Амазонка левого берега: путешествие по берегам самой длинной речки Новосибирска — взрывал ли Колчак здесь мост

Опора легендарного моста на Туле стала частью построенного дома
На левом берегу Новосибирска только одна малая река — зато какая! Тула — самая длинная городская речка: ее путь к Оби тянется больше 70 километров через поля, сёла и поселки, садовые общества, частный сектор и новостройки. В ней сохранились вековые опоры мостов, к берегам в неожиданных местах причаливают лодочки, а ближе к Оби небольшая речка обзаводится собственным островом. НГС отправился далеко за город, чтобы найти исток Тулы, и прошел десятки километров вдоль ее русла до встречи с Обью.
Тула (с ударением на «а» — без пряников и самоваров) — самая длинная новосибирская малая река, местная, можно сказать, Амазонка. По данным Википедии, ее длина 72–75 км, а исток находится далеко за городской чертой, за поселком Степной в Ордынском районе.
Координаты водного реестра приводят в овраг между полями, где под травой прячутся кусты земляники. Но в нужной точке, хотя и весьма сырой, журналисты НГС открытую воду не нашли. Вероятно, часть пути от истока река проходит под землей и именно это и подразумевается в неопределенной черте между 72 и 75 км ее длины.
В Степном, наверняка не без помощи родников, из которых берет начало Тула, разливается большой пруд по названию поселка. В пруду разводят рыбу, и у него даже есть группа «ВКонтакте»: рыбалка здесь платная, но, судя по количеству рыбаков в будний день, популярная. Здесь можно поймать карпа, сазана, толстолобика, белого амура, карася, окуня и щуку.
Из пруда через дренажные трубы вода уходит на другую сторону дороги и мимо кладбища добегает до еще узкого русла Тулы, чтобы накопить влаги для полей, а потом направиться к городу.
Как и Каменка, Тула дала название многим местам на карте: населенным пунктам, улицам и микрорайонам. Среди них, например, Верх-Тула — большое и развитое село под Новосибирском, которое старше Новосибирска в два раза.
Ближайший сосед Верх-Тулы — поселок 8 Марта, за которым речка упирается в красивую дамбу. Каждый год речка разливается, заполняя весь луг, и дамба тормозит ее на подходе к городу. Но это сооружение — версия 2.0: в 2015 году паводок был настолько сильный, что дамба не выдержала, и её пришлось обновлять. Правда, на это потребовалось целых пять лет.
С прошлой осени дамбу уже успели разграбить, говорит жительница поселка 8 Марта Татьяна: раньше между опорами еще были металлические решетки, сдерживающие напор воды и мусор. Но мусора в реке, впрочем, почти нет. Татьяна говорит, что живет в поселке с 1996 года, и вода в Туле всегда была чистейшая.
— Когда мы переехали сюда, мы даже сдавали на анализ воду. Сказали, купаться можно, но не разрешили только потому, что здесь нет спасателей. Здесь даже раки водятся — это говорит о том, что вода чистая, — рассказала женщина.
Пройти пешком все 72 (или 75) километров реки очень сложно, поэтому, полюбовавшись дамбой, мы отправились к городской черте — все-таки рубрика посвящена городским речкам. Тула встречается с городом в районе Хилокской автостанции, но сперва почти не меняет сельского окружения и бежит по новосибирским садовым обществам.
Недалеко от границы города 543-м домом заканчивается улица, названная в честь реки. Тульская следует за речкой на протяжении всего ее пути по Новосибирску, практически до устья. Улица с рекой, отмечает сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев, «нанизывают» на себя три деревни, которые уже растворились в городе: здесь — Ерестная, дальше Вертково, у Оби — Бугры.
Пространство под мостом, по которому прямо над речкой проходит улица Петухова, явно пользуется популярностью: здесь нашлось и чье-то кострище, и сваленные в груду матрасы и одеяла. Велика вероятность, что эта жизнь — в числе основных причин того, что берега реки в этом месте полны мусора. В самом деле, не устанавливать же здесь мусорные контейнеры.
На краю бывшей деревни Ерестной Тула проходит мимо всегда стоящего «тёщиного языка», под железнодорожным мостом. А чуть дальше можно заметить старые опоры самого первого моста. Вокруг них, говорит Константин Голодяев, ходит множество слухов.
— И Колчак-де его взорвал, и диверсия была в 1937 году, из-за которой строивший его немец застрелился, — рассказал сотрудник музея. — На самом деле мост этот был построен в 1930 году вместе с Комсомольским мостом через Обь и после войны уже не справлялся с грузопотоком. Рядом проложили новую нитку и более мощный мост, а старый демонтировали.
Под мостом мужчины вытаскивают из воды металл — в основном отлетевшие от моста старые крепления и то, что приносит течением. На ироничный вопрос «Волонтерите?» один из них так же иронично заметил: «Всё вместе!»
На территории дач подойти к воде почти невозможно: река прячется за плотной дачной застройкой, а редкие проходы обычно заблокированы. Мостов через Тулу куда меньше, чем, например, через Каменку, и они преимущественно двух видов: либо полуразрушенные, либо непривычно основательные. В 2015 году многие мостики снесло паводком, и восстанавливали их всем миром.
Тула — единственная речка на левом берегу Оби, поэтому вдоль нее городские власти уже много лет планируют парки: сперва один, потом предложили целую серию парков на месте дач. Но по ленивой атмосфере на улицах и в переулках садовых обществ у реки понимаешь, что всё это суета, которую в ближайшие годы никто наводить не будет.
Несмотря на то что мусор в реках в городской черте кажется чем-то совершенно обыденным, в Туле его почти нет: на контрасте с 1-й Ельцовкой, например, это поражает. Генеральную уборку на участке реки в районе Петухова провели этой весной: стихийные свалки в руслах рек мешают свободному течению воды, а это во время паводка опасно.
Масштабную расчистку в Туле проводят примерно раз в десять лет: предыдущая подобная была в 2010 году. При этом речке постоянно достается от людей: в ее истории были и разливы нефти, и гибель рыбы, и свалки строительного мусора.
После того как в прошлом году вода в Туле внезапно побелела, в мэрии пообещали установить видеонаблюдение, чтобы наказывать виновных. Камер журналисты НГС не заметили, но и вода этим летом на удивление чистая.
Мимо дач и под новыми мостами Тула добирается до улицы Сибиряков-Гвардейцев. Здесь, по информации Константина Голодяева, когда-то стояло большое 4-этажное здание мельницы деревни Вертково — его разобрали уже при советской власти. Сейчас на этом месте озеро Грёз — котлован бывшего каменного карьера.
— До середины 1950-х годов летом движение транспорта через Тулу ежедневно перекрывалось: с 12:00 до 14:00 в котловане взрывали камень, и по узкоколейке перевозили на Гидропресс и другие заводы, — рассказал краевед. — В конце 1940-х был построен капитальный мост, который просуществовал до 1989 года. Он и сейчас виден, если ехать в сторону площади Сибиряков-Гвардейцев.
Если идти под мостом, который заменил послевоенный, кажется, что его построили совсем недавно: берега Тулы здесь раскурочены, грунт частично состоит из строительного мусора и редким растениям приходится несладко. Это, пожалуй, один из немногих участков реки с оживленным автомобильным движением. Правда, в основном автомобили сворачивают к частному сектору, а речка снова идет вдоль дач, а затем по заросшей низине.
За улицей Ватутина Тула бежит к Оби по бывшему селу Бугры — его отголоски и сегодня угадываются в частном секторе. Местами река становится такой широкой, что даже может похвастаться собственным островом.
Мостики здесь соединяют частный сектор, и под одним из них в воде можно увидеть очень старые деревянные опоры — сразу понятно, что мост в этом месте был, наверное, еще до основания Новосибирска.
Чем ближе к Оби, тем красивее берега Тулы. Именно такими их и хочется видеть у каждой городской речки: изумрудная трава, старые ивы, редкие аккуратные кострища и вырезанные в глинистом берегу ступени к воде.
Недалеко от устья реки на ней стояла еще одна мельница — сегодня о ней совершенно ничего не напоминает, а руины если и остались, то надежно упрятаны в буйную речную зелень.
К моменту встречи с Обью Тула выглядит совсем важной рекой: относительно широкой, медленной и неторопливой. Устье, судя по тщательно утоптанным лужайкам, пользуется популярностью у местных жителей: здесь ловят рыбу, купаются и отдыхают. О городе под старыми ивами забываешь совершенно: кажется, что он где-то далеко, на том берегу, за мостами.
Материалы о малых реках Новосибирска мы вынесли в отдельный сюжет: журналисты НГС уже успели пройти вдоль русла Каменки, встретив на ее берегах верблюдов, Большой — сегодня 2-й — Ельцовки, которая бежит по почти не тронутому Заельцовскому бору, и 1-й Ельцовки, на участке которой горожане уже много лет мечтают обустроить парк.