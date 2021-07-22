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Амазонка левого берега: путешествие по берегам самой длинной речки Новосибирска — взрывал ли Колчак здесь мост

Когда-то на ее берегах строили первые деревни и ставили мельницы, а теперь сбрасывают мусор КАМАЗами

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Тула — речка с самыми современными мостами: старые снесло водой в 2015 году

Тула — речка с самыми современными мостами: старые снесло водой в 2015 году

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Опора легендарного моста на Туле стала частью построенного дома

На левом берегу Новосибирска только одна малая река — зато какая! Тула — самая длинная городская речка: ее путь к Оби тянется больше 70 километров через поля, сёла и поселки, садовые общества, частный сектор и новостройки. В ней сохранились вековые опоры мостов, к берегам в неожиданных местах причаливают лодочки, а ближе к Оби небольшая речка обзаводится собственным островом. НГС отправился далеко за город, чтобы найти исток Тулы, и прошел десятки километров вдоль ее русла до встречи с Обью.

Тула (с ударением на «а» — без пряников и самоваров) — самая длинная новосибирская малая река, местная, можно сказать, Амазонка. По данным Википедии, ее длина 72–75 км, а исток находится далеко за городской чертой, за поселком Степной в Ордынском районе.

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В этой низине, если верить координатам водного реестра, из подземного родника и берет начало речка Тула

В этой низине, если верить координатам водного реестра, из подземного родника и берет начало речка Тула

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Координаты водного реестра приводят в овраг между полями, где под травой прячутся кусты земляники. Но в нужной точке, хотя и весьма сырой, журналисты НГС открытую воду не нашли. Вероятно, часть пути от истока река проходит под землей и именно это и подразумевается в неопределенной черте между 72 и 75 км ее длины.

Пруд окружен полями и небольшими лесополосами, летом здесь очень красиво

Пруд окружен полями и небольшими лесополосами, летом здесь очень красиво

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Вдоль берегов пруда множество машин и рыбаков: на рыбалку сюда приезжают целыми семьями с палатками

Вдоль берегов пруда множество машин и рыбаков: на рыбалку сюда приезжают целыми семьями с палатками

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В Степном, наверняка не без помощи родников, из которых берет начало Тула, разливается большой пруд по названию поселка. В пруду разводят рыбу, и у него даже есть группа «ВКонтакте»: рыбалка здесь платная, но, судя по количеству рыбаков в будний день, популярная. Здесь можно поймать карпа, сазана, толстолобика, белого амура, карася, окуня и щуку.

Через дренажные трубы вода перебирается на другую сторону дороги, а на случай высокой воды дополнительно построили трубу-колодец

Через дренажные трубы вода перебирается на другую сторону дороги, а на случай высокой воды дополнительно построили трубу-колодец

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С другой стороны вода граничит с кладбищем и встречается собственно с речкой Тулой

С другой стороны вода граничит с кладбищем и встречается собственно с речкой Тулой

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Из пруда через дренажные трубы вода уходит на другую сторону дороги и мимо кладбища добегает до еще узкого русла Тулы, чтобы накопить влаги для полей, а потом направиться к городу.

Традиционно реки дают имена местам на карте: Туле посвящены поселки Верх-Тула и Тулинский, улица Тульская, микрорайон Затулинка

Традиционно реки дают имена местам на карте: Туле посвящены поселки Верх-Тула и Тулинский, улица Тульская, микрорайон Затулинка

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Хотя вдоль всего русла речки живут люди, за городом они ее берегут: вода здесь очень чистая

Хотя вдоль всего русла речки живут люди, за городом они ее берегут: вода здесь очень чистая

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На берега здесь лишнего тоже не бросают — в отличие от городских жителей

На берега здесь лишнего тоже не бросают — в отличие от городских жителей

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Как и Каменка, Тула дала название многим местам на карте: населенным пунктам, улицам и микрорайонам. Среди них, например, Верх-Тула — большое и развитое село под Новосибирском, которое старше Новосибирска в два раза.

