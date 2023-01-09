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Новосибирские полицейские за новогодние выходные поймали 68 пьяных водителей

10 из них попадают под уголовную ответственность

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34 водителя отказались проходить освидетельствование

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В Новосибирске с 1 по 8 января автоинспекторы задержали 68 нетрезвых водителей.

— Из них 24 — за управление транспортными средствами в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ), 34 — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ), — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

При этом 10 водителей были задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения повторно и попадающих под уголовную ответственность (ст. 264.1 УК РФ). Им грозит лишение свободы до 2 лет.

В конце прошлого года НГС проник в спецгараж ГИБДД. Показываем, что внутри у патрульных машин и в чем секрет красного маячка ДПС.

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