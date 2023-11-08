Сибиряка обязали отдать машину государству — он решил, что лучше будет сдать ее в металлолом

Но выполнить свою работу приставы не смогли: еще раньше осужденный любитель нетрезвой езды сдал машину на металлолом. Сколько денег он выручил за нее, в прокуратуре не уточнили, зато известно, какое наказание он может получить. В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело, на этот раз по части 1 статьи 312 УК РФ — Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. За такие преступления предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных или принудительных работ или лишения свободы на срок до 2 лет. И.о. прокурора района уже утвердил обвинительный акт в отношении сибиряка, дело направили в мировой суд.