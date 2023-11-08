Сибиряка обязали отдать машину государству — он решил, что лучше будет сдать ее в металлолом

Жителя Купинского района Новосибирской области будут судить за то, что он сдал собственную машину на металлолом, хотя должен был бесплатно передать ее государству. О необычном уголовном деле сегодня, 8 ноября, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, в ноябре 2022 года мужчина сел за руль, несмотря на то, что был пьян, причем не в первый раз. В отношении не возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в нетрезвом виде). Спустя три месяца на машину сибиряка наложили арест, но оставили ему авто на ответственное хранение — до вынесение решения суда.
— В июле 2023 года обвиняемый был осужден приговором Купинского районного суда за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд назначил виновному 250 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 2 года и конфисковал в доход государства автомобиль, — рассказали в прокуратуре.
Но выполнить свою работу приставы не смогли: еще раньше осужденный любитель нетрезвой езды сдал машину на металлолом. Сколько денег он выручил за нее, в прокуратуре не уточнили, зато известно, какое наказание он может получить. В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело, на этот раз по части 1 статьи 312 УК РФ — Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. За такие преступления предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных или принудительных работ или лишения свободы на срок до 2 лет. И.о. прокурора района уже утвердил обвинительный акт в отношении сибиряка, дело направили в мировой суд.
По данным Колыванского районного суда, в июле 2023 года был вынесен лишь один приговор по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Его выслушал 53-летний житель города Купино Анатолий Тараскин. Журналист НГС попыталась связаться с мужчиной, но на момент публикации сибиряк не ответил на сообщение.
Ранее НГС писал о том, что четырехлетний ребенок пострадал в аварии из-за пьяного водителя Lexus. Мужчина не имел водительских прав.