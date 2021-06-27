В Новосибирске нашли новые места с опасным растением — из-за него можно попасть в больницу

Опасный борщевик начали находить в новых местах Новосибирска
В Новосибирске нашли новые места обитания борщевика Сосновского — ядовитого растения, из-за контакта с которым образуются болезненные ожоги.
Как рассказала начальник отдела озеленения мэрии Новосибирска Светлана Гижицкая, сейчас специалисты обследуют долины рек в Новосибирске для создания карт будущего водно-зеленого каркаса города. В ходе изучения видов выделяют чужеродные, инвазивные растения, которые изменяют естественную флору речных долин. Среди них, в частности, клён ясенелистный, недотрога желёзнокосная и золотая розга канадская. Четвертый вид, который стали находить в новых местах обитания, это борщевик Сосновского.
— Борщевик Сосновского у нас использовался как опытная культура в пределах Краснообска и Академгородка, и именно там было локально его местонахождение. Сейчас найдены единичные экземпляры в пойме реки Плющихи и в
Борщевик Сосновского при контакте с кожей человека на солнечном свете может спровоцировать сильнейший ожог — сок растения повышает чувствительность к ультрафиолетовым лучам.
— Уже через несколько часов после попадания на кожу сока борщевика пораженная поверхность становится красной, горячей на ощупь, появляются волдыри. Но в первое время прикосновение к растению не дает неприятных ощущений, и в этом особое коварство борщевика, — предупреждали спасатели МАСС.
Борщевик Сосновского — многолетнее зонтичное растение. Его высота может достигать
— Борщевик Сосновского сильно похож на борщевик рассечённый, но, в отличие от аборигенного вида, не имеет опушения, — объяснила Светлана Гижицкая. — У дудника другие листья, но [люди] видят гигантское растение с зонтиком и сразу пугаются.
Если вы все-таки контактировали с борщевиком Сосновского, нужно как можно скорее уйти с солнечного света, сменить одежду, чтобы сок не просочился сквозь нее на кожу, и принять душ, чтобы смыть его с тела.
Место ожога рекомендуется смазать противоожоговым средством и наложить сверху стерильную повязку. Спасатели советуют также принять обезболивающее и таблетку от аллергии. По возможности следует обратиться к врачу.
Каждое лето новосибирцы страдают от контакта с ядовитым растением: в