывозит мусор и доставляет чернозем и щебень, а старицу постепенно почти всю засыпали.

Местные жители говорят, что раньше Плющиха была очень чистой и в ней даже можно было поймать хариуса

Местные жители говорят, что раньше Плющиха была очень чистой и в ней даже можно было поймать хариуса

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Русло когда-то прочищали, чтобы река не разливалась и не подмывала дома, но с тех прошло немало времени

Русло когда-то прочищали, чтобы река не разливалась и не подмывала дома, но с тех прошло немало времени

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Берегоукрепление здесь в буквальном смысле слеплено из того, что нашлось в хозяйстве

Берегоукрепление здесь в буквальном смысле слеплено из того, что нашлось в хозяйстве

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В русле реки в этом месте много мусора. Металла, правда, нет: на левом берегу речки стоит пункт приема металлолома. Зато пластика очень много. Местная старожилка Татьяна Макаровна вспомнила, что когда-то разбирать мусорную дамбу под мостом приезжали «какие-то ребята», но это была разовая акция. Сейчас волонтеры если и делают уборку, то в Инюшенском бору.

— Я сама чистила, чтобы не подмывало. Тут бутылки в основном, — говорит она. — В дожди глина течет — наверное, с МЖК, там подмывает.

Этот живописный мост ведет на заросшее футбольное поле, к лесу и дальше — к базе «Буревестник». Но яркие розовые цветы — опасный для речных пойм сорняк: он быстро распространяется, вытесняя все другие виды, и не укрепляет, а разрушает берега

Этот живописный мост ведет на заросшее футбольное поле, к лесу и дальше — к базе «Буревестник». Но яркие розовые цветы — опасный для речных пойм сорняк: он быстро распространяется, вытесняя все другие виды, и не укрепляет, а разрушает берега

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Кажется, что вода в речке очень грязная. На самом деле она прозрачная — ее просто мало, через нее просвечивает песчаное дно, и часть песка она уносит с собой по течению

Кажется, что вода в речке очень грязная. На самом деле она прозрачная — ее просто мало, через нее просвечивает песчаное дно, и часть песка она уносит с собой по течению

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В частном секторе через речку есть пара мостиков. Один из них ведет с пересекающего несколько параллельных улиц проезда в лес, к лыжной базе «Буревестник». С другого, уже за Кировским мостом, начинается 1-й переулок Плющихи. Третий, к которому по почти отвесному обрыву ведет крутая лестница, завершает улицу Правый Берег Плющихи.

Такая маленькая речка — и такой огромный мост. Но и соединяет он не берега реки, а проложен поперек глубокого оврага

Такая маленькая речка — и такой огромный мост. Но и соединяет он не берега реки, а проложен поперек глубокого оврага

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Заросли ивы и клена в пойме речки выглядят сверху совершенно непроходимыми — сплошной паттерн, похожий на стереокартинки: посмотри под нужным углом и увидишь Плющиху

Заросли ивы и клена в пойме речки выглядят сверху совершенно непроходимыми — сплошной паттерн, похожий на стереокартинки: посмотри под нужным углом и увидишь Плющиху

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На карте есть Правый Берег Плющихи, Левый Берег Плющихи, три Набережных Плющихи и <nobr class="_">1-й</nobr> (и единственный) переулок Плющихи — это не считая жилмассива и садовых обществ в честь реки

На карте есть Правый Берег Плющихи, Левый Берег Плющихи, три Набережных Плющихи и 1-й (и единственный) переулок Плющихи — это не считая жилмассива и садовых обществ в честь реки

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Мост кажется очень основательным, но встреченный на пути к нему местный житель предупредил: местами он очень шаткий. И действительно

Мост кажется очень основательным, но встреченный на пути к нему местный житель предупредил: местами он очень шаткий. И действительно

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К мосту ведет очень крутая лестница: даже летом спускаться по ней немного страшновато, а подниматься — утомительно. Зато можно оценить высоту оврага, по которому бежит Плющиха

К мосту ведет очень крутая лестница: даже летом спускаться по ней немного страшновато, а подниматься — утомительно. Зато можно оценить высоту оврага, по которому бежит Плющиха

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У этого моста журналисты НГС встретили самую масштабную из всех стихийных свалок вдоль русла речки: до сих пор это были лишь небольшие дамбы из пластиковых бутылок и они же по берегам, но здесь люди «старались»

У этого моста журналисты НГС встретили самую масштабную из всех стихийных свалок вдоль русла речки: до сих пор это были лишь небольшие дамбы из пластиковых бутылок и они же по берегам, но здесь люди «старались»

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С насыпи Плющиха выглядит как темная лента среди зелени

С насыпи Плющиха выглядит как темная лента среди зелени

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Одно из двух мест, где речка ненадолго уходит под землю, — это железнодорожная насыпь. Второе — улица Большевистская, и только здесь для речки построили бетонный коридор.