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В прошлом году после разрушительного паводка 2015 года на Туле восстановили дамбу

В прошлом году после разрушительного паводка 2015 года на Туле восстановили дамбу

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Ближайший сосед Верх-Тулы — поселок 8 Марта, за которым речка упирается в красивую дамбу. Каждый год речка разливается, заполняя весь луг, и дамба тормозит ее на подходе к городу. Но это сооружение — версия 2.0: в 2015 году паводок был настолько сильный, что дамба не выдержала, и её пришлось обновлять. Правда, на это потребовалось целых пять лет.

Дамба сдерживает воду весной: она заливает луг, но не угрожает домам. Сюда приходят местные жители, чтобы просто полюбоваться рекой

Дамба сдерживает воду весной: она заливает луг, но не угрожает домам. Сюда приходят местные жители, чтобы просто полюбоваться рекой

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С прошлой осени дамбу уже успели разграбить, говорит жительница поселка 8 Марта Татьяна: раньше между опорами еще были металлические решетки, сдерживающие напор воды и мусор. Но мусора в реке, впрочем, почти нет. Татьяна говорит, что живет в поселке с 1996 года, и вода в Туле всегда была чистейшая.

— Когда мы переехали сюда, мы даже сдавали на анализ воду. Сказали, купаться можно, но не разрешили только потому, что здесь нет спасателей. Здесь даже раки водятся — это говорит о том, что вода чистая, — рассказала женщина.

На берегу Тулы построено уже знакомое нам по прогулке вдоль Каменки сооружение: как тогда отметили читатели, это старая водокачка

На берегу Тулы построено уже знакомое нам по прогулке вдоль Каменки сооружение: как тогда отметили читатели, это старая водокачка

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Пройти пешком все 72 (или 75) километров реки очень сложно, поэтому, полюбовавшись дамбой, мы отправились к городской черте — все-таки рубрика посвящена городским речкам. Тула встречается с городом в районе Хилокской автостанции, но сперва почти не меняет сельского окружения и бежит по новосибирским садовым обществам.

В городе о речке постоянно напоминают яркими синими табличками, но толку от этого, кажется, нет: горожане Тулу почти не замечают

В городе о речке постоянно напоминают яркими синими табличками, но толку от этого, кажется, нет: горожане Тулу почти не замечают

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Едва река попадает в город, ее берега вместо травы и деревьев обрастают мусором: покрышками, пакетами, бутылками

Едва река попадает в город, ее берега вместо травы и деревьев обрастают мусором: покрышками, пакетами, бутылками

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Недалеко от границы города 543-м домом заканчивается улица, названная в честь реки. Тульская следует за речкой на протяжении всего ее пути по Новосибирску, практически до устья. Улица с рекой, отмечает сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев, «нанизывают» на себя три деревни, которые уже растворились в городе: здесь — Ерестная, дальше Вертково, у Оби — Бугры.

Летом под мостом относительно сухо и много места, но весной река наверняка заливает и кострище, и большую часть этой территории

Летом под мостом относительно сухо и много места, но весной река наверняка заливает и кострище, и большую часть этой территории

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Под мостом, по которому проходит улица Петухова, нашелся чей-то укромный уголок

Под мостом, по которому проходит улица Петухова, нашелся чей-то укромный уголок

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Пространство под мостом, по которому прямо над речкой проходит улица Петухова, явно пользуется популярностью: здесь нашлось и чье-то кострище, и сваленные в груду матрасы и одеяла. Велика вероятность, что эта жизнь — в числе основных причин того, что берега реки в этом месте полны мусора. В самом деле, не устанавливать же здесь мусорные контейнеры.

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«Тёщин язык» — длинный изгибающийся поворот дороги, который краем соприкасается с берегом Тулы

«Тёщин язык» — длинный изгибающийся поворот дороги, который краем соприкасается с берегом Тулы

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Опоры старого моста уже почти не угадываются: одна сильно заросла...

Опоры старого моста уже почти не угадываются: одна сильно заросла...

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...другая стала частью построенного позже дома

...другая стала частью построенного позже дома

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На краю бывшей деревни Ерестной Тула проходит мимо всегда стоящего «тёщиного языка», под железнодорожным мостом. А чуть дальше можно заметить старые опоры самого первого моста. Вокруг них, говорит Константин Голодяев, ходит множество слухов.

