Шесть лет назад прорвало дамбу на Туле — после на нее потратили 123 миллиона. Фоторепортаж накануне паводка

Поздно ночью 13 апреля 2015 года талые воды прорвали дамбу на реке Туле под Новосибирском рядом с поселком 8 Марта . Шесть лет назад в это время затопило десятки домов вместе с жителями — одних МЧС снимало с крыш, другие жаловались, что их бросили.

Из-за интенсивного таяния снега воды в тихой речке набралось столько, что она вырвала один из трех шандоров (затвор, который регулирует скорость спуска воды) дамбы. Дачные поселки «Сады Украины», «Спутник», «Рассвет», «Березка» и «Сибсельмаш» залило. Из них эвакуировано 18 человек , в том числе 3 ребенка .