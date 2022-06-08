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Министр образования НСО поддержал школьного директора, оштрафованного за переполненность классов

Сейчас прокуратура пытается оспорить решение, вынесенное в отношении Надежды Равлюк

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Школа № 76 расположена на Большевистской и работает в 2 смены

Школа № 76 расположена на Большевистской и работает в 2 смены

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Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук высказался о ситуации в школе № 76. Ранее директору школы Надежде Равлюк выписали штраф в 30 тысяч за переполненность классов. Сейчас прокуратура добивается отмены этого решения.

— Могу высказать свою точку зрения по этому поводу. Для меня, как и для директора школы, приоритетом здесь является закон об образовании. Все остальные документы для меня вторичны. Поэтому в данном случае поддерживаю директора полностью, я на его стороне. Как чиновник я, конечно, не могу без решения процедурных вопросов делать какие-то громкие заявления — кто прав, а кто не прав. И не буду. Но, я считаю, что закон об образовании имеет приоритетное значение. Директор в этом случае поступила правильно, потому что она использовала все возможности для того, чтобы максимально создать условия для тех детей, которые пришли учиться по месту жительства, — сказал Федорчук в эфире ОТС.

Роспотребнадзор передал в суд материалы об административном правонарушении директора школы № 76 еще в январе.

Ведомство добилось штрафа в 30 тысяч рублей для Надежды Равлюк в суде первой инстанции. В постановлении, которое подписала замруководителя регионального управления Лада Самойлова, говорилось о том, что в школе нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, воспитания и обучения. Родители учеников школы ранее заявляли, что готовы оплатить штраф.

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