— И Колчак-де его взорвал, и диверсия была в 1937 году, из-за которой строивший его немец застрелился, — рассказал сотрудник музея. — На самом деле мост этот был построен в 1930 году вместе с Комсомольским мостом через Обь и после войны уже не справлялся с грузопотоком. Рядом проложили новую нитку и более мощный мост, а старый демонтировали.

Для сборщиков металлолома русла рек — один из главных источников добычи

Для сборщиков металлолома русла рек — один из главных источников добычи

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Под мостом мужчины вытаскивают из воды металл — в основном отлетевшие от моста старые крепления и то, что приносит течением. На ироничный вопрос «Волонтерите?» один из них так же иронично заметил: «Всё вместе!»

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Этот мостик через Тулу — один из первых пешеходных на территории города — видимо, популярностью не пользуется, и восстанавливать его не стали

Этот мостик через Тулу — один из первых пешеходных на территории города — видимо, популярностью не пользуется, и восстанавливать его не стали

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Почти все другие мосты — основательные, на металлических опорах. С них местные жители кормят уток, которых здесь множество

Почти все другие мосты — основательные, на металлических опорах. С них местные жители кормят уток, которых здесь множество

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Для дачников мостики через Тулу — самый простой и быстрый способ добраться, например, до магазинов

Для дачников мостики через Тулу — самый простой и быстрый способ добраться, например, до магазинов

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При этом мостики не совсем пешеходные: несколько раз журналистов НГС на них догоняли мотоциклисты и подростки на мотороллерах

При этом мостики не совсем пешеходные: несколько раз журналистов НГС на них догоняли мотоциклисты и подростки на мотороллерах

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На территории дач подойти к воде почти невозможно: река прячется за плотной дачной застройкой, а редкие проходы обычно заблокированы. Мостов через Тулу куда меньше, чем, например, через Каменку, и они преимущественно двух видов: либо полуразрушенные, либо непривычно основательные. В 2015 году многие мостики снесло паводком, и восстанавливали их всем миром.

Однажды, по планам властей, дачи должны сменить парки

Однажды, по планам властей, дачи должны сменить парки

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Хотя гулять приятно и по запущенным берегам Тулы — такая она спокойная и умиротворяющая

Хотя гулять приятно и по запущенным берегам Тулы — такая она спокойная и умиротворяющая

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Тула — единственная речка на левом берегу Оби, поэтому вдоль нее городские власти уже много лет планируют парки: сперва один, потом предложили целую серию парков на месте дач. Но по ленивой атмосфере на улицах и в переулках садовых обществ у реки понимаешь, что всё это суета, которую в ближайшие годы никто наводить не будет.

После весенней чистки берегов река стала заметно прозрачнее и бежит немного быстрее

После весенней чистки берегов река стала заметно прозрачнее и бежит немного быстрее

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Несмотря на то что мусор в реках в городской черте кажется чем-то совершенно обыденным, в Туле его почти нет: на контрасте с 1-й Ельцовкой, например, это поражает. Генеральную уборку на участке реки в районе Петухова провели этой весной: стихийные свалки в руслах рек мешают свободному течению воды, а это во время паводка опасно.

В Тулу ведут трубы с неизвестными стоками, а между садовыми обществами «Цветущая Сибирь» и «Коллективный Труд» впадает ручей

В Тулу ведут трубы с неизвестными стоками, а между садовыми обществами «Цветущая Сибирь» и «Коллективный Труд» впадает ручей

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Через ручей перекинут собственный мостик, но весной и осенью переходить по нему нужно осторожно: ограждение есть только с одной стороны

Через ручей перекинут собственный мостик, но весной и осенью переходить по нему нужно осторожно: ограждение есть только с одной стороны

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Масштабную расчистку в Туле проводят примерно раз в десять лет: предыдущая подобная была в 2010 году. При этом речке постоянно достается от людей: в ее истории были и разливы нефти, и гибель рыбы, и свалки строительного мусора.

