Шесть лет назад прорвало дамбу на Туле — после на нее потратили 123 миллиона. Фоторепортаж накануне паводка

Обновленная дамба на реке Туле сможет спасти от паводка
Поздно ночью 13 апреля 2015 года талые воды прорвали дамбу на реке Туле под Новосибирском рядом с поселком
Из-за интенсивного таяния снега воды в тихой речке набралось столько, что она вырвала один из трех шандоров (затвор, который регулирует скорость спуска воды) дамбы. Дачные поселки «Сады Украины», «Спутник», «Рассвет», «Березка» и «Сибсельмаш» залило. Из них эвакуировано
В то время НГС рассказывал о последствиях стихии, сейчас мы напоминаем читателям, как тогда выглядела затопленная местность:
В сентябре прошлого года на дамбе закончился капитальный ремонт. Утром,
Министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко рассказал, как может пройти паводок регионе
— Сейчас ситуация спокойная, реки находятся в руслах. Более того, на большинстве рек ледостав. Первая вода появилась на Ине. На Оби она и не закрывалась. При самом худшем развитии ситуации в зоны подтопления могут попасть
— Если у нас установятся положительные круглосуточные температуры, превышающие
Ранее Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер рассказал о населенных пунктах Новосибирской области, которые может затопить во время паводка этой весной.
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