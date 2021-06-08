Как в центре Новосибирска осталось 200-летнее село — сюда ездили за секс-услугами, а австрийцы открыли солодовню

Судьба Бугров, впрочем, уже предрешена. Частный сектор активно теснят новые жилые комплексы. Последний по счету возводится сейчас на улице Ватутина, и не нужно быть экспертом рынка недвижимости, чтобы сказать: этим дело не ограничится. А после завершения строительства нового ЛДС городские власти планируют постепенно превратить в зону отдыха всю береговую линию между Бугринским и Октябрьским мостами. Это значит, что здесь со временем появятся и нормальная дорога, и какие-то предприятия общепита, а там, глядишь, недалеко и до гостиниц. И город возьмет бывшую деревню в кольцо, чтобы начать медленно, но уверенно переваривать.

Посмотреть, как выглядит другой берег Оби, с которым также знакомы лишь обитатели этого района, можно в еще одном репортаже обозревателя НГС.