Мост в районе СНТ «Энергетик-2» — один из тех, что построили после разрушительного паводка

Мост в районе СНТ «Энергетик-2» — один из тех, что построили после разрушительного паводка

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Здесь река становится шире, а на берегу даже есть некое подобие пляжа

Здесь река становится шире, а на берегу даже есть некое подобие пляжа

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Правда, для купания это место всё же не предназначено, поспешили предупредить власти

Правда, для купания это место всё же не предназначено, поспешили предупредить власти

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После того как в прошлом году вода в Туле внезапно побелела, в мэрии пообещали установить видеонаблюдение, чтобы наказывать виновных. Камер журналисты НГС не заметили, но и вода этим летом на удивление чистая.

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За частным сектором город вступает в свои права, и речка соседствует с новостройками

За частным сектором город вступает в свои права, и речка соседствует с новостройками

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Мимо дач и под новыми мостами Тула добирается до улицы Сибиряков-Гвардейцев. Здесь, по информации Константина Голодяева, когда-то стояло большое 4-этажное здание мельницы деревни Вертково — его разобрали уже при советской власти. Сейчас на этом месте озеро Грёз — котлован бывшего каменного карьера.

Когда-то здесь стояла мельница, потом добывали камень, а сейчас организован пляж и вейк-парк, а котлован романтично назвали озером Грёз. Каких именно грёз, не уточняется

Когда-то здесь стояла мельница, потом добывали камень, а сейчас организован пляж и вейк-парк, а котлован романтично назвали озером Грёз. Каких именно грёз, не уточняется

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— До середины 1950-х годов летом движение транспорта через Тулу ежедневно перекрывалось: с 12:00 до 14:00 в котловане взрывали камень, и по узкоколейке перевозили на Гидропресс и другие заводы, — рассказал краевед. — В конце 1940-х был построен капитальный мост, который просуществовал до 1989 года. Он и сейчас виден, если ехать в сторону площади Сибиряков-Гвардейцев.

В районе котлована над речкой — цепь таких люков, к каждому через заросли проезд

В районе котлована над речкой — цепь таких люков, к каждому через заросли проезд

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Уровнем ниже улицы Сибиряков-Гвардейцев сохранились отмечающие старый мост стелы — сегодня они выглядят здесь как призраки из прошлого

Уровнем ниже улицы Сибиряков-Гвардейцев сохранились отмечающие старый мост стелы — сегодня они выглядят здесь как призраки из прошлого

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Берега Тулы под мостом здесь выглядят как после бомбежки

Берега Тулы под мостом здесь выглядят как после бомбежки

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Убирать строительный мусор здесь, конечно же, не стали — так и лежит годами

Убирать строительный мусор здесь, конечно же, не стали — так и лежит годами

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К строительному мусору добавляются вездесущие пластиковые пакеты и бутылки, старые лохмотья и даже мебель. В такой обстановке не покидает ощущение, что еще шаг — и наткнешься на труп, но дороги рядом слишком оживленные

К строительному мусору добавляются вездесущие пластиковые пакеты и бутылки, старые лохмотья и даже мебель. В такой обстановке не покидает ощущение, что еще шаг — и наткнешься на труп, но дороги рядом слишком оживленные

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Если идти под мостом, который заменил послевоенный, кажется, что его построили совсем недавно: берега Тулы здесь раскурочены, грунт частично состоит из строительного мусора и редким растениям приходится несладко. Это, пожалуй, один из немногих участков реки с оживленным автомобильным движением. Правда, в основном автомобили сворачивают к частному сектору, а речка снова идет вдоль дач, а затем по заросшей низине.

Подобные залежи встречаются, впрочем, нечасто — в основном там, где река вплотную подходит к жилым домам

Подобные залежи встречаются, впрочем, нечасто — в основном там, где река вплотную подходит к жилым домам

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В районе новостроек даже можно встретить лодочку — несмотря на шум и высотки вокруг, она даже выглядит органично

В районе новостроек даже можно встретить лодочку — несмотря на шум и высотки вокруг, она даже выглядит органично

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За улицей Ватутина Тула бежит к Оби по бывшему селу Бугры — его отголоски и сегодня угадываются в частном секторе. Местами река становится такой широкой, что даже может похвастаться собственным островом.

