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Тема дняКем работают чиновники, на которых заводили дела?

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Шесть лет назад прорвало дамбу на Туле — после на нее потратили 123 миллиона. Фоторепортаж накануне паводка

Власти заверяют, что сейчас плотина сможет защитить около 4 тысяч жителей Кировского района

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Со дня стихийного бедствия прошло уже <nobr class="_">6 лет</nobr>

Со дня стихийного бедствия прошло уже 6 лет

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Обновленная дамба на реке Туле сможет спасти от паводка 4 тысячи человек

Поздно ночью 13 апреля 2015 года талые воды прорвали дамбу на реке Туле под Новосибирском рядом с поселком 8 Марта. Шесть лет назад в это время затопило десятки домов вместе с жителями — одних МЧС снимало с крыш, другие жаловались, что их бросили.

Из-за интенсивного таяния снега воды в тихой речке набралось столько, что она вырвала один из трех шандоров (затвор, который регулирует скорость спуска воды) дамбы. Дачные поселки «Сады Украины», «Спутник», «Рассвет», «Березка» и «Сибсельмаш» залило. Из них эвакуировано 18 человек, в том числе 3 ребенка.

В то время НГС рассказывал о последствиях стихии, сейчас мы напоминаем читателям, как тогда выглядела затопленная местность:

Перепуганные стихией в начале, к обеду местные жители вернулись обратно в свои дома

Перепуганные стихией в начале, к обеду местные жители вернулись обратно в свои дома

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У одного из жителей частного сектора прицеп затопило наполовину

У одного из жителей частного сектора прицеп затопило наполовину

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В сентябре прошлого года на дамбе закончился капитальный ремонт. Утром, 8 апреля, наш фотограф Александр Ощепков побывал на месте, чтобы посмотреть, как оно выглядит в преддверии предстоящего паводка.

После происшествия дамба несколько лет простаивала, <nobr class="_">в 2019 году</nobr> правительство нашло подрядчика

После происшествия дамба несколько лет простаивала, в 2019 году правительство нашло подрядчика

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В&nbsp;сентябре 2020 года дамбу открыли после капитального ремонта

В сентябре 2020 года дамбу открыли после капитального ремонта

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Министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко рассказал, как может пройти паводок регионе в 2021 году. При самом худшем развитии ситуации, в зоны подтопления могут попасть около 37 тысяч жителей региона.

— Сейчас ситуация спокойная, реки находятся в руслах. Более того, на большинстве рек ледостав. Первая вода появилась на Ине. На Оби она и не закрывалась. При самом худшем развитии ситуации в зоны подтопления могут попасть 10 муниципальных районов, 1 муниципальный округ, 14 населенных пунктов, — рассказал Андрей Даниленко.

Алексей Даниленко отмечает, что в зону подтопления реки Тулы попадают порядка <nobr class="_">4 тысяч</nobr> <nobr class="_">человек —</nobr> их должна спасти плотина

Алексей Даниленко отмечает, что в зону подтопления реки Тулы попадают порядка 4 тысяч человек — их должна спасти плотина

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Несмотря на то что река Тула кажется маленькой, весной уровень воды поднимается, а течение несет ветки, мусор, льдины. Всё это увеличивает нагрузку на сооружение<br>

Несмотря на то что река Тула кажется маленькой, весной уровень воды поднимается, а течение несет ветки, мусор, льдины. Всё это увеличивает нагрузку на сооружение

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На ремонт плотины ушло <nobr class="_">123 миллиона</nobr> рублей из федерального бюджета

На ремонт плотины ушло 123 миллиона рублей из федерального бюджета

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По словам министра, неблагоприятная ситуация может сложиться в случае резкого перехода температур в положительные

По словам министра, неблагоприятная ситуация может сложиться в случае резкого перехода температур в положительные

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— Если у нас установятся положительные круглосуточные температуры, превышающие 5–10 градусов тепла, тогда мы можем столкнуться с ситуацией, когда будут происходить обильные снеготаяния. Сейчас, даже при наступлении положительных температур, ночью у нас отрицательные. Это внушает надежду, что паводок пройдет сравнительно спокойно. Андрей Травников дал поручение по максимуму обеспечить безопасность населения и прием талой воды в водохранилище в тех условиях, которые обеспечат безопасное прохождение паводка, — добавил министр экологии.

Ранее Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер рассказал о населенных пунктах Новосибирской области, которые может затопить во время паводка этой весной.

Как менялся уровень воды в реке Обь в разные года? Посмотрите в нашей инфографике.

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плотинавеснапаводок 2021
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