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За Большевистской овраг, по которому проходит русло реки, более пологий, и между улицами плотно населенного частного сектора через нее перекинуто еще три мостика. Здесь же находится городская Набережная Плющихи. Леонид Георгиевич, который уже 64 года живет на этой улице, смеется: раньше в названии еще река была, а теперь осталась только Плющиха.

От надземного моста вглубь частного сектора через Плющиху перекинут мост — всего подобных мостов через речку здесь три, один ведет к школе

От надземного моста вглубь частного сектора через Плющиху перекинут мост — всего подобных мостов через речку здесь три, один ведет к школе

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Мусор в реке в этом частном секторе в основном строительный, и его не так уж много — меньше, чем по другую сторону Большевистской

Мусор в реке в этом частном секторе в основном строительный, и его не так уж много — меньше, чем по другую сторону Большевистской

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— Когда я маленький был, мы [из реки] воду брали, огороды поливали, рыбу ловили: из Оби, из Ини сюда заходила. Ондатра жила. Когда вода чистая была, она же ключевая, мы там постоянно болтались, — вспоминает он. — А потом построили химфармзавод, инструментальный завод, а очистных не строили — всё это в Плющиху. Загадили.

По словам Леонида Георгиевича, пока на производствах не построили очистные сооружения, река постоянно меняла цвет и запах, «смотреть страшно было» — как и 2-я Ельцовка. До сих пор водой откуда-то приносит, говорит мужчина, какие-то ампулы: когда около 10 лет назад русло речки чистили, грунт доставали на берега, и в нем чего только не было.

Ближе к Оби речка разливается, становится тише — в первую очередь из-за огромной пластиковой «дамбы»

Ближе к Оби речка разливается, становится тише — в первую очередь из-за огромной пластиковой «дамбы»

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Уже настоящая дамба пересекает пролив Оби — сюда Плющиха впадает, чтобы внезапно появиться на карте за Бугринским мостом и встретиться с Иней. Вероятно, раньше пролива не было, а данные остались

Уже настоящая дамба пересекает пролив Оби — сюда Плющиха впадает, чтобы внезапно появиться на карте за Бугринским мостом и встретиться с Иней. Вероятно, раньше пролива не было, а данные остались

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Вообще, речка не выглядит грязной, хотя по отчету Минприроды 2006 года (более новый документ в открытом доступе найти не удалось, а этот отчет был загружен на сайт правительства в 2014 году) Плющиха получила класс качества 3 «Б» — очень загрязненная. И, кажется, с тех пор каких-то мер по ее очистке не проводилось, и местные жители относятся к ее воде настороженно.

В районе новостроек можно встретить купающихся людей и рыбаков, а в кустах, там, где их никто не побеспокоит, — серых цапель

В районе новостроек можно встретить купающихся людей и рыбаков, а в кустах, там, где их никто не побеспокоит, — серых цапель

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Плющиха — не такая полноводная река, как, например, Каменка, но в районе Оби дома подмывает, признался Леонид Георгиевич: в некоторых домах и летом из подвалов приходится выкачивать воду. Зато паводок 2015 года местные жители пережили спокойно: говорят, почти не заметили.

Мнения справочников о том, куда впадает Плющиха, расходятся: 2ГИС и «Яндекс» считают, что она впадает в Обь в районе «Европейского Берега», Google после заводи Оби рисует русло реки дальше, до Ини. В данных Государственного водного реестра устье речки указано в 1 км от устья Ини. Так что с небольшой натяжкой можно сказать, что Плющиха впадает в Иню и Обь почти одновременно.

СЮЖЕТ

Малые реки Новосибирска

Благоустроить малые реки Новосибирска городские власти совместно с областным правительством планировали еще в 2006 году, постепенно наращивая объемы. Тогда же обещали жестко наказывать тех, кто сбрасывает в реки мусор. Но, похоже, что-то пошло не так. Дождется ли благоустройства Плющиха, неясно. Парк в ее пойме заложили в проект планировки еще в 2010 году, но проекты планировки обычно слишком часто перекраивают — не в пользу парков.

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Октябрьский районРаздольноемалые реки НовосибирскаПлющиха
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