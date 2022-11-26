NGS.RU проник в спецгараж ГИБДД. Показываем, что внутри у патрульных машин и в чём секрет красного маячка ДПС

Вы уже обратили внимание, что все патрульные автомобили чистые? А потому что существует инструкция — когда машина возвращается с дежурства, она сначала заезжает на мойку на первом этаже, где экипаж приводит авто в порядок. В паркинге не должно быть ни одной грязной машины.