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В Новосибирске продали знаменитую башню НТН на площади Маркса. Кто ее купил?

Сделка состоялась вчера

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Здание признано памятником архитектуры в 2005 году

Здание признано памятником архитектуры в 2005 году

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В Новосибирске состоялась сделка по продаже знаменитой башни, памятника архитектуры на площади Маркса, в которой когда-то находился офис независимой телекомпании НТН-4 Якова Лондона.

— [Башню приобрела] группа инвесторов во главе с Александром Гинтером, у его есть партнер Вячеслав Босин. <...> Она [сделка] должна была в ноябре быть. Возник элемент соревнования, два инвестора вышли в финал, — рассказал НГС риелтор агентства недвижимости «Мост» Алексей Будько.

Он также уточнил, что продажа состоялась вчера. Сумма сделки пока не раскрывается.

В марте этого года на сайте N1.RU появилось объявление о продаже башни за 50 миллионов рублей. А 7 лет назад собственник пытался найти покупателя за 100 миллионов. Сама башня была построена в 1939 году как часть системы водоснабжения для новой левобережной части города. В 1985 году она была реконструирована под молодежный клуб, а с 90-х ее занимала телекомпания НТН-4. В 2005 году здание было признано памятником архитектуры.

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