Будет вторая «Подземка»: покупатель башни на Маркса объяснил, что хочет сделать с этим зданием

Покупатель старой водонапорной башни в районе площади Маркса дал первые комментарии о том, как собирается использовать это сооружение.
Водонапорная башня была построена в 1939 году и стала первым многоэтажным сооружением левобережной части Новосибирска, здание признано памятником архитектуры. В новое время известна тем, что здесь находится офис независимой новосибирской телекомпании НТН-4. Долгое время объект никак не использовался и был фактически заброшен. Башню приобрела группа инвесторов во главе с предпринимателем Александром Гинтером (руководитель лофт-парка «Подземка»), сделка была завершена 27 декабря.
Как пояснил корреспонденту НГС Александр Гинтер, объект приобретен для создания в нем культурного пространства.
— Точно пока сказать не могу, мы должны сначала привести здание в порядок, посмотреть подробно состояние коммуникаций. Единственное, что можно сказать определенно, башня не будет использоваться просто под офис, она не будет снесена для какого-то строительства. Это будет проект с такой же, в принципе, идеологией, как «Подземка», — пояснил Гинтер.
О том, каким будет новый проект, Гинтер обещал рассказать не ранее, чем через месяц.
Лофт-парк «Подземка» — это молодежный центр, открытый на месте оказавшихся ненужными технических помещений станции метро «Заельцовская». Здесь проходят выставки, работают несколько магазинов модной одежды, комиксов, рок-атрибутики и игровых приставок, кроме того работают школы диджеев, игры на барабанах, игровая зона виртуальной реальности и т. д. Широкой публике «Подземка» известна также как вместительная концертная площадка. Здесь проходят концерты звезд альтернативной музыки, периодически показывают свои работы театральные коллективы.