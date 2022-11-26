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Тема дняПроклятые рельсы: ДТП на трамвайных путях
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Обзор

NGS.RU проник в спецгараж ГИБДД. Показываем, что внутри у патрульных машин и в чём секрет красного маячка ДПС

Мы узнали, как работают мигалки и зачем в спецмашинах дополнительный аккумулятор

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Полк ДПС на Станционной

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Полк ДПС ГИБДД Новосибирска провел день открытых дверей — желающие могли попасть в огромный теплый гараж, где находятся патрульные автомобили. Сотрудники полиции показали, как они устроены, познакомили с техническими характеристиками. Авторедактор NGS.RU Дмитрий Косенко тоже побывал в полку ДПС и узнал, как работают красно-синие мигалки и зачем в этих спецмашинах дополнительный аккумулятор.

Посмотрите сначала на видео, как выглядит дом для автомобилей ГИБДД и как их тут много.

В здании гаража 4 этажа

В здании гаража 4 этажа

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Вот он, собственно, полк ДПС на ул. Станционной — огромный комплекс, где располагается многоуровневая стоянка для машин, мойка, техническая зона, административные кабинеты.

Все машины чистые

Все машины чистые

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Вы уже обратили внимание, что все патрульные автомобили чистые? А потому что существует инструкция — когда машина возвращается с дежурства, она сначала заезжает на мойку на первом этаже, где экипаж приводит авто в порядок. В паркинге не должно быть ни одной грязной машины.

А каждого авто свой экипаж

А каждого авто свой экипаж

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Кстати, за каждым автомобилем закреплен конкретный экипаж и ездит эта машина только с этими сотрудниками. Если они на выходных или в отпуске, автомобиль стоит, отдыхает. Соответственно, экипаж следит за состоянием своего служебного авто, почти как за своей личной машиной.

«Шкоды-Октавии» используются с 2019 года

«Шкоды-Октавии» используются с 2019 года

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На сегодня парк машин ДПС полностью обновлен — это свежие «Шкода-Октавия», которые начали поступать по госпрограмме с 2019 года, и новенькие «Хендэ-Солярис», которые трудятся с начала 2022 года, тоже по госпрограмме.

Машина весьма быстрая

Машина весьма быстрая

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«Шкоды-Октавии», конечно, поинтересней, помощнее — тут 1,8-литровый наддувной двигатель и роботизированная коробка передач, уйти от такой резвой машинки весьма затруднительно. Все авто с завода получают синюю ливрею ДПС и дополнительное оборудование.

— Автомобили оборудовались специальными сигналами, специальными устройствами, дополнительным электрооборудованием на заводе-изготовителе специально для нужд ГИБДД. Дополнительный аккумулятор, усиленный генератор и контроль бортовой сети — сотрудник может контролировать напряжение. Усилена ходовая часть, турбированные двигатели позволяют развивать скорость максимально быстро, — рассказывает Сергей Третьяков, начальник отделения по работе с личным составом полка ДПС УМВД по Новосибирску.

Второй аккумулятор, система «ГЛОНАСС» и электроника не такая, как у обычных «Октавий»

Второй аккумулятор, система «ГЛОНАСС» и электроника не такая, как у обычных «Октавий»

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Вот он, блок за задним сиденьем, где стоят второй аккумулятор, система «ГЛОНАСС» и другая электроника. Проблесковые маячки, видеорегистратор на 4 камеры, рация, планшет базы данных ГИБДД — всё это потребляет значительное количество электроэнергии, потому и нужна вторая батарея.

Светодиодные маячки

Светодиодные маячки

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Сейчас на патрульных машинах устанавливаются мигалки нового поколения: светодиодные, они могут работать в разных режимах.

— Допустим, если патрульный автомобиль располагается на перекрестке, для привлечения внимания сотрудник включает не сильно яркий режим. Если происходит преследование, включается более яркий режим, интенсивность вспышек идет другая, — отмечает Сергей Третьяков.

Красный маячок — привилегия именно ДПС

Красный маячок — привилегия именно ДПС

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А вы знали, что красный маячок в сочетании с синим — это привилегия именно ДПС? У остальных маячки просто синие, а здесь цветная красота.

— У других спецслужб не используется красный маяк. Красный только в Госавтоинспекции, в службе ДПС. У скорой помощи только синий, у МЧС тоже только синий, просто полиция — тоже синий. Красный свет символизирует красный сигнал светофора для большего привлечения внимания. Эти маяки предоставляют возможность более безопасного сопровождения колонн и специальных лиц, — уточняет автоинспектор.

«Солярисы» совсем новые

«Солярисы» совсем новые

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Такое же оснащение, как у «Октавий» и у служебных «Солярисов», хотя сама машина попроще — двигатель 1,6 литра, механическая КП. И «Октавии», и «Солярисы» работают на любых улицах города, от территории патрулирования марки машины не зависят.

Прибор для проверки тонировки

Прибор для проверки тонировки

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В каждой патрульной машине имеются специальные комплекты алкотестеров и приборов проверки тонировки. Это вот «Тоник» — проверять светопропускаемость стекол.

Алкотестер для пьяных водителей

Алкотестер для пьяных водителей

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А это алкотестер «Юпитер» — им проверяют нетрезвых водителей. Современный, с сенсорным дисплеем, сразу печатает результат проверки, который имеет юридическую силу.

Шокер для буйных

Шокер для буйных

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Есть и электрошокер для усмирения буйных нарушителей ПДД и их пассажиров — вот его разряд горит красно-синим проблесковым оттенком.

Мотоцикл BMW F800GT

Мотоцикл BMW F800GT

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А еще на вооружении ДПС восемь мотоциклов BMW F800GT, сделанных на баварском заводе по спецзаказу МВД РФ. Тут тоже проблесковые маячки, громкоговорящее устройство, боковые кофры для перевозки спецоборудования и документов.

Здесь много приборов

Здесь много приборов

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Такой BMW оснащен ABS и системой курсовой устойчивости, до сотни он разгоняется за 4 секунды. Используется мотоцикл для преследования других байков, автомобилей и для быстрого прибытия на место ДТП в сложных условиях.

Легендарная «Камри-сороковка»

Легендарная «Камри-сороковка»

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Ну, и напоследок — в полку имеется вот такая старая добрая «Тойота-Камри» в 40-м кузове, подобные использовались для важных сопровождений, машина уже в возрасте. Но она по-прежнему в строю — надо бы сохранить этот раритет.

Почитайте еще, как NGS.RU получил турбо-«Шкоду» с мигалками, как у ГИБДД. Гонялись на этой «пушке» за бандитами.

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