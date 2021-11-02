НГС получил турбо-«Шкоду» с мигалками как у ГИБДД. Гоняемся на этой «пушке» за бандитами

В общем, всё бы ничего, но «Октавия», конечно, сильно подорожала. Базовая версия на механике с простейшим 110-сильным мотором — 1 542 000 рублей. Правда, «база» на новой «Октавии» стала несколько богаче — есть и светодиодные фары, и кнопка запуска двигателя, и кондиционер, и система «старт-стоп», и сенсорная мультимедийка. Средний уровень — двигатель 1.4 с автоматом в комплектации Ambition Plus — уже 1 760 000 рублей. Ну а топовый вариант Style Plus с «гибэдэдэшным» 2-литровым мотором и роботом — целых 2 267 000 рублей. И еще куча всяких пакетов и опций, чтобы нагнать цену почти до 3 миллионов.

