Новосибирцы завалили НГС сообщениями о неприятно пахнущей воде из крана — в «Горводоканале» уверены: она соответствует нормам

На прошлой неделе жители Новосибирска прислали в редакцию НГС множество жалоб о том, что из кранов в их квартирах течет вода с неприятным запахом. На запрос корреспондента об этой проблеме «Горводоканал» ответил, что вода, которая подается через централизованную систему холодного водоснабжения, безопасна для здоровья и соответсвует гигиеническим нормам.
— «Горводоканал» ежедневно контролирует качество [ресурса] на всех этапах водоподготовки. Питьевая вода на территории Новосибирска по контролируемым показаетелям соответствует требованиям СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», — заверило редакцию предприятие.
Как уверяет «Горводоканал», за соответствием воды нормативам следит аккредитованная лаборатория. По его информации, это делается в соответствии с рабочей программой, а также подтверждается совместным контролем регионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии НСО.
В ответе подчеркивается, что технологический процесс водоподготовки проходит по правилам технической эксплуатации. В паводок разрабатывается план мер по усилению контроля за качеством воды из открытого ее источника и той, которая подается в городскую распределительную сеть.
— В рамках рабочей программы осуществляется производственный контроль в распределительной водопроводной сети во всех районах Новосибирска, — утверждается в ответе.
НГС писал, что новосибирцы массово жалуются на неприятный запах воды из кранов жилых домов. Когда корреспондент попросила комментарий об этой проблеме по 17-этажке на улице Твардовского, 22/3, в инженерном отделе КЖЭК «Горский», ей заявили следующее:
— Они же денежку платят, у них прямые договоры с поставщиком услуги <…> Водоподготовка в доме не проводится никакая.
«Горводоканал» подтвердил данные о прямых договорах с собственниками квартир в новостройке. Но на вопрос о том, с чем связан запах и может ли его причиной быть паводок, указанный в запросе НГС, предприятие не ответило. НГС также отправил запрос в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру Новосибирской области.
Ранее под Новосибирском из-за странного запаха эвакуировали трехэтажку.