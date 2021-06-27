В Новосибирске нашли новые места с опасным растением — из-за него можно попасть в больницу

— Борщевик Сосновского у нас использовался как опытная культура в пределах Краснообска и Академгородка, и именно там было локально его местонахождение. Сейчас найдены единичные экземпляры в пойме реки Плющихи и в микрорайоне Щ в дренажном канале Чербузы, — рассказала Светлана Гижицкая.



Борщевик Сосновского при контакте с кожей человека на солнечном свете может спровоцировать сильнейший ожог — сок растения повышает чувствительность к ультрафиолетовым лучам.



— Уже через несколько часов после попадания на кожу сока борщевика пораженная поверхность становится красной, горячей на ощупь, появляются волдыри. Но в первое время прикосновение к растению не дает неприятных ощущений, и в этом особое коварство борщевика, — предупреждали спасатели МАСС.