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Хочется верить, что это вовсе не принесенный водой или местными жителями очередной мусор, а чье-то постоянное место для рыбалки

Хочется верить, что это вовсе не принесенный водой или местными жителями очередной мусор, а чье-то постоянное место для рыбалки

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Между Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина берег Тулы занят садовым обществом «Мичуринец», поэтому подойти к воде снова нельзя — зато к чьему-то бассейну можно

Между Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина берег Тулы занят садовым обществом «Мичуринец», поэтому подойти к воде снова нельзя — зато к чьему-то бассейну можно

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Мостики здесь соединяют частный сектор, и под одним из них в воде можно увидеть очень старые деревянные опоры — сразу понятно, что мост в этом месте был, наверное, еще до основания Новосибирска.

Этот мост построен на месте одного из первых переходов через Тулу

Этот мост построен на месте одного из первых переходов через Тулу

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О старом Тульском мосте сегодня напоминают деревянные опоры в воде — очевидно, он был широким и по нему ездили, а не только ходили

О старом Тульском мосте сегодня напоминают деревянные опоры в воде — очевидно, он был широким и по нему ездили, а не только ходили

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Ближе к Оби Тула обзаводится собственным маленьким островом — совсем как взрослая

Ближе к Оби Тула обзаводится собственным маленьким островом — совсем как взрослая

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Чем шире Тула — тем длиннее и основательнее становятся мостики через нее

Чем шире Тула — тем длиннее и основательнее становятся мостики через нее

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Хочется, чтобы такими были все речные берега в городе: ивы, трава и ничего лишнего

Хочется, чтобы такими были все речные берега в городе: ивы, трава и ничего лишнего

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Чем ближе к Оби, тем красивее берега Тулы. Именно такими их и хочется видеть у каждой городской речки: изумрудная трава, старые ивы, редкие аккуратные кострища и вырезанные в глинистом берегу ступени к воде.

Где-то здесь на повороте реки в начале прошлого века стояла мельница — сегодня память о ней стерлась и заросла

Где-то здесь на повороте реки в начале прошлого века стояла мельница — сегодня память о ней стерлась и заросла

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Улица Тульская берет начало недалеко от устья Тулы — это одна из самых длинных городских улиц

Улица Тульская берет начало недалеко от устья Тулы — это одна из самых длинных городских улиц

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Недалеко от устья реки на ней стояла еще одна мельница — сегодня о ней совершенно ничего не напоминает, а руины если и остались, то надежно упрятаны в буйную речную зелень.

К месту впадения Тулы в Обь приходят порыбачить, искупаться и просто отдохнуть

К месту впадения Тулы в Обь приходят порыбачить, искупаться и просто отдохнуть

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Местные жители приходят пешком, приезжают на велосипедах и квадроциклах и даже берут в аренду автомобили, чтобы приехать к воде

Местные жители приходят пешком, приезжают на велосипедах и квадроциклах и даже берут в аренду автомобили, чтобы приехать к воде

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И хотя город совсем близко (за деревьями), кажется, что до него нужно долго плыть по реке

И хотя город совсем близко (за деревьями), кажется, что до него нужно долго плыть по реке

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К моменту встречи с Обью Тула выглядит совсем важной рекой: относительно широкой, медленной и неторопливой. Устье, судя по тщательно утоптанным лужайкам, пользуется популярностью у местных жителей: здесь ловят рыбу, купаются и отдыхают. О городе под старыми ивами забываешь совершенно: кажется, что он где-то далеко, на том берегу, за мостами.

СЮЖЕТ

Малые реки Новосибирска

Материалы о малых реках Новосибирска мы вынесли в отдельный сюжет: журналисты НГС уже успели пройти вдоль русла Каменки, встретив на ее берегах верблюдов, Большой — сегодня 2-й — Ельцовки, которая бежит по почти не тронутому Заельцовскому бору, и 1-й Ельцовки, на участке которой горожане уже много лет мечтают обустроить парк.

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Верх-ТулаКировский районрека Туламалые реки Новосибирска
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