Министр образования НСО поддержал школьного директора, оштрафованного за переполненность классов

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук высказался о ситуации в школе № 76. Ранее директору школы Надежде Равлюк выписали штраф в 30 тысяч за переполненность классов. Сейчас прокуратура добивается отмены этого решения.

— Могу высказать свою точку зрения по этому поводу. Для меня, как и для директора школы, приоритетом здесь является закон об образовании. Все остальные документы для меня вторичны. Поэтому в данном случае поддерживаю директора полностью, я на его стороне. Как чиновник я, конечно, не могу без решения процедурных вопросов делать какие-то громкие заявления — кто прав, а кто не прав. И не буду. Но, я считаю, что закон об образовании имеет приоритетное значение. Директор в этом случае поступила правильно, потому что она использовала все возможности для того, чтобы максимально создать условия для тех детей, которые пришли учиться по месту жительства, — сказал Федорчук в эфире ОТС.