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НГС получил турбо-«Шкоду» с мигалками как у ГИБДД. Гоняемся на этой «пушке» за бандитами

Обзор новой Skoda Octavia с топовым турбомотором — такие покупает ГИБДД

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Skoda Octavia с топовым турбомотором 2.0

Skoda Octavia с топовым турбомотором 2.0

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Продажи новой Skoda Octavia после провала, связанного со сменой поколений, набирают обороты. Автомобиль по-прежнему пользуется спросом в С-сегменте, который сам по себе неумолимо схлопывается из-за нашествия кроссоверов. В 2019 году компания Skoda получила крупный госконтракт от МВД России на поставку почти 4 тысяч «Октавий» в подразделения ГИБДД — это были машины с топовым 1,8-литровым турбомотором о 180 «лошадях» — чтобы, стало быть, гоняться за бандитами. Такой контракт многое значит — видимо, хорошо ценятся быстрые «Октавии» у силовиков. Давайте испытаем такую турбо-«Шкоду» нового поколения, которую мы получили на тест от «ŠKODA AUTO Россия» — у нее уже 2-литровый двигатель мощностью 190 л. с.

Посмотрите сначала наш небольшой видеоролик, чтобы получить общее представление о машине.

Длина — 4689 мм, ширина — 1829 мм

Длина — 4689 мм, ширина — 1829 мм

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Напомним, Skoda Octavia полностью сменила поколение, выросла в размерах, но сохранила 1,6-литровый атмосферник на 110 сил и 1,4-литровый турбо TSI на 150 сил. В гамме коробок передач появился гидроавтомат, он и идет с этими двумя моторами.

Предлагается три двигателя на выбор

Предлагается три двигателя на выбор

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А вот топовый двигатель теперь 2-литровый, на 190 сил. Это мотор DKZA семейства EA888 поколения 3B — рядная четверка, которая развивает 320 Н·м крутящего момента, в паре с ним идет роботизированная коробка 7-ступенчатая DSG с двумя сцеплениям.

Высота — 1470 мм<br />Колесная база — 2686 мм

Высота — 1470 мм
Колесная база — 2686 мм

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Вот такой «турборобот» и должен показать нарушителям, где раки зимуют, — ну что ж, погоняемся на турбо-«Октавии» за нарушителями. Энергичный старт душит антипробуксовочная система, колеса срываются, потом блокируются, автомобиль клюет носом и теряет динамику — убираем антибукс подальше. Вот уже лучше — что старт с одной педали, что с двух педалей. Но всё равно кивок-толчок присутствует.

Клиренс — 158 мм<br />Масса — 1340 кг

Клиренс — 158 мм
Масса — 1340 кг

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Дальше — уверенный подхват и бодрый разгон, с ростом скорости тяга не скисает, а, наоборот, нарастает. 7,4 секунды до сотни, 240 км/ч максимальная скорость, неплохо. Чувствительность педали газа и усилие на руле можно регулировать двухступенчато: выбором режима «Спорт» через меню Mode и переводом селектора коробки передач из положения D в S.

Расход АИ-95 в смешанном цикле — 6,2 литра

Расход АИ-95 в смешанном цикле — 6,2 литра

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Кстати, о селекторе — это небольшой, стильный и вполне удобный рычажок, главное — не забывать ставить машину в положение «паркинг» отдельной кнопкой.

Тип рулевого управления — шестерня-рейка<br />Электрогидроусилитель руля

Тип рулевого управления — шестерня-рейка
Электрогидроусилитель руля

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Так вот, когда у нас выставлен двойной «Спорт», тогда машина действительно «почти спорткар» — моментальные реакции на акселератор, в меру тугой чистый руль, пониженная передача робота и повышенные обороты мотора в готовности выстрелить вперед в ответ на небольшое нажатие педали газа. Но при замедлениях будьте готовы к ощутимым пинкам робота при переключении вниз. К тормозам нареканий нет, при резком ударе на педаль автомобиль оттормаживается интенсивно, равномерно, не сходит с траектории.

Передняя подвеска независимая, «МакФерсон»<br />Задняя подвеска полузависимая, торсионная балка

Передняя подвеска независимая, «МакФерсон»
Задняя подвеска полузависимая, торсионная балка

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«Октавия», конечно, сделала шаг вперед, стала более интересной в салоне. Возможны различные варианты отделки, в том числе и передней панели — ее могут обшить замшей или тканью. Сиденья — тканевые, кожаные или комбинированные.

На «Шкодах» появилось новое рулевое колесо

На «Шкодах» появилось новое рулевое колесо

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Симпатичный новый руль с «бочонками»-крутилами громкости и перелистывания меню, вполне удобно. Есть два варианта: стандартный с двумя спицами и спортивный, как у нас, — с тремя спицами.

Сиденья можно выбрать

Сиденья можно выбрать

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А еще можно выбрать спортивные сиденья-ковши, как у нас. Правда, пассажиры сзади вряд ли будут рады ограниченному обзору.

Скромная отделка дверей

Скромная отделка дверей

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Есть вопросы к отделке дверных карт — вот такая стремительная хромированная линия, состоящая из дверной ручки и накладки, выглядит, конечно, классно, но заляпывается моментально. При этом вся остальная дверная карта не имеет декора и выглядит угрюмо, а нижние дверные ручки вообще выполнены из грубого жесткого пластика.

Большинство функций через мультимедиа

Большинство функций через мультимедиа

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Сведено к минимуму количество физических кнопок, осталось немного для быстрого доступа в меню. Климат, подогревы теперь — только через экран. Сама мультимедийная система неплоха — шустрая, понятная, с красивым оформлением. Даже реагирует на простые жесты — движением руки можно, например, сдвинуть картинку вправо-влево.

Аналоговые приборы ушли в прошлое

Аналоговые приборы ушли в прошлое

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Унифицированный планшет цифровой приборной панели, такой теперь ставится на все модели «Шкоды». Можно настроить вид изображения, вывести кучу информации.

От разъемов USB отказались

От разъемов USB отказались

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Простых разъемов USB тут теперь не сыщешь, только новомодные Type-C. Вот на какие ухищрения пришлось пойти, чтобы поставить аккумулятор на зарядку — через блок питания и розетку на 220 В.

Багажник хорош объемом и удобством

Багажник хорош объемом и удобством

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Традиционное конкурентное преимущество «Октавии» — кузов лифтбэк, большая багажная крышка с электроприводом, поднимающаяся вместе со стеклом, удобный погрузочный проем, большой багажник — 578 литров.

Распорки сеток в багажнике

Распорки сеток в багажнике

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Ну и куда же без всяких «шкодовских» штучек, вроде скребка для льда или зонтика в двери. Вот такие пластиковые распорки позволяют вам раздвинуть сетку для удобства загрузки.

Космические технологии — новая крышка-воронка

Космические технологии — новая крышка-воронка

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А такая крышка бачка омывающей жидкости — сразу и крышка, и воронка, чтобы удобнее было заливать стеклоочиститель.

Стартовая цена — <nobr class="_">1 542 000</nobr> рублей

Стартовая цена — 1 542 000 рублей

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В общем, всё бы ничего, но «Октавия», конечно, сильно подорожала. Базовая версия на механике с простейшим 110-сильным мотором — 1 542 000 рублей. Правда, «база» на новой «Октавии» стала несколько богаче — есть и светодиодные фары, и кнопка запуска двигателя, и кондиционер, и система «старт-стоп», и сенсорная мультимедийка. Средний уровень — двигатель 1.4 с автоматом в комплектации Ambition Plus — уже 1 760 000 рублей. Ну а топовый вариант Style Plus с «гибэдэдэшным» 2-литровым мотором и роботом — целых 2 267 000 рублей. И еще куча всяких пакетов и опций, чтобы нагнать цену почти до 3 миллионов.

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новые автотест-драйв«Шкода»
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