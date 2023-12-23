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СрочноКак ловят пьяных водителей: фоторепортаж
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Массовую охоту на нетрезвых водителей начали в Новосибирске - проверили даже Деда Мороза

Показываем фото рейда: в поля отправили даже «сотрудников тыла» ГИБДД

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Количество патрулей ГИБДД на улицах увеличено до понедельника. В поля выводят и тех, кто обычно работает в кабинете

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Рейд «Нетрезвый водитель» проходит с 22 по 25 декабря в Новосибирске и области. Пятничным вечером фотограф NGS.RU Александр Ощепков присоединился к одному из экипажей: в этих снимках вы можете увидеть, как проходит рейд.

Инспекторы выборочно останавливают автомобили

Инспекторы выборочно останавливают автомобили

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Управление автомобилем в состоянии опьянения грозит штрафом в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение может привести к реальному сроку в колонии до двух лет и лишением права управления транспортом на срок до трех лет.

Помимо состояния водителя, инспекторов интересует и тонировка авто

Помимо состояния водителя, инспекторов интересует и тонировка авто

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В Госавтоинспекции рассказали, что в последний раз такой массовый рейд проводился в июле 2023 года.

За три дня инспекторы проведут подобные мероприятия во всех районах Новосибирска и на областных трассах. Главным образом их интересуют места плотного автомобильного трафика

За три дня инспекторы проведут подобные мероприятия во всех районах Новосибирска и на областных трассах. Главным образом их интересуют места плотного автомобильного трафика

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Всего с января по ноябрь 2023 года автоинспекторам попались почти 4,5 тысячи водителей с признаками опьянения, больше тысячи из них сели за руль под градусом не в первый раз.

В этом году в регионе произошло 221 ДТП по вине пьяных водителей, эти аварии унесли жизни 62 человек.

В этом году в регионе произошло 221 ДТП по вине пьяных водителей, эти аварии унесли жизни 62 человек.

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Госавтоинспекция Новосибирской области просит сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, предположительно управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, ближайшему наряду ДПС или по телефону — 112.

Мужчине грозит штраф за тонировку

Мужчине грозит штраф за тонировку

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В отделе пропаганды ГИБДД подчеркнули, что в рейде принимают участие сотрудники аппарата управления. Обычно их работа не предполагает патрулирование улиц.

За время работы фотографа NGS.RU инспекторам пьяные водители не попались

За время работы фотографа NGS.RU инспекторам пьяные водители не попались

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Конфискацию автомобиля за грубые нарушения ПДД, в том числе и пьяное вождение, одобрили в прошлом году. В январе уже появились первые прецеденты продажи машин в пользу государства

Инспекторы составили несколько протоколов за тонировку автомобилей

Инспекторы составили несколько протоколов за тонировку автомобилей

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— Самая главная задача этого рейда — профилактика правонарушений, — подчеркнул начальник отдела пропаганды областного управления ГИБДД Константин Шкабарня.

Профилактические мероприятия на момент публикации прошли в Октябрьском, Центральном, Кировском районе и на Бердском шоссе

Профилактические мероприятия на момент публикации прошли в Октябрьском, Центральном, Кировском районе и на Бердском шоссе

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В Новосибирске с 1 по 8 января автоинспекторы задержали 68 нетрезвых водителей.

Рейд будет проходить до конца этих выходых

Рейд будет проходить до конца этих выходых

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Итоги рейда «Нетрезвый водитель» в ГИБДД пообещали озвучить в понедельник, 25 декабря.

Ранее НГС писал о том, как сибиряк пошел под суд за то, что сдал собственный автомобиль на металлолом. Он попался на пьяном вождении и должен был передать машину государству.

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