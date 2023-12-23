Массовую охоту на нетрезвых водителей начали в Новосибирске - проверили даже Деда Мороза

Рейд «Нетрезвый водитель» проходит с 22 по 25 декабря в Новосибирске и области. Пятничным вечером фотограф NGS.RU Александр Ощепков присоединился к одному из экипажей: в этих снимках вы можете увидеть, как проходит рейд.
Управление автомобилем в состоянии опьянения грозит штрафом в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение может привести к реальному сроку в колонии до двух лет и лишением права управления транспортом на срок до трех лет.
В Госавтоинспекции рассказали, что в последний раз такой массовый рейд проводился в июле 2023 года.
Всего с января по ноябрь 2023 года автоинспекторам попались почти
Госавтоинспекция Новосибирской области просит сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, предположительно управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, ближайшему наряду ДПС или по телефону — 112.
В отделе пропаганды ГИБДД подчеркнули, что в рейде принимают участие сотрудники аппарата управления. Обычно их работа не предполагает патрулирование улиц.
Конфискацию автомобиля за грубые нарушения ПДД, в том числе и пьяное вождение, одобрили в прошлом году. В январе уже появились первые прецеденты продажи машин в пользу государства
— Самая главная задача этого рейда — профилактика правонарушений, — подчеркнул начальник отдела пропаганды областного управления ГИБДД Константин Шкабарня.
В Новосибирске с 1 по 8 января автоинспекторы задержали 68 нетрезвых водителей.
Итоги рейда «Нетрезвый водитель» в ГИБДД пообещали озвучить в понедельник, 25 декабря.
Ранее НГС писал о том, как сибиряк пошел под суд за то, что сдал собственный автомобиль на металлолом. Он попался на пьяном вождении и должен был передать машину государству.