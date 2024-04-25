Новосибирцы завалили НГС сообщениями о неприятно пахнущей воде из крана — в «Горводоканале» уверены: она соответствует нормам

На прошлой неделе жители Новосибирска прислали в редакцию НГС множество жалоб о том, что из кранов в их квартирах течет вода с неприятным запахом. На запрос корреспондента об этой проблеме «Горводоканал» ответил, что вода, которая подается через централизованную систему холодного водоснабжения, безопасна для здоровья и соответсвует гигиеническим нормам.