В Новосибирске продали знаменитую башню НТН на площади Маркса. Кто ее купил?

В Новосибирске состоялась сделка по продаже знаменитой башни, памятника архитектуры на площади Маркса, в которой когда-то находился офис независимой телекомпании
— [Башню приобрела] группа инвесторов во главе с Александром Гинтером, у его есть партнер Вячеслав Босин. <...> Она [сделка] должна была в ноябре быть. Возник элемент соревнования, два инвестора вышли в финал, — рассказал НГС риелтор агентства недвижимости «Мост» Алексей Будько.
Он также уточнил, что продажа состоялась вчера. Сумма сделки пока не раскрывается.
В марте этого года на сайте N1.RU появилось объявление о продаже башни за 50 миллионов рублей. А 7 лет назад собственник пытался найти покупателя за 100 миллионов. Сама башня была построена в 1939 году как часть системы водоснабжения для новой левобережной части города. В 1985 году она была реконструирована под молодежный клуб, а с