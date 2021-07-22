Амазонка левого берега: путешествие по берегам самой длинной речки Новосибирска — взрывал ли Колчак здесь мост

На левом берегу Новосибирска только одна малая река — зато какая! Тула — самая длинная городская речка: ее путь к Оби тянется больше 70 километров через поля, сёла и поселки, садовые общества, частный сектор и новостройки. В ней сохранились вековые опоры мостов, к берегам в неожиданных местах причаливают лодочки, а ближе к Оби небольшая речка обзаводится собственным островом. НГС отправился далеко за город, чтобы найти исток Тулы, и прошел десятки километров вдоль ее русла до встречи с Обью.

Тула (с ударением на «а» — без пряников и самоваров) — самая длинная новосибирская малая река, местная, можно сказать, Амазонка. По данным Википедии, ее длина 72–75 км, а исток находится далеко за городской чертой, за поселком Степной в Ордынском районе.

