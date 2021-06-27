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В Новосибирске нашли новые места с опасным растением — из-за него можно попасть в больницу

В пойме реки Плющихи и дренажном канале Чербузы обнаружили ядовитый борщевик Сосновского

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Заросли борщевика на одной из дач под Новосибирском

Заросли борщевика на одной из дач под Новосибирском

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Опасный борщевик начали находить в новых местах Новосибирска

В Новосибирске нашли новые места обитания борщевика Сосновского — ядовитого растения, из-за контакта с которым образуются болезненные ожоги.

Как рассказала начальник отдела озеленения мэрии Новосибирска Светлана Гижицкая, сейчас специалисты обследуют долины рек в Новосибирске для создания карт будущего водно-зеленого каркаса города. В ходе изучения видов выделяют чужеродные, инвазивные растения, которые изменяют естественную флору речных долин. Среди них, в частности, клён ясенелистный, недотрога желёзнокосная и золотая розга канадская. Четвертый вид, который стали находить в новых местах обитания, это борщевик Сосновского.

— Борщевик Сосновского у нас использовался как опытная культура в пределах Краснообска и Академгородка, и именно там было локально его местонахождение. Сейчас найдены единичные экземпляры в пойме реки Плющихи и в микрорайоне Щ в дренажном канале Чербузы, — рассказала Светлана Гижицкая.

Борщевик Сосновского при контакте с кожей человека на солнечном свете может спровоцировать сильнейший ожог — сок растения повышает чувствительность к ультрафиолетовым лучам.

— Уже через несколько часов после попадания на кожу сока борщевика пораженная поверхность становится красной, горячей на ощупь, появляются волдыри. Но в первое время прикосновение к растению не дает неприятных ощущений, и в этом особое коварство борщевика, — предупреждали спасатели МАСС.

Опасный борщевик Сосновского (слева) часто путают с безобидным борщевиком рассечённым (в центре), от которого его отличает опушение на листьях и стеблях. А также с дудниками (справа), у которых совершенно другая форма листьев

Опасный борщевик Сосновского (слева) часто путают с безобидным борщевиком рассечённым (в центре), от которого его отличает опушение на листьях и стеблях. А также с дудниками (справа), у которых совершенно другая форма листьев

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Борщевик Сосновского — многолетнее зонтичное растение. Его высота может достигать 2 метров, а длина и ширина листьев — варьироваться от 30 до 120–150 сантиметров. При этом в Сибири растут и другие виды борщевиков, рассечённый и сибирский, которые не представляют опасности для человека, а также дудники, которые часто путают с борщевиком Сосновского и уничтожают.

— Борщевик Сосновского сильно похож на борщевик рассечённый, но, в отличие от аборигенного вида, не имеет опушения, — объяснила Светлана Гижицкая. — У дудника другие листья, но [люди] видят гигантское растение с зонтиком и сразу пугаются.

Несколько лет назад спасатели подготовили памятку на случай, если вы контактировали с борщевиком Сосновского

Несколько лет назад спасатели подготовили памятку на случай, если вы контактировали с борщевиком Сосновского

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Если вы все-таки контактировали с борщевиком Сосновского, нужно как можно скорее уйти с солнечного света, сменить одежду, чтобы сок не просочился сквозь нее на кожу, и принять душ, чтобы смыть его с тела.

Место ожога рекомендуется смазать противоожоговым средством и наложить сверху стерильную повязку. Спасатели советуют также принять обезболивающее и таблетку от аллергии. По возможности следует обратиться к врачу.

Каждое лето новосибирцы страдают от контакта с ядовитым растением: в 2019 году трое горожан попали в ожоговое отделение облбольницы. В некоторых центральных регионах за борщевик на дачном участке уже можно получить штраф.

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МАССборщевикмэрия Новосибирска
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