Новосибирские полицейские за новогодние выходные поймали 68 пьяных водителей

В Новосибирске с 1 по 8 января автоинспекторы задержали 68 нетрезвых водителей.
— Из них 24 — за управление транспортными средствами в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ), 34 — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (
При этом 10 водителей были задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения повторно и попадающих под уголовную ответственность (ст. 264.1 УК РФ). Им грозит лишение свободы до 2 лет.
В конце прошлого года НГС проник в спецгараж ГИБДД. Показываем, что внутри у патрульных машин и в чем секрет красного маячка ДПС.