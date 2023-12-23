Массовую охоту на нетрезвых водителей начали в Новосибирске - проверили даже Деда Мороза

Управление автомобилем в состоянии опьянения грозит штрафом в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение может привести к реальному сроку в колонии до двух лет и лишением права управления транспортом на срок до трех лет.