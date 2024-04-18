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Мой дом «Отвратительный запах болота»: жители дома на Первомайке заявили о неприятно пахнущей воде из крана

«Отвратительный запах болота»: жители дома на Первомайке заявили о неприятно пахнущей воде из крана

По словам жильцов, проблема обострилась на прошлой неделе

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Как уверяют жители дома на Твардовского, вместе с запахом у воды ухудшился вкус

В 17-этажке на улице Твардовского, 22/3 в Новосибирске из кранов стала течь вода с неприятным запахом — об этом НГС рассказали жильцы дома. В управляющей компании КЖЭК «Горский» корреспонденту заявили, что в доме не проводится никакой водоподготовки.

Житель дома написал о проблеме в радакцию НГС. Мужчина сообщил, что он и его соседи заметили проблему в конце прошедшего марта, но пика она достигла на прошлой неделе.

— Я и местные жители заметили, что из крана течет тухлая вода с ужасным запахом и вкусом, — уверяет автор письма.

Другая жительница дома, Светлана, пожаловалась на то же самое:

— Отвратительный запах. Именно тухлая вода, как болото, — заявила НГС женщина.

По словам Елены, еще одной жительницы Твардовского, 22/3, она почувствовала неприятный вкус и запах как от холодной, так и от горячей воды.

— Жалобы есть. Периодически слышно непонятный запах болота или ацетона, что-то с бензином. Бывает иногда, да. От горячей, которой моешься или для посуды набираешь, — больше этого запаха. Холодная не так, но когда отстаивается, уже чувствуется сильно. И муж у меня также заметил, со мной согласился, — говорит Елена. — Раньше я воду ставила отстаиваться, чтобы пить в течение дня, и она была нормальной. А сейчас тошнотворный привкус какой-то.

Во время телефонного разговора в инженерном отделе КЖЭК «Горский» НГС заявили следующее:

— Они же денежку платят, у них прямые договоры с поставщиком услуги <…> Водоподготовка в доме не проводится никакая.

После того, как корреспондент попросила прокомментировать, не связана ли проблема с паводком, звонок оборвался. Редакция отправила запрос в «Горводоканал» Новосибирска, чтобы разобраться в ситуации.

Если вы тоже заметили неприятный запах воды из крана, обратитесь в редакцию.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Ранее трехэтажку под Новосибирском эвакуировали из-за странного запаха